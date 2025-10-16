Sport

Incredibil! Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei! Cum este posibil așa ceva

O veste incredibilă este aproape să devină realitate. Noul Șahtior Donetsk va evolua în campionatul Rusiei. Cum este posibil ca acest lucru să se întâmple.
Iulian Stoica
16.10.2025 | 13:22
Incredibil Noul Sahtior Donetsk va juca in campionatul Rusiei Cum este posibil asa ceva
ULTIMA ORĂ
Noul Șahtior Donetsk va juca în Rusia în sezonul ce urmează. Cum este posibil acest lucru. Sursă foto: Colaj Fanatik

Fotbalul european a fost luat prin surprindere de o veste incredibilă. Noul Șahtior Donetsk urmează să fie legitimat în campionatul Rusiei, asta în contextul războiului dintre forțele de la Moscova și Ucraina.

Noul Șahtior Donetsk va juca în campionatul Rusiei

Începând cu sezonul 2026/2027, noul Șahtior Donetsk va fi legitimat în Liga a Doua din Rusia. Meciurile de acasă vor avea avea loc în Crimeea, iar autoritățile ruse au aprobat deja participarea pentru stagiunea ce urmează.

Nu este vorba de clubul Șahtior Donețk care face performanță în Ucraina, ci de o echipă nou-înființată cu același nume. Formația va evolua în grupa Sud din divizia secundă a Rusiei, iar bugetul estimat este de 60 de milioane de ruble, echivalentul a 655.000 de euro, conform Foot Mercato.

Echipa va fi formată în principal de jucători locali, aceștia fiind formați la centrele de pregătire din Donețk și Crimeea. Toți jucătorii au fost transferați de la Federația Ucraineană de Fotbal la Federația Rusă, într-un context politic și sportiv deosebit de sensibil datorat războiului.

Totuși, noul club Șahtior Donetsk nu va fi lăsat să participe în Cupa Rusiei, asta pentru a evita sancțiunile din partea FIFA și UEFA. Este de așteptat ca noi echipe cu renume în Ucraina să apară și în campionatul rus, urmând exemplul lui Șahtior. Aici amintim de Fregat (regiunea Herson) și Zoria Luhansk, care fac demersuri pentru a participa în ligile inferioare.

Șahtior Donetsk, pe val sub comanda lui Arda Turan în Ucraina

Era aproape imposibil ca Șahtior Donetsk, club la care a scris istorie Mircea Lucescu, să fie de acord să facă pasul în campionatul Rusiei. Echipa o duce foarte bine sub comanda noului antrenor, Arda Turan.

„Minerii” se află pe prima poziție după 8 etape disputate, cu 17 puncte acumulate. Totodată, clubul este angrenat și în „Faza Ligii” UEFA Conference League, acolo unde are maxim de puncte și se pregătește de duelul cu Legia Varșovia, echipa pregătită de Edi Iordănescu.

Mircea Lucescu a scris istorie la Șahtior Donetsk

Mircea Lucescu este fără doar și poate cel mai important antrenor din istoria lui Șahtior Donetsk. „Il Luce” a câștigat nu mai puțin de 8 trofee de campion, 6 Cupe ale Ucrainei și 7 Supercupe pe plan intern.

Ei bine, cu siguranță cel mai frumos moment din mandatul la Șahtior s-a produs la finalul sezonului 2008/2009, când „Il Luce” reușea să cucerească Cupa UEFA alături de formația din Donetsk.

Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
