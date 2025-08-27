Sport

Incredibil! Ngezana, Radunovic și Alhassan riscau închisoarea dacă jucau în Scoția contra lui Aberdeen! Ce a transmis Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Afacerilor Externe, punct de vedere oficial după situația deja bine cunoscută în care au fost implicați Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan la meciul tur dintre Aberdeen și FCSB
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2025 | 22:48
Incredibil Ngezana Radunovic si Alhassan riscau inchisoarea daca jucau in Scotia contra lui Aberdeen Ce a transmis Ministerul Afacerilor Externe
Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan alături de sigla Ministerului Afacerilor Externe din România. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Cei trei fotbaliști extracomunitari ai campioanei României nu au primit viza de muncă pentru Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, astfel încât nu au putut fi incluși pe lista pentru partida din Scoția. Astfel, ei au urmărit jocul doar din tribuna oficială, după ce în primă fază fuseseră chiar blocați în aeroport.

Ministerul Afacerilor Externe, poziție oficială după situația cu Ngezana, Radunovic și Alhassan de la meciul Aberdeen – FCSB

Ministerul Afacerilor Externe din România a explicat că s-a aflat în permanență în contact în acele zile cu reprezentanții celor de la FCSB, dar și cu Ambasada României la Londra și Consulatul General al României la Edinburgh, pentru a încerca să rezolve această situația. Nu s-a putut face însă nimic în acest sens în cele din urmă, iar acum oficialii MAE au transmis că nu aveau cum să facă vreo intervenție, întrucât autoritățile britanice erau suverane în acea speță, iar ele au decis să acționeze în acel mod.

De asemenea, cu aceeași ocazie, s-a mai explicat și că, în cazul în care cei trei jucători nu ar fi ținut cont de interdicția respectivă și ar fi intrat pe teren în acel meci, ei ar fi riscat într-o anumită măsură chiar să se dicteze împotriva lor măsura „reținerii pe perioadă nedeterminată într-un centru de detenție”, adică, mai pe scurt, pedeapsa cu închisoarea pentru un anumit interval de timp.

„Reprezentanții FCSB au informat Ambasada României la Londra și Consulatul General al României la Edinburgh cu privire la dificultatea obținerii vizelor pentru trei membri ai echipei, cetățeni ai unor state care nu fac parte din Uniunea Europeană (n.r. Africa de Sud, Muntenegru și Ghana) cu două zile înainte de meci.

Ce riscau cei trei fotbaliști dacă ar fi încălcat acea interdicție: „Inclusiv posibilitatea reținerii pe perioadă nedeterminată într-un centru de detenție”

Având în vedere faptul că cei trei cetățeni străini erau membri ai unei echipe din România care participă la o competiție internațională, atât Ambasada, cât și oficiul consular au solicitat autorităților britanice urgentarea procesului decizional cu privire la cererile de vize.

Demersurile Ambasadei și ale Consulatului general au fost coordonate cu Ministerul Afacerilor Externe, asigurându-se respectarea competențelor decizionale ale autorităților britanice în domeniul imigrării.

Accesul în Regatul Unit a fost permis de către autoritățile britanice, cu respectarea unor condiții (n.r. nu li s-a acordat dreptul de muncă). O eventuală încălcare a legislației britanice în domeniul imigrării ar fi putut determina, în funcție de gravitate, inițierea unei investigații penale, aplicarea unor sancțiuni administrative sau penale, inclusiv posibilitatea reținerii pe perioadă nedeterminată într-un centru de detenție.

Ministerul Afacerilor Externe/misiunile diplomatice românești nu pot interveni în procesul decizional privind acordarea vizelor de intrare, decizia în acest domeniu aparținând exclusiv autorităților competente din statele de destinație. Pe tot parcursul celor două zile, Ambasada României la Londra și Consulatul General al României la Edinburgh au menținut în permanență legătura cu autoritățile britanice și cu reprezentanții clubului de fotbal”, se arată în răspunsul Ministerului Afacerilor Externe transmis pentru gsp.ro. 

