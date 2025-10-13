Incredibil! Meciul serii din preliminarii a fost întrerupt, după ce un șobolan a creat haos pe teren. Video

Țara Galilor – Belgia 2-4 a fost unul dintre cele mai tari meciuri ale serii. După șase goluri marcate și răsturnări de situație, intrusul ce a pătruns pe teren în minutul 66 a fost cireașa de pe tort.

Moment comic în Țara Galilor – Belgia 2-4! Un șobolan a pătruns pe teren

Țara Galilor – Belgia a promis spectacol încă din primele 25 de minute ale partidei. Galezii au deschis scorul în minutul 8, prin Joe Rondon, însă în minutul 24 belgienii preluau deja conducerea prin golurile lui De Bruyne și Meunier.

Scorul final a fost 2-4, însă spectacolul nu ar fi fost complet fără momentul creat de „intrusul” de pe teren. Meciul a fost oprit în minutul 66, moment în care micuțul rozător a pătruns pe teren. Arbitrul neamț Daniel Siebert nu a repornit jocul până când acesta nu a părăsit suprafața de joc, îndrumat de starul lui Tottenham, Brennan Johnson.

Bineînțeles, glumele de la finalul meciului de pe social media nu au întârziat să apară, iar unul dintre fanii galezi, dezamăgit de favoriții săi care au pierdut în fața Belgiei, l-a numit: „Omul meciului!”

Rat on the pitch 😂 — Josh 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Joshuathomasx1)

Veste bună pentru România! De ce rezultatul dintre Țara Galilor și Belgia este bun pentru tricolori

România mai are doar șanse teoretice la locul 1 în grupa preliminară pentru Campionatul Mondial, iar țelul principal este poziția secundă, care i-ar aduce selecționatei lui Mircea Lucescu o poziție mult mai bună pentru barajul de calificare, pe care „tricolorii” îl au deja asigurat prin Liga Națiunilor.

Pentru a putea fi repartizată în urna a doua, România trebuie, bineînțeles, să obțină locul secund, dar depinde și de alte rezultate. Un deznodământ bun pentru „tricolori” ar fi ca Țara Galilor și Suedia, echipe cu un coeficient FIFA mai bun, să nu obțină poziția secundă în grupele din care fac parte, iar

Care este singura situație prin care România s-ar putea califica de pe primul loc

iar acest lucru se poate întâmpla în urma mai multor condiții. Prima dintre ele este aceea ca România să câștige în fața Bosniei și să treacă la scor de San Marino. Cea de-a doua condiție este ca Austria să piardă ambele partide rămase, contra Cipru și Bosnia Herțegovina. În acest caz, aproape imposibil să se întâmple, România va trebui să aibă un golaveraj mai bun decât al Bosniei pentru a fi pe primul loc.