Incredibil! UEFA a permis doar copiilor să intre pe stadion, dar fanii Croației au găsit o metodă inedită de a urmări meciul cu Anglia. Foto

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Croația a fost sancționată de UEFA pentru incidentele de la meciul cu Franța din martie 2025, când mai mulți suporteri au făcut saluturi naziste și au aruncat cu obiecte pirotehnice. Așadar, la meciul din Liga Națiunilor contra Angliei au avut acces doar copii sub 14 ani, dar și 100 de suporteri englezi. În acest context, un grup de fani croați a găsit o metodă inedită de a urmări meciul: aceștia s-au urcat pe acoperișul unei clădiri aflate lângă stadion.

Fanii Croației au urmărit meciul cu Anglia de pe acoperișul unei clădiri

Croația a debutat în Liga Națiunilor cu o victorie, 2-1 în Cehia, înainte de a fi surclasată de campioana mondială Spania, scor 4-1. În primul meci disputat pe propriul teren în această campanie, formația pregătită de Slaven Bilic a primit vizita Angliei. Din cauza sancțiunii aplicate de UEFA, naționala Croației a fost susținută doar de copii, aproximativ 6.000 de tineri fani aflându-se în tribunele arenei din Rijeka.

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Neavând dreptul de a intra pe stadion, un grup de fani croați a găsit o metodă inedită pentru a urmări . Aceștia s-au urcat pe acoperișul unei clădiri aflate lângă arenă. Din nefericire pentru aceștia, echipa lui Slaven Bilic a avut o primă repriză de coșmar, scorul la pauză fiind 4-0 pentru Anglia, după golurile marcate de Harry Kane, Jude Bellingham, Anthony Gordon și Bukayo Saka.

FRF nu a permis accesul copiilor pe stadion la Bosnia – România

Și România a fost sancționată de UEFA, pentru cele întâmplate la meciul disputat în 2024 contra naționalei din Kosovo, iar de pe 28 septembrie, pe care „tricolorii” aveau să o piardă cu 2-4, s-a jucat fără spectatori pe Arena Națională. FRF a avut opțiunea de a permite accesul copiilor pe stadion, însă nu a făcut acest lucru, principalul motiv fiind ora târzie la care a început jocul, 21:45. „Cu toate că în trecut, la partidele cu Norvegia și Andorra, atmosfera a reprezentat un succes emoțional, decizia FRF pentru meciul de la finalul lunii septembrie are la bază concluzii trase din experiențele anterioare și principii stricte de echitate și siguranță.

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Federația Română de Fotbal nu poate permite ca accesul să fie rezervat doar școlilor și academiilor din București sau din proximitatea Capitalei, fiind obligată să asigure egalitatea de șanse pentru zeci de mii de copii care își doresc să vină din toate colțurile țării, chiar și din județe îndepărtate precum Bihor, Maramureș, Botoșani sau Suceava. O astfel de desfășurare logistică devine însă imposibil de gestionat în siguranță deplină din cauza a două riscuri majore.

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Pe de o parte, meciul se dispută la 21:45, iar a doua zi este zi de școală și ar forța copiii să lipsească, afectându-le programul educațional; iar pe de altă parte, plecarea de la stadion după miezul nopții și parcurgerea drumului de întoarcere, chiar și 9-10 ore pe timp de noapte, ar supune minorii și însoțitorii lor unor riscuri majore de oboseală și siguranță rutieră, o responsabilitate pe care FRF consideră că nimeni nu ar trebui să și-o asume”, a transmis Federația la acel moment.