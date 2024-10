Incredibil! Manchester United s-a făcut de râs din nou. Rugămintea bizară pentru rivalii de la City și motivul refuzului

Manchester City le-a închis gura rivalilor din oraș. Cum prin proprietarul Sir Jim Ratcliffe și-a prezentat dorința de a reduce costurile echipei, formația de pe Old Trafford a avut o rugăminte mare pentru conducerea campionilor en-titre.

United a cerut două locuri în avionul privat al lui City

Manchester United și-a călcat peste orgoliu. Campionii din Premier League, adică rivalii de la Manchester City, au opt nominalizați pentru cel mai important premiu individual pe care un fotbalist îl poate obține: .

În fuga pentru a reduce costurile, United a recurs la un gest întâlnit foarte rar. I-a intrebat pe cei de la City dacă nu cumva au două locuri libere în avionul charter care va decola la Paris pentru gala organizată de FIFA. Locurile ar fi fost pentru Alejandro Garnacho și Kobbie Mainoo.

Așa cum a aflat , „cetățenii” vor zbura la Paris într-un avion privat. În capitala Franței se va decerna premiul Balonului de Aur, așa cum se întâmplă de la an la an. Răspunsul conducerii lui Manchester City a venit imediat: Nu.

„Avionul este plin”, așa cum au declarat oficialii campioanei Angliei. Astfel, Alejandro Garnacho și Kobbie Mainoo nu vor călători alături de rivalii lor de oraș. Este încă incert cu ce se vor deplasa cei doi tineri ai lui Erik Ten Hag.

Opt nominalizați din partea lui Manchester City la Balonul de Aur

Pe lângă Rodri, care ar fi favoritul din lotul lui Pep Guardiola, Manchester City a trecut în revistă încă alți șapte pretendenți la cel mai important premiu individual pe care îl poate câștiga un fotbalist.

Astfel, Ruben Dias, Phil Foden și Erling Haaland sunt jucătorii care vor concura, alături de Rodi, pentru premiu. Din partea lotului femininin, FIFA le-a nominalizat pe Tui Hasegawa, Lauren Hemp și Khadija Shaw.

Alejandro Garnacho și Kobbie Mainoo au fost nominalizați pentru premiul celui mai bun jucător sub 21 de ani din partea lui Manchester United. City îl are numai pe Savinho, tânărul mijlocaș brazilian. Trupa de pe Old Trafford nu are niciun candidat la Balonul de Aur.

în ultima etapă din cadrul competiției Europa League. „Diavolii roșii” vor face deplasarea pe Arena Națională din București pentru a da piept în piept cu elevii lui Elias Charalambous, pe 30 ianuarie 2025.