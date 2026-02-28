Incredibil! Oficialul lui FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională, iar apoi a șters dovada. Video

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone, Robert Moldoveanu și Cătălin Straton au prefațat cu ocazia unei conferințe de presă meciul Dinamo – FC Argeș de duminică, decisiv pentru piteșteni în încercarea lor de a ajunge în play-off-ul din SuperLiga. După ce ei și-au prezentat considerațiile vizavi de această partidă, ofițerul de presă al clubului a făcut o gafă de proporții.

Ofițerul de presă de la FC Argeș a transmis „Hai, Dinamo” înaintea meciului direct de pe Arena Națională

La finalul mesajului transmis de el pentru a marca încheierea evenimentului, neintenționat bineînțeles, în loc să lanseze o încurajare pentru propria echipă, așa cum își dorea, a făcut acest lucru în favoarea „câinilor”.

ADVERTISEMENT

„Dacă nu mai sunt întrebări în momentul ăsta, vă mulțumim tuturor celor din sală. Mâine, ora 18, Arena Națională, Dinamo – FC Argeș. Hai, Dinamo!”, a spus el inițial, iar ulterior s-a corectat și a transmis: „Hai, FC Argeș!”. Doar că această parte a fost tăiată apoi din clipul video rezultat și postat pe platformele oficiale ale clubului.

Anterior acestui moment, s-a mai produs un episod ieșit din comun. Un copil în vârstă de 9 ani a fost prezent în sala de conferințe și l-a întrebat la un moment dat pe în meciul din etapa trecută cu Farul Constanța, disputat la Mioveni. Răspunsul antrenorului de la FC Argeș a fost următorul:

ADVERTISEMENT

„Nu m-am simțit bine absolut deloc. A rămas echipa fără antrenorul principal pe bancă. Nu a fost simplu nici pentru băieți, nici pentru băieții din staff-ul meu să gestioneze jocul. Sper ca pe viitor să fiu mai liniștit, mai echilibrat și să încerc pe bancă alături de băieți”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Andone nu va sta pe bancă la Dinamo – FC Argeș, meci decisiv pentru echipa sa

Antrenorul piteștenilor este suspendat după acel cartonaș roșu primit etapa trecută.

„Moralul este bun. Băieții au avut tot timpul o mentalitate corectă, de învingători. Tot timpul au demonstrat că se pot ridica după meciuri pierdute. De aceea vom aborda și acest joc cu încredere și cu dorința de a câștiga jocul.

ADVERTISEMENT

Nu am simțit deocamdată că ar fi o presiune extraordinar de mare în vestiar sau în cadrul grupului. Încercăm să avem o atmosferă cât mai relaxată și cât mai concentrată pe ce avem de făcut tehnico-tactic. Bineînțeles că va trebui să ne regăsim la ora jocului atitudinea avută în marea majoritate a meciurilor – acea determinare și acea ambiție de a face lucrurile cum trebuie și de a demonstra că FC Argeș e o echipă de play-off.

Pentru fiecare joc în parte cred că aceasta este cea mai mare calitate a noastră – unitatea grupului. Chiar mă gândeam că aproape toți jucătorii seniori au jucat foarte mult. A fost o rotație continuă în echipă și toți jucătorii au făcut lucrurile foarte bine. Cred că acesta este cel mai important atu al nostru – această unitate a echipei și această relație a băieților din vestiar.

Avem mici accidentări. E normal, e final de sezon regulat. Au fost 28 de meciuri și meciuri de Cupa României. Vremea ne-a cauzat mari probleme cu terenurile de antrenament și am tot alternat terenuri de iarbă în condiții grele cu terenuri sintetice. Nu e simplu pentru băieți să schimbe în fiecare zi. S-a adunat oboseală și mici accidentări, dar sper să reușim să trecem peste aceste impedimente și să se capaciteze pentru jocurile rămase”, a mai spus Bogdan Andone la conferința de presă, citat de sport.ro.