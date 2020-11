Incredibil! Toate echipele din grupa de Europa League a CFR-ului și-ar putea schimba antrenorii

Grupa A a Europa League, din care face parte și CFR Cluj, ar putea oferi o situație inedită: toate cele patru formații să-și schimbe antrenorii până în decembrie, când se va disputa ultima etapă.

Este un lucru ce poate părea neobișnuit la prima vedere, dar nu foarte greu de realizat, mai ales că un prim pas a fost deja făcut: Stamen Belchev a fost demis de ȚSKA Sofia.

În vârstă de 51 de ani, Belchev a fost dat afară de formația bulgară imediat după înfrângerea suferită pe teren propriu în prima etapă din grupele Europa League în fața CFR-ului. Clujenii s-au impus atunci cu 2-0, iar Belchev a plătit cu postul, deși preluase echipa în iulie 2020 și reușise să o califice după o pauză de zece ani în grupele unei competiții europene.

„Vă informăm că Stamen Belchev nu mai este antrenorul principal al lui ȚSKA. Alături de asistentul său, acesta s-a despărțit de club. Îi mulțumim pentru munca, profesionalismul și devotamentul de care a dat dovadă în fiecare minut al șederii sale pe banca echipei noastre. Ne-a adus o mare bucurie, când a calificat echipa în grupele Europa League. Îi dorim sănătate, fericire, noroc și mult succes în plan profesional”, este comunicatul sec prin care ȚSKA Sofia anunța despărțirea de Stamen Belchev.

Până la numirea unui nou tehnician, printre numele vehiculate fiind și cel al fostului mare internațional bulgar Dimitar Berbatov, de echipă se va ocupa brazilianul Daniel Morales. Acesta a debutat deja cu dreptul pe banca sofioților, obținând un 0-0 pe terenul Romei în etapa a doua din grupele Europa League.

Lăsând la o parte ȚSKA Sofia, bomba ar putea exploda de unde ne așteptăm mai puțin. Mai precis de la CFR Cluj. Dan Petrescu a avut o izbucnire nervoasă la finalul partidei din campionat pierdută pe teren propriu cu Gaz Metan Mediaș, scor 1-2, și și-a anunțat demisia, precizând că partida cu AS Roma va fi ultima pe banca echipei clujene.

Au fost declarații la cald, spuse probabil și sub influența nervilor cauzați de rezultat, de prestația arbitrilor, dar și de relația mai tensionată pe care o are cu șefii clubului. Cert este că, după două zile, Petrescu a revenit asupra acelor declarații și a precizat doar că-și va lua o pauză după partida de duminică împotriva Argeșului.

„Bursucul” spune că s-au acumulat oboseala și tensiunea în ultima perioadă, iar după o perioadă de repaus de 6 zile, în care-și va reîncărca bateriile, va reveni cu forțe proaspete la echipă, pentru a sta până la finalul contractului. Adică până în vara lui 2022!

„Pe fondul nervilor, după meciul cu Mediaș, am spus că am nevoie de o pauză. Și este pentru prima dată când spun asta. Chiar am nevoie de o pauză pentru că s-au întâmplat prea multe și sunt convins că toată lumea își dorește ca altcineva să mai ia campionatul. Această presiune m-a făcut să declar ce am declarat. După meciul cu FC Argeș o să îmi iau o pauză de 5-6 zile și o să mă gândesc ce este mai bine pentru mine și pentru CFR. Mai am un an și jumătate de contract și vreau să îl duc la capăt.

Sper că după meciul cu Pitești să îmi încarc bateriile și să nu mai dau satisfacție adversarilor care cred că dacă eu voi pleca CFR va fi mai slabă și să îmi duc contractul până la final. Eu nu sunt aici pentru bani. Dacă mă luam după oferte, câștigam mult mai mulți bani. În primul rând stau pentru performanță”, a declarat Dan Petrescu.

Râmăne de văzut dacă își va ține promisiunea sau dacă, de ce nu?, conducerea clubului nu va dori ea să întrerupă colaborarea cu reputatul tehnician. Mai ales că între patronul Neluțu Varga și Dan Petrescu sunt tensiuni din ce în ce mai mari. De altfel, după cum FANATIK v-a dezvăluit în exclusivitate, la meciul cu Gaz Metan între cei doi a avut loc o discuție aprinsă la loje, în care și-au reproșat, în termeni duri, mai multe lucruri.

AS Roma vrea să-l dea afară pe Fonseca și să-l aducă pe Seoane de la Young Boys

Trecem acum la AS Roma, care are un debut de sezon mult sub așteptările conducerii și suporterilor, drept pentru care scaunul antrenorului Paulo Fonseca începe să se clatine. Ca înlocuitori ai tehnicianului portughez se vehiculează nume grele, precum cele ale lui Max Allegri sau Maurizio Sarri, însă presa italiană avansează și un candidat surpriză.

Este vorba de elvețianul Gerardo Seoane, actualul antrenor al lui… Young Boys Berna. Da, exact adversara Romei din grupa de Europa League. E adevărat, informația a fost dezvăluită chiar înaintea meciului direct de la Berna, câștigat de Roma cu 2-1, așa că nu ar trebui să punem mare preț pe ea.

„Este prea devreme să vorbim acum despre aceste lucruri. AS Roma este un club important și există întotdeauna zvonuri la astfel de echipe, care se adeveresc sau nu. Fonseca este un antrenor foarte bun, a dat identitate acestei echipe care practică acum un fotbal foarte frumos”, răspundea diplomat Seoane la întrebarea jurnaliștilor din „Cizmă” dacă i s-a propus să preia echipa romanăi.

Cert este că poziția lui Fonseca nu pare foarte confortabilă, fiind foarte posibil ca portughezul să nu mai prindă finalul grupei de Europa League pe banca Romei. Iar dacă înlocuitorul lui va fi Gerardo Seoane vom putea asista la situația inedită ca toate cele 4 echipe din Grupa A a Europa League să-și schimbe antrenorii până la disputarea ultimei etape.