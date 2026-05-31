Incredibil! MVP-ul sezonului de Champions League nu va juca la Cupa Mondială. Cum arată cel mai bun „11” al stagiunii

Sezonul 2025-2026 al UEFA Champions League s-a încheiat sâmbătă, după ce PSG a învins-o pe Arsenal în finala de la Budapesta. La o zi după victoria obținută de parizieni, UEFA a dezvăluit care sunt câștigătorii premiilor pentru stagiunea recent încheiată, dar și cel mai bun prim 11 al sezonului, campioana PSG fiind echipa cu cei mai mulți reprezentanți.

MVP-ul sezonului de Champions League nu va juca la Cupa Mondială. Cum arată cel mai bun prim 11

Kvhicha Kvaratskhelia (25 de ani) a fost ales de UEFA drept „Jucătorul sezonului” în UEFA Champions League, după ce a marcat 10 goluri și a oferit 7 pase decisive în cele 16 meciuri jucate în actuala ediție. Georgianul a jucat un rol important și în finala contra lui Arsenal, reușind să obțină penalty-ul din care Ousmane Dembele a egalat situația pe tabelă. Un aspect interesant este că MVP-ul sezonului de Champions League nu va fi prezent la Cupa Mondială, deoarece naționala Georgiei a ratat calificarea.

Gruzinii au obținut doar 3 puncte în grupa E a preliminariilor europene, din care au mai făcut parte Spania, Turcia și Bulgaria. Fotbalistul lui PSG a fost convocat la naționala Georgiei pentru meciurile amicale cu România și Bahrain, însă rămâne de văzut dacă selecționerul îl va introduce pe teren contra „tricolorilor” la doar 3 zile după . Evident, Kvaratskhelia face parte și din cel mai bun „11” al stagiunii, alături de patru coechipieri de la PSG. .

Cel mai bun „11” al sezonului de Champions League, realizat de UEFA: Raya (Arsenal) – M. Llorente (Atletico Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Nuno Mendes (PSG) – Olise (Bayern), Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Kvaratskhelia (PSG) – Dembele (PSG), Kane (Bayern)

Doi jucători de la Real Madrid, premiați de UEFA

Chiar dacă Real Madrid s-a oprit în sferturile Champions League, fiind eliminată de Bayern după o „dublă” spectaculoasă, doi jucători de la vicecampioana Spaniei au fost premiați de UEFA la finalul stagiunii. Arda Guler a fost desemnat „Revelația sezonului”, premiu care îl înlocuiește pe cel de „Cel mai bun tânăr jucător” oferit până în 2025. Mijlocașul turc a marcat de două ori și a oferit 4 pase decisive în cele 14 meciuri jucate în sezonul 2025-2026 al Ligii Campionilor.

Și premiul pentru „Golul sezonului” a revenit unui jucător de la Real Madrid. Este vorba despre Federico Valverde, care a fost recompensat pentru reușita superbă din meciul câștigat cu 3-0 de madrileni contra lui Manchester City. Mijlocașul din Uruguay l-a depășit pe Marc Guehi cu o deviere elegantă, iar apoi a înscris din voleu pentru a-și completa „hat-trick”-ul în acel meci.

