Incredibil! În ce condiții s-a jucat un meci din Cupa Angliei. Starurile din Premier League au fost șocate: „Nu au mai văzut așa ceva”. Video

ADVERTISEMENT

Ultima clasată din Premier League, Wolverhampton Wanderers, s-a impus cu 1-0 pe terenul celor de la Grismby Town, formație din liga a patra, în 16-imile Cupei Angliei. Partida s-a disputat în condiții foarte dificile, gazonul fiind noroios pe unele porțiuni. Atât fanii, cât și jucătorii oaspeților au fost șocați de starea terenului.

Luptă în noroi în Cupa Angliei! Vedetele din Premier League, șocate

Wolverhampton Wanderers s-a calificat în optimile Cupei Angliei după ce a câștigat la limită, 1-0, meciul cu Grismby Town, grupare din League Two, divizia a patra a fotbalului englez. „Lupii” au reușit să înscrie în minutul 65, prin Santiago Bueno, acela fiind singurul șut pe poartă al echipei din Premier League în acest meci.

ADVERTISEMENT

Jocul nu a fost deloc unul spectaculos, de vină fiind starea gazonului. Suprafața de joc a fost una noroioasă, iar din acest motiv partida a fost una de luptă. Rezumatul întâlnirii poate fi urmărit . Jucătorii oaspeților au fost șocați de cele întâmplate. „A fost rece, umed, noroios, condiții dificile, dar băieții s-au descurcat foarte bine. E o nebunie, mie îmi plac aceste condiții.

Dar nu sunt mulți băieți în vestiar care au văzut ligile inferioare din Anglia”, a declarat portarul celor de la Wolves, Sam Johnstone, conform . Grimsby a reușit să producă o surpriză uriașă în acest sezon, .

ADVERTISEMENT

Cum au comentat fanii englezi condițiile de joc de la Grimsby

Fanii englezi care au urmărit partida au fost la rândul lor șocați de suprafața de joc a stadionului Blundell Park. „Terenul de la Grimsby de astăzi este o rușine, nu te poți aștepta ca pe el să se joace fotbal de un nivel bun”, „Acest teren de joc din Grimsby e oribil, ca bătălia pentru Normandia”, „Terenul de la Grimsby e groaznic”, au fost câteva dintre reacții, conform .

ADVERTISEMENT

Pentru cei de la Wolves urmează un duel extrem de dificil, pe teren propriu contra liderului din Premier League, Arsenal. Partida va avea loc miercuri, 18 februarie, de la ora 22:00. În etapa precedentă din campionat, „lupii” au remizat, 0-0, cu Nottingham Forest, .