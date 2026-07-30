Sport

Incredibil! Joao Paulo, gafă de amator la 9 minute după ce a marcat în Auda – FCSB

Revenit la FCSB după ce a evoluat la Cupa Mondială, Joao Paulo a marcat pentru gruparea „roș-albastră” în partida cu Auda, însă apoi a gafat la reușita letonilor.
Bogdan Mariș
30.07.2026 | 20:43
Incredibil Joao Paulo gafa de amator la 9 minute dupa ce a marcat in Auda FCSB
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Joao Paulo (28 de ani) a înscris pentru FCSB în meciul cu Auda, dar apoi a comis o mare eroare, care a dus la un gol al adversarilor. FOTO: Sport Pictures
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Joao Paulo (28 de ani) a revenit săptămâna trecută la FCSB după ce a fost prezent la Cupa Mondială alături de naționala din Insulele Capului Verde. După ce a intrat pe final în meciul din campionat cu Csikszereda (2-0), africanul a fost introdus la pauză în duelul cu Auda din preliminariile Conference League. Acesta a reușit să înscrie, însă apoi a comis o mare eroare, de care letonii au profitat.

Joao Paulo, înger și demon pentru FCSB în meciul cu Auda

Introdus la pauză de Marius Baciu în meciul cu Auda, în locul lui Risto Radunovic, Joao Paulo a intrat bine în joc, într-un moment în care FCSB era condusă cu 1-0 și căuta egalarea. În minutul 58, africanul a reușit să puncteze cu o lovitură de cap, după o centrare din corner a lui Tavi Popescu. Lovitura de colț fusese obținută tot de Joao Paulo, al cărui șut fusese blocat de portarul advers.

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Din nefericire pentru FCSB, fostul jucător al Oțelului a avut o „contribuție” și la reușita de 2-1 a celor de la Auda. Acesta a pierdut un duel cu atacantul senegalez Bartholomy Diedhiou, care a recuperat mingea într-o poziție periculoasă. Fotbalistul celor letonilor a avansat până în careu, de unde l-a învins pe Târnovanu și și-a readus echipa în avantaj. Și primul gol al letonilor a sosit după o mare greșeală în defensiva FCSB-ului.

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