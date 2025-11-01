Sport

Incredibil! Jucătorul de 80.000.000 de euro s-a făcut de râs sub privirile lui Andrei Rațiu

Partida dintre Villarreal și Rayo Vallecano, din La Liga, una în care Andrei Rațiu a fost integralist, a avut parte de un moment cum rar se vede la un asemenea nivel.
Mihai Alecu
01.11.2025 | 17:32
Nicolas Pepe a ratat din 2 metri, cu poarta goală, sub privirea lui Rațiu
Fotbalul spaniol este unul în care tehnica reprezintă cea mai importantă armă a fotbaliștilor, mai ales când vorbim de primul eșalon.

Totuși, la meciul dintre Villarreal și Rayo Valecano am avut parte de o fază incredibilă, chiar sub privirea lui Andrei Rațiu, internaționalul român care evoluează la formația oaspete. În minutul 52 al confruntării, Nicolas Pepe a primit o pasă de la Tani Oluwaseyi, iar din doar 2 metri a dat peste poartă. Poziția a fost una perfectă, centrală, iar portarul nu mai era la post, după ce a fost driblat de către jucătorul gazdelor care a pasat decisiv.

Jucătorul ivorian, care a fost luat de Arsenal, în 2019, de la Lille, pentru 80 de milioane de euro, a dat cât a putut în minge și a trimis-o peste poartă, chiar dacă putea doar să împingă balonul, ușor, în buturile rămase fără goalkeeperul oaspeților. Totuși, trebuie menționat că faza era una la limită, Oluwaseyi fiind într-o poziție suspectă de ofsaid când a primit balonul. Astfel, dacă marca, golul lui Pepe urma să fie analizat în camera VAR. De menționat însă că nu s-a ridicat ofsaid și mingea a fost repusă din 6 metri de către cei de la Rayo.

Cum s-a descurcat Andrei Rațiu în meciul dintre Villarreal și Rayo Vallecano. Ocazie uriașă pentru român

Partida a fost una de coșmar pentru Andrei Rațiu și colegii săi. Rayo Vallecano a pierdut fără drept de apel, 0-4, contra celor de la Villarreal, scor ce putea să fie și mai mare date fiind ocaziile pe care le-au avut gazdele. Fotbalistul român a fost integralist și a avut o prezență constantă în ofensivă, fiind de multe ori surprins prea avansat, lucru care le-a permis celor de la Villarreal să aibă contraatacuri în superioritate numerică.

Inigo Perez a încercat să corecteze acest fapt, însă prea târziu, pe final de meci, când l-a trecut pe Andrei Rațiu ca mijlocaș dreapta și l-a introdus pe Ivan Balliu pe postul de fundaș dreapta. Românul a avut o ocazie uriașă în prelungiri, când o centrare venită din partea stângă a fost deviată ușor, în 6 metri, de jucătorul lui Rayo, însă balonul nu a prins spațiul porții adverse.

