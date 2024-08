Incredibil! O cvadruplă campioană olimpică a României la gimnastică, interzisă la finalele de la JO 2024: „Mereu am avut coloană vertebrală”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă la Paris cu Ecaterina Szabo (56 de ani), cvadruplă campioană olimpică. Fost gimnastă este dezamăgită că nu a primit nicio invitație, bilet sau acreditare pentru Jocurile Olimpice.

Ecaterina Szabo, ignorată la Paris. Fosta campioană olimpică n-a primit bilete la gimnastică: „Starurile s-au uitat”

la Clermont-Ferrand, dar nu îi este facil să participe la Jocurile Olimpice. Deși are în palmares patru medalii de aur și una de argint, toate câștigate la Los Angeles 1984, fosta gimnastă nu se consideră un star.

„De ce nu sunt star? Pentru că starurile s-au uitat. Eu am fost acum 40 de ani și îmi pare rau. Cuvintele astea, star și vedetă nu îmi plac.

Sunt cea mai mândră de tot ce am făcut și ce am și nu se poate șterge. Așa că încă mai dețin recordul. Vedem weekendul ăsta dacă se va bate sau nu, de Biles, dar până una alta sunt deținătoarea.

Rămâne medalia, rămâne munca. Fără muncă nu poți să absolut deloc să ajungi nicăieri. Cum am spus, gimnastica pentru mine a fost meseria mea și am încercat să o fac cum știu eu mai bine. 8 ore pe zi a fost meseria mea și sunt cea mai mândră fiindcă las ceva în urma mea.

Băieții mei sunt cei mai mândri și când vorbesc de băieții mei îmi crește inima fiindcă știu că las ceva”, a declarat Ecaterina Szabo pentru FANATIK.

„Mi s-au promis și nu mi s-au dat”

Ecaterina Szabo a vorbit despre performanțele gimnastelor române la Paris 2024, dar și despre Simone Biles, cea care are deja trei medalii de aur cucerite la Paris și care îi pune în pericol recordul de titluri câștigate la o singură ediție a JO.

„E un lucru foarte bun (n.r. – calificarea României în finala pe echipe). Eu spun să avem răbdare. Nu putem după 12 ani de necalificare să avem podium. Dar e un lucru foarte bun pentru copilele care intră în fiecare zi în sală pentru că sunt ferm convinsă că ele vor. Dar să avem răbdare și încredere în ele că va veni și ziua aia.

Spre norocul meu sau din păcate nu am văzut-o (n.r. – pe Simone Biles). Nu am văzut-o pentru că eu când am fost în sală ea nu mai concura. Trebuie să vă spun că deși sunt cvadruplă campioană olimpică, nu am bilete la gimnastică.

De ce? Pentru că mi s-au promis și nu mi s-au dat. Nu vreau să dau nume cine, dar vreau să vă spun că prin copiii mei, care mi-au făcut cadou bilete pentru finalele de sâmbătă și duminică, care sunt cadou pentru cei 40 de ani de la JO. Altfel nu aș fi văzut gimnastica.

Nimeni nu are curajul să spună adevărul. Asta e rău. Toată lumea se fofilează. Eu am fost mereu directă, cu coloana vertebrală și poate de aceea sunt și iubită”, a adăugat cvadrupla campioană olimpică la gimnastică.

5 medalii olimpice a cucerit Ecaterina Szabo la Los Angeles 1984, patru de aur și una de argint

20 de medalii a câștigat fosta gimnastă pentru România la competițiile mondiale, europene și olimpice