Incredibil! Marian Iancu, fostul patron al lui Viorel Moldovan, îl distruge pe președintele Rapidului! ”E zero, e doar o imprimantă a lui Șucu”

Conducătorul giuleștenilor a ieșit public de curând și a precizat faptul că Rapid este un club cu stabilitate financiară, însă pe care le-ar fi cheltuit Dan Șucu.

Viorel Moldovan, făcut praf de Marian Iancu

Intrat prin telefon la , Marian Iancu a lansat o adevărată tiradă la adresa președintelui Viorel Moldovan, considerând că acesta nu are niciun cuvânt de spus în fața acționarului majoritar.

”Dacă primul an de la revenirea în SuperLiga am înțeles locul 8-9, ulterior locul 5 ne-a creat speranțe. Ca să vină un loc 6 sub administrarea lui Angelescu, a lui Niculae și în special a lui Șucu, pentru că el le-a derogat din competențe.

Pentru ca acum, începutul celui de-al treilea campionat să fie un dezastru sub conducerea directă a lui Șucu, care și-a asumat-o, care l-a îndepărtat pe Niculae, care l-a scos din linia întâi pe Angelescu în calitatea lui de acționar majoritar și care l-a adus pe Viorel Moldovan.

Am avut mai speranțe, ‘Comisarul’ știind ce înseamnă fotbalul am crezut că se va impune, dar nu, e zero, nu are niciun cuvânt de spus. E doar o imprimantă, un avatar al lui Șucu. Ce spune Șucu, aia scoate Moldovan”, a declarat Iancu.

Cum se poate ajunge mai ușor la profit

Fostul patron al Politehnicii Timișoara, un suporter declarat al giuleștenilor, este de părere că mai întâi trebuie făcute niște investiții serioase la Rapid și abia mai apoi conducătorii trebuie să se gândească la profit.

”Ca să nu mai zic de ceilalți corporatiști care nu au nicio legătură. Cine face transferurile sunt niște no name. Au pornit-o cu unul, doi jucători, i-au făcut bani imediat și au lăsat obiectivele deoparte. Nu, prin obiective poți să ajungi la mai mulți bani. Dar ca să ajungi la obiectiv trebuie să investești, asta e menirea ta de patron.

Trebuie să investești un milion, 2, 3, 10, 20, ai atins obiectivul și pe urmă stai numai în obiectiv și aduci bani. În special din competiția internă, din cea europeană și după aia din transferuri. Și niciodată nu vinzi valoare înainte să aduci valoare ca să poți să creezi o competiție din care să se vândă valoarea.

Respect foarte mult atacantul Viorel Moldovan, l-am avut jucător, știu profesionalismul lui, corectitudinea lui, un om decent, la locul lui, dar, pur și simplu, nu vreau să aud de conducătorul Moldovan din momentul în care a plecat Rrahmani”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

Iancu e de părere că Moldovan nu are niciun cuvânt la Rapid

”Dacă și-a permis el conducător venit din fotbal, el atacant, să nu facă ‘scandal’ în interiorul clubului, să-i spună lui Șucu: ‘Nu poate să plece acum, nu pierdem nimic. Îl vindem vara viitoare. Dă-i niște bani în plus la salariu și stăm în obiectiv’. Asta trebuia să facă.

Nu poți să pleci și să rămâi complet gol la început de campionat, cum a făcut în returul campionatului trecut când a rămas fără portar. Și cum a făcut în sfârșitul returului campionatului trecut când au rămas iarăși fără atacanți. Au intrat în play-off-ul trecut cu portar de la copii, de 17 ani.

Astea sunt niște lucruri imposibile pentru un club care aruncă în eter obiective de genul campionat, cupe europene. Moldovan nu și-a atins menirea. E clar că deține o funcție golită de conținut și atunci nu am de ce să-l respect în calitatea lui de președinte de club”, a încheiat Marian Iancu, la FANATIK SUPERLIGA.

