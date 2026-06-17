Sport

Incredibil: Răzvan Lucescu a prevăzut că PAOK o va întâlni pe U Cluj în Europa League!

Universitatea Cluj și-a aflat adversara dacă va trece de Dinamo Kiev în primul tur din Europa League, iar aceasta este PAOK. Ce spunea Răzvan Lucescu despre un posibil duel cu ardelenii
Ciprian Păvăleanu
17.06.2026 | 16:51
Incredibil Razvan Lucescu a prevazut ca PAOK o va intalni pe U Cluj in Europa League
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U Cluj va întâlni PAOK în turul al doilea al Europa League, dacă va trece de Dinamo Kiev. Foto: Colaj FANATIK
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Lipsa coeficientului european se vede, iar Universitatea Cluj are un parcurs infernal pentru a se califica în turul al treilea din Europa League. Ardelenii ar trebui să treacă mai întâi de Dinamo Kiev, iar mai apoi de PAOK Salonic, misiune extrem de dificilă. În urmă cu două săptămâni, Răzvan Lucescu (57 de ani) spunea că și-ar dori ca formația „bicefală” să întâlnească o echipă din România, însă că își dorește să evite FCSB.

Ce spunea Răzvan Lucescu despre un nou duel cu o echipă din România în cupele europene

Situația lui Răzvan Lucescu pe banca lui PAOK pare șubredă în ultima perioadă, iar presa din Grecia spune că Ivan Savvidis s-ar fi înțeles deja cu antrenorul român în privința unei rezilieri de comun acord. Totuși, în urmă cu două săptămâni, nefiind sigur despre ceea ce urmează, deoarece contractul cu PAOK era scadent în iunie 2027, românul a vorbit despre următorul sezon european al echipei din Salonic.

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După ce în urmă cu două sezoane a trăit un dezastru împotriva lui FCSB, Răzvan Lucescu a spus că și-ar dori să joace din nou împotriva uneia dintre echipele românești, însă contra uneia dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj. Acest lucru s-a întâmplat, iar PAOK îi va întâlni pe ardeleni, dacă aceștia vor trece mai întâi de Dinamo Kiev.

„Intrăm și noi în iulie, trei tururi în Europa League, inclusiv play-off. Aș prefera să nu întâlnesc nicio echipă românescă. Aș alege să câștig și Cupa și campionatul anul viitor, în loc să joc cu o echipă de la noi. Aș alege să joc cu una dintre primele două, ca să fiu sigur că rămân în Europa League, intre Craiova și U Cluj. Care? Oricare dintre ele. Ar fi superb să mă întorc și să revăd și Craiova…

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Există o anumită conjunctură, echipele vin din pregătiri. E important să dai peste echipe la început de drum, pentru că poți da peste echipe nordice, aflate la maximă turație. Sau să dai peste echipe nordice în toamnă, la final de sezon la ele. În Conference cu FCSB? Ar însemna să trecem prin iad, prefer să nu”, spunea Răzvan Lucescu, în urmă cu două săptămâni, pentru Digi Sport.

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Șanse minime ca Răzvan Lucescu să mai fie pe bancă pentru o eventuală dublă cu U Cluj

Chiar dacă Universitatea Cluj va trece de primul obstacol,  reprezentat de Dinamo Kiev, sunt șanse minime ca Răzvan Lucescu să se mai afle pe banca lui PAOK. Chiar dacă românul a făcut istorie pe banca tehnică a formației din Salonic, cu care a câștigat două campionate și două Cupe ale Greciei, conducerea clubului ar vrea să înceapă o nouă eră.

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„După cinci ani în al doilea mandat și aproape șapte în total pe banca lui PAOK, românul în vârstă de 57 de ani părăsește echipa de pe Toumba ca cel mai de succes antrenor din istoria lui PAOK. Lucescu pleacă lăsând o amprentă imensă asupra clubului. A câștigat două campionate ale Greciei, unul neînvins în sezonul 2018-19, două Cupe ale Greciei, a condus PAOK în nopți europene istorice și și-a legat numele de cea mai de succes perioadă din istoria modernă a clubului, care poartă semnătura lui Ivan Savvidis. Dar dincolo de titluri, antrenorul român a reușit să creeze o relație specială cu comunitatea PAOK, cu Salonic și cu organizația în ansamblu. O relație care a depășit adesea limitele unei colaborări profesionale”, au scris grecii de la gazzetta.gr, care spun că despărțirea dintre Lucescu și PAOK este iminentă.

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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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