Incredibil! La ce meci se uita Pep Guardiola în timpul capodoperei PSG – Bayern din Champions League. Foto

Gabriel-Alexandru Ioniță
28.04.2026 | 23:55
Pep Guardiola (55 de ani) a ratat regalul fotbalistic de la PSG – Bayern Munchen din turul semifinalelor Champions League. Cele două echipe au pus în scenă un adevărat „carnaval” de goluri pe „Parc des Princes”, dar antrenorul lui Manchester City nu s-a putut bucura în timp real de acest spectacol formidabil din simplul motiv că a ales să vadă de la fața locului o altă partidă disputată marți seară, în aproximativ același interval de timp.

Pep Guardiola, pe stadion la un meci din liga a treia din Anglia în timpul șocului PSG – Bayern din Champions League

Este vorba despre duelul dintre Stockport și Port Vale din etapa cu numărul 43 din League One, liga a treia din Anglia. Tehnicianul spaniol a fost fotografiat undeva în zona oficială a micuțului stadion, iar imaginea a devenit rapid virală pe rețelele de socializare. Manchester City a fost eliminată în această ediție de Champions League în optimile de finală de Real Madrid cu scorul general de 1-5, 0-3 în turul de pe „Santiago Bernabeu” și 1-2 în returul de pe „Etihad”.

La pauza meciului dintre PSG și Bayern scorul era deja 3-2 pentru francezi. În partea doua, în minutul 68 se ajunsese deja la 5-4 pentru echipa antrenată de Luis Enrique, în condițiile în care bavarezii au revenit chiar de la 2-5, prin golurile marcate de Upamecano în minutul 65 și Luis Diaz în minutul 68. Prin comparație, la Stockport, Port Vale s-a impus „doar” cu 2-1.

Fază controversată de arbitraj la PSG – Bayern Munchen

Partida de la Paris a fost marcată și de o controversă de arbitraj. În prelungirile primei reprize, la scorul de 2-2, PSG a primit un penalty după un presupus henț comis în propriul careu de Alphonso Davies la o centrare furnizată de Ousmane Dembele. La scurt timp, Mark Clattenburg, fost arbitru englez de top, a apreciat că a fost vorba despre o decizie exagerată a arbitrului:

„Am văzut în ultimele sezoane că arbitrii din Liga Campionilor au o toleranță foarte mare pentru hențuri. Cred că brațul este suficient de aproape de corp pentru a nu da penalty, dar am văzut că s-a dat. Mingea îl lovește în picior și apoi în mână. Cred că e dură decizia”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
