Incredibil! Primarul desființează echipa de Liga 2 de pe o zi pe alta

ADVERTISEMENT

CS Tunari se află în prezent pe locul 21, penultimul, în Liga 2, cu doar 7 puncte acumulate după primele 12 etape disputate. La echipa din localitatea ilfoveană evoluează în prezent doi foști jucători importanți din SuperLiga, Constantin Budescu și Ricardo Grigore.

Primarul din Tunari nu mai vrea să țină echipă, care ar urma să fie retrasă în scurt timp din Liga 2. Jucătorii au fost deja informați

Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, care a publicat această informație pe , din motive încă necunoscute în principiu, dar care ar putea fi totuși destul de ușor intuite, din spectrul financiar mai degrabă, primarul din Tunari vrea să desființeze echipa cu efect imediat, deci în plin sezon.

ADVERTISEMENT

Așadar, în dimineața zilei de luni, edilul s-a prezentat la antrenamentul echipei și i-a informat pe fotbaliști și pe oamenii din staff-ul tehnic cu privire la această chestiune.

Conform sursei citate anterior, s-a transmis cu această ocazie și că nu se va organiza deplasarea pentru meciul din etapa următoare, când CS Tunari ar trebui să joace la Oradea cu FC Bihor. Pe de altă parte, se dorește și ca restanțele financiare înregistrate în acest moment să fie achitate în totalitate.

ADVERTISEMENT

Constantin Budescu a plecat deja de la CS Tunari. El l-a convins pe Ricardo Grigore să semneze cu echipa din Liga 2

Mijlocașul ofensiv ajuns la vârsta de 36 de ani a semnat în vara acestui an cu nou-promovata din Liga 2. Iar recent și-a reziliat deja contractul, cel mai probabil exact din cauza contextului explicat anterior.

ADVERTISEMENT

„Am decis că e mai bine pentru ambele părți să reziliem de comun acord! Nu au fost discuții prea multe, pur și simplu avem idei diferite! Eu nu am reziliat acum, decizia a fost luată de mai mult timp. Iar după meciul cu Dinamo (n.r. CS Dinamo) am decis să semnăm rezilierea!”, a spus Budescu, potrivit

Budescu este cel care l-a convins și pe Ricardo Grigore să semneze cu Tunari,

ADVERTISEMENT

Ce a spus Ricardo Grigore despre o revenire la Dinamo

Ulterior, , fundașul central crescut în „Ștefan cel Mare” a fost întrebat, printre altele, și despre spectrul unei reveniri în „haită”. Iar răspunsul său a fost următorul:

„Eu îmi doresc să revin la Dinamo, dar în momentul de față nu cred că se pune problema. Sper ca eu să fiu într-o formă foarte bună și să ajung la un nivel mai bun față de trecut.

Și Dinamo să fie sus, să aibă nevoie de un fotbalist cu profilul meu. Dacă va fi o oportunitate, e clar că nu aș spune nu. Sunt crescut acolo, toată lumea știe că sunt dinamovist”.