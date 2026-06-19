Incredibil! Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat, deși Csikszereda i-a urat succes la noua sa echipă. Ce spune Gigi Becali: „L-am trimis înapoi”

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Anderson Ceara era văzut ca prima achiziție a lui FCSB din acest sezon, însă transferul a picat pe ultima sută de metri. Chiar dacă Gigi Becali anunță că l-a trimis pe brazilian înapoi la Miercurea Ciuc.

Transferul lui Anderson Ceara la FCSB a picat!

Gigi Becali este gata să investească mulți bani în transferurile pentru sezonul următor, însă s-a arătat dezamăgit pentru situația în care se află în acest moment. Deși fondurile îi permit să cumpere jucători, FCSB încă nu găsește variantele potrivite. nu va mai ajunge la București în cele din urmă.

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„Cert este că nu suntem în grafic cu achizițiile. Bani sunt, dar nu-i găsim. Pe Anderson Ceara l-am dat înapoi. A căzut transferul. Nu are rost acum, a căzut transferul. O să aflați… nu este jucătorul FCSB-ului și nici nu va fi”, a spus Gigi Becali la

FCSB a făcut un singur transfer până în acest moment, iar fanii încep să-și piardă răbdare

Vestea că transferul lui Anderson Ceara la FCSB nu se mai face va lovi și mai puternic în răbdarea suporterilor, care deja erau foarte supărați pe lentoarea de care formația lor favorită dă dovadă în această perioadă de mercato. Roș-albaștrii nu au reușit să aducă decât un singur jucător la echipă, fiind vorba de fundașul dreapta Ronny Labonne.

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