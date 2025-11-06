Incredibil! Mașina de 1.800 CP pe care Cristiano Ronaldo a plătit peste 4.000.000 de euro, însă pe care nu o va conduce vreodată. Foto

ADVERTISEMENT

Cristiano Ronaldo este singurul fotbalist miliardar din lume, iar acest lucru îl face să-și permită să achiziționeze diverse obiecte sau chiar mașini cu prețuri fabuloase, însă doar pentru colecția proprie. Recent, lusitanul și-a achiziționat un Bugatti Tourbillon, bolid al cărui preț se învârte în jurul a 4 milioane de euro.

De ce și-a achiziționat Cristiano Ronaldo un Bugatti Tourbillon, deși nu plănuiește să-l conducă vreodată

Cristiano Ronaldo a postat recent un podcast, în care jurnalistul Piers Morgan a fost în rolul de intervievator pentru superstaul lusitan. Cei doi au discutat diferite aspecte din viața celui mai mare marcator din istoria fotbalului și au atins și subiectul averii sale.

, însă el a ținut să menționeze că a atins pragul miliardului încă din urmă cu aproape doi ani. Deși el a povestit că după 40 de ani nu va mai trăi o viață atât de scumpă, aruncând cu bani pe tot felul de mașini sau obiecte, el și-a amintit că în urmă cu doar câteva zile a achiziționat ultimul model de Bugatti Tourbillon, însă vede această mașină ca pe o investiție de colecție, neplănuind să o conducă vreodată.

„Pot să cumpăr tot ce vreau, dar nu mai simt nevoia. Să spunem… acum trei zile am cumpărat o mașină, dar este pentru colecție. E ca și cum cumperi un tablou. Nu voi conduce acea mașină. Este ca o investiție. Este vorba de un Bugatti Tourbillon. Nu știu câte mașini am. Serios, nu le țin contul. Nu vreau să fiu modest, chiar nu le mai știu numărul. Dacă ar fi să pariez, aș spune că 41, 42… însă nu știu exact.

Eu nici măcar nu conduc, decât foarte rar. Am fost la Madrid, mi-am văzut mașinile, dacă arată ok, dacă sunt curate, însă atât. Am permis, însă nu prea îl folosesc. În Arabia Saudită ne antrenăm după-amiază, iar traficul este oribil. Cu toate astea, chiar ieri am condus prima dată în ultima jumătate de an. Seara, când mă întorc de la antrenament, nu mai este așa mult trafic, așa că m-am întors acasă cu o mașină pe care clubul ne-a făcut-o cadou”, a povestit Cristiano Ronaldo pe canalul său de YouTube,

Care sunt performanțele lui Bugatti Tourbillon și câte exemplare s-au fabricat

Bugatti este una dintre cele mai scumpe mărci de mașini sport din lume. Cu modelele anterioare, Veyron, Chiron, dar și altele produse în ediție limitată, Bugatti și-a câștigat milioane de fani în întreaga lume, însă nu mulți își permit să achiziționeze un asemnea supercar.

și marchează tranziția companiei către arhitecturi hibride. Tourbillon deține un motor V16 aspirat natural și alte trei motoare electrice, iar puterea mașinii se ridică la aproximativ 1.800 de cai putere. Autonomia sa este foarte mare, interiorul este ultra-luxos, iar producția a fost limitată la 250 de exemplare.

Ce viteză poate atinge Bugatti Tourbillon

Bugatti Tourbillon are un motor de 8,3 litri și poate atinge viteze impresionante. Accelerația 0-100 km/h este făcută în 2 secunde, 0-200 în 5 secunde, 0-300 în mai puțin de 10 secunde, iar 0-400 în aproximativ 25 de secunde. Viteza sa este limitată la 380 km/h, însă cu un „Speed Key” (n.r. – dispozitiv produs de Bugatti pentru a modifica viteza maximă a unui automobil) poate atinge 445 km/h.

Ce materiale sunt folosite pentru interiorul unui Bugatti Tourbillon

Interiorul ultimului model de Bugatti este foarte original și nu se aseamănă cu nimic văzut în altă parte. Acesta este dotat cu un instrumentar analog construit de ceasornicari elvețieni, iar consolele sunt făcute din cristal și aluminiu.

Structura utilizează materiale de ultimă generație, precum caroserie monocoque din compozit de carbon „aerospace-grade” și piese de suspernsie realizate prin imprimare 3D pentru a reduce greutatea. O astfel de mașină cântărește puțin sub două tone.