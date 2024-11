Incredibil! Locul în care Adrian Mutu a cerut-o pe Sandra în căsătorie: „Era o nebunie totală”

Adrian Mutu (45 de ani), a trecut prin două divorțuri, cel de Alexandra Dinu, în 2003, și de Consuelo Matos, care a avut loc în 2013. În prezent, „Briliantul” este căsătorit cu Sandra (31 de ani). La DON MUTU, fostul mare atacant a dezvăluit cu s-a logodit cu actuala soție.

Cum a cerut-o Adrian Mutu în căsătorie pe Sandra Bachici

Adrian Mutu și Sandra Bahici sunt căsătoriți din 2016. Un an mai târziu, soția i-a dăruit „Briliantului” Mutu a cerut-o pe Sandra în căsătorie în 2015, în perioada în care juca la Pune City.

„Eu am stat 4 luni într-un hotel. Am fost cu soția mea acolo. Am pus în contract. Că nu erau de acord. Trebuia să stau singur într-un hotel. Bine că am luat-o pentru că în India am cerut-o pe Sandra de soție.

Eram împreună și am plecat în India. Și atunci ne-am dat seama după câteva luni că putem conviețui. Ca să fii convins că poți conviețui cu o persoană, du-te în India și în Maldive și stai o lună. Ori la balamuc ori la prea multă liniște. Și dacă vă întoarceți împreună.

Era o nebunie totală și nu aveam ce face. Nu mă duceam decât la antrenament. Pleacam cu o oră, o oră și jumătate înainte să ajungem. Cum ieșeai din curtea hotelului dădeai de o aglomerație incredibilă.

Se băgau peste tot, claxonează în continuu și toate mașinile care erau se băgau puhoi. Nu era niciun respect între conducătorii auto”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la DON MUTU, show care e live pe FANATIK.RO, joia, de la ora 10:30.

„4 luni n-am ieșit deloc din hotel”

10 meciuri, 4 goluri și 1 assist a bifat Adrian Mutu în cele patru luni petrecute la Pune City.

„(n.r – pe Sandra ai cerut-o în hotel? Sau într-un loc mai special?) În hotel. N-am ieșit 4 luni deloc din hotel. Ea unde să iasă singură? Nu înțelegi ce e acolo. Eu ți-o spun cu o tentă de divertisment, dar nu e deloc așa. Dacă nu îmi dădeau o grămadă de bani pe 4 luni nu mergeam niciodată acolo. Nu se ducea niciodată un fotbalist cum am fost eu, market player.

Hotelurile sunt foarte mișto. Ai tot ce îți trebuie. Curat. Nu sunt probleme. Dar dacă te duci acolo să joci la vreo echipă, trebuie să stai în proximitatea centrului. Te duci și te întorci acasă. Ajungi într-un oraș de 40.000.000 de locuitori. N-ai idee ce înseamnă 40 de milioane. Oriunde te uiți sunt oameni.

(n.r. – A plâns Sandra când ai cerut-o?) E a plâns. Îi venea să râdă nu să plângă”, a conchis, amuzat, „Briliantul”.

