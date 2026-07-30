Incredibil! Joao Paulo, gafă de amator la 9 minute după ce a marcat în Auda – FCSB

Joao Paulo (28 de ani) a revenit săptămâna trecută la FCSB după ce a fost prezent la Cupa Mondială alături de naționala din Insulele Capului Verde. După ce a intrat pe final în meciul din campionat cu Csikszereda (2-0), africanul a fost introdus la pauză în duelul cu Auda din preliminariile Conference League. Acesta a reușit să înscrie, însă apoi a comis o mare eroare, de care letonii au profitat.
Introdus la pauză de Marius Baciu în meciul cu Auda, în locul lui Risto Radunovic, Joao Paulo a intrat bine în joc, într-un moment în care FCSB era condusă cu 1-0 și căuta egalarea. În minutul 58, africanul a reușit să puncteze cu o lovitură de cap, după o centrare din corner a lui Tavi Popescu. Lovitura de colț fusese obținută tot de Joao Paulo, al cărui șut fusese blocat de portarul advers.
Din nefericire pentru FCSB, fostul jucător al Oțelului a avut o „contribuție” și la reușita de 2-1 a celor de la Auda. Acesta a pierdut un duel cu atacantul senegalez Bartholomy Diedhiou, care a recuperat mingea într-o poziție periculoasă. Fotbalistul celor letonilor a avansat până în careu, de unde l-a învins pe Târnovanu și și-a readus echipa în avantaj. Și primul gol al letonilor a sosit după o mare greșeală în defensiva FCSB-ului.
Știre în curs de actualizare