Incredibil! MVP-ul sezonului de Champions League nu va juca la Cupa Mondială. Cum arată cel mai bun „11” al stagiunii

Sezonul 2025-2026 al UEFA Champions League s-a încheiat sâmbătă, după ce PSG a învins-o pe Arsenal în finala de la Budapesta. La o zi după victoria obținută de parizieni, UEFA a dezvăluit care sunt câștigătorii premiilor pentru stagiunea recent încheiată, dar și cel mai bun prim 11 al sezonului, campioana PSG fiind echipa cu cei mai mulți reprezentanți.
Kvhicha Kvaratskhelia (25 de ani) a fost ales de UEFA drept „Jucătorul sezonului” în UEFA Champions League, după ce a marcat 10 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 16 meciuri jucate în actuala ediție. Georgianul a jucat un rol important și în finala contra lui Arsenal, reușind să obțină penalty-ul din care Ousmane Dembele a egalat situația pe tabelă. Un aspect interesant este că MVP-ul sezonului de Champions League nu va fi prezent la Cupa Mondială, deoarece naționala Georgiei a ratat calificarea.
Gruzinii au obținut doar 3 puncte în grupa E a preliminariilor europene, din care au mai făcut parte Spania, Turcia și Bulgaria. Fotbalistul lui PSG a fost convocat la naționala Georgiei pentru meciurile amicale cu România și Bahrain, însă rămâne de văzut dacă selecționerul îl va introduce pe teren contra „tricolorilor” la doar 3 zile după finala Champions League. Evident, Kvaratskhelia face parte și din cel mai bun „11” al stagiunii, alături de patru coechipieri de la PSG. Jucătorii de la clubul francez au beneficiat de o primă fabuloasă pentru câștigarea trofeului.
Cel mai bun „11” al sezonului de Champions League, realizat de UEFA: Raya (Arsenal) – M. Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG) – Olise (Bayern), Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Kvaratskhelia (PSG) – Dembele (PSG), Kane (Bayern)
Chiar dacă Real Madrid s-a oprit în sferturile Champions League, fiind eliminată de Bayern după o „dublă” spectaculoasă, doi jucători de la vicecampioana Spaniei au fost premiați de UEFA la finalul stagiunii. Arda Guler a fost desemnat „Revelația sezonului”, premiu care îl înlocuiește pe cel de „Cel mai bun tânăr jucător” oferit până în 2025. Mijlocașul turc a marcat de două ori și a oferit 4 pase decisive în cele 14 meciuri jucate în sezonul 2025-2026 al Ligii Campionilor.
Și premiul pentru „Golul sezonului” a revenit unui jucător de la Real Madrid. Este vorba despre Federico Valverde, care a fost recompensat pentru reușita superbă din meciul câștigat cu 3-0 de madrileni contra lui Manchester City. Mijlocașul din Uruguay l-a depășit pe Marc Guehi cu o deviere elegantă, iar apoi a înscris din voleu pentru a-și completa „hat-trick”-ul în acel meci.