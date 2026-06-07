Incredibil! Meciul la care Christian Eriksen s-a prăbușit din nou pe gazon fusese ales special ca un omagiu pentru starul danez. S-a jucat lângă locuința lui, pentru ca familia să-l poată vedea

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În urma meciului cu Congo din această săptămână, Christian Eriksen (34 de ani) a atins o bornă fabuloasă pentru naționala Danemarcei. Mijlocașul a bifat 150 de partide în tricoul naționalei țării sale, iar Federația Daneză de Fotbal și-a dorit să-l omagieze pe stadionul din Odense, care este cel mai aproape de orașul său natal, Middelfart.

Omagiul lui Christian Eriksen, la un pas să se transforme într-o tragedie

Christian Eriksen este unul dintre cei mai importanți fotbaliști danezi din istoria modernă a fotbalului și a adunat nu mai puțin de 151 de meciuri pentru naționala sa, luând în calcul și partida cu Ucraina. Deoarece meciul cu numărul 150 s-a jucat în Belgia, Federația Daneză de Fotbal a decis ca mijlocașul să fie omagiat la partida cu Ucraina.

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Pentru a juca pe un stadion apropiat de orașul său natal, FDF a ales ca partida amicală cu Ucraina să se joace la Odense. Chiar dacă stadionul este destul de mic pentru un meci de fotbal al naționalei, având doar 15.000 de locuri, arena se află la 50 de kilometri de orașul natal al lui Eriksen, Middelfart, iar întreaga sa familie ar fi putut veni cu lejeritate la stadion pentru a-l vedea.

Ceea ce ar fi trebuit să se încheie cu o sărbătoare, a fost la un pas să se termine cu o tragedie. care au trăit din nou momente de groază după cele de la EURO 2020, când fotbalistul danez a trecut printr-un episod asemănător în meciul Danemarca – Finlanda.

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Medicul naționalei daneze a oferit primele detalii despre situația medicală a lui Christian Eriksen

. Mijlocașul a fost inconștient doar pentru câteva clipe, însă și-a revenit repede. Doctorul echipei naționale a Danemarcei a oferit pentru presă primele detalii despre starea de sănătate a lui Eriksen.

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„Christian este bine și a ieșit de pe teren pe picioarele sale. La o primă vedere, defibrilatorul a răspuns așa cum trebuia. A fost inconștient pentru câteva momente, dar și-a recăpătat cunoștința destul de rapid, iar noi am fost acolo să-l ajutăm. Acum el va merge la spital pentru mai multe analize care vor arăta care a fost motivul ce a cauzat acest nou incident. Vom fi în contact cu el și cu doctorii de la spital. Este bine și chiar mi-a cerut să transmit salutări către toți coechipierii și să le spun că este bine”, a transmis Morton Boesen, medicul danezilor.