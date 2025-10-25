Incredibil! Sub privirile lui Chivu, De Bruyne a ieșit în lacrimi de pe teren după ce a transformat un penalty în Napoli – Inter. Video

ADVERTISEMENT

Napoli – Inter este capul de afiș al etapei cu numărul 8 din Seria A. Elevii lui Antonio Conte au reușit să marcheze primii, din penalty, însă ce a urmat este de-a dreptul incredibil.

De Bruyne a ieșit în lacrimi de pe teren

Inter a început mai bine meciul de pe stadionul „Diego Armando Maradona”, Bastoni și Martinez având două situații foarte bune de a marca la poarta lui Milinkovic Savic.

Ei bine, cei care au punctat primii au fost . Arbitrul a acordat lovitură de pedeapsă în urma unui fault asupra lui Di Lorenzo, asta în ciuda protestelor venit din partea jucătorilor lui Cristi Chivu.

Kevin De Bruyne a fost cel desemnat să execute lovitura de la 11 metri, iar fotbalistul belgian l-a învins fără emoții pe Sommer. Ei bine, fix după ce a transformat penalty-ul, fotbalistul a resimțit o durere foarte mare la piciorul drept.

Din primele imagini se înțelege că ar fi vorba de o ruptură musculară. Durerea resimțită de De Bruyne a fost una evidentă, acesta lăcrimând după ce a reușit să marcheze.

De Bruyne scores the first goal — 𝐂𝐑𝐈𝐒 (@CR_74_)

Cristi Chivu, bătut în prima repriză de Napoli

Incidentul cu Kevin De Bruyne s-a produs sub ochii lui Cristi Chivu, însă tehnicianul român nu a avut timp să-l consoleze pe jucătorul belgian. Inter a intrat la vestiare în dezavantaj, scor 1-0 pentru Napoli.

Cristi Chivu are misiunea de a-și mobiliza elevii pentru repriza a 2-a, avantajul gazdelor fiind minim. Înainte de partida din etapa a 8-a din Seria A, . Rămâne de văzut dacă seria de invincibilitate va rămâne în picioare și după duelul de pe „Diego Armando Maradona”.