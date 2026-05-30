Incredibil! Un fan al lui PSG a ratat finala Champions League pentru că a încurcat Budapesta cu Bucureştiul

PSG a câştigat al doilea trofeu Champions League consecutiv după ce a învins Arsenal, după executarea loviturilor de departajare. A fost 1-1 după 120 de minute de joc, iar parizienii au avut nervii mai tari la loviturile de departajare, .

Un fan al lui PSG a ratat finala Champions League pentru că a încurcat Budapesta cu Bucureştiul

a ratat finala Champions League dintr-un motiv incredibil. Deşi avea bilet la marele meci, el a zburat la Bucureşti în loc de Budapesta. El a fost nevoit să urmărească finala din capitala României în loc să fie pe stadionul Ferenc Puskas, de la vecini.

Incidentul a făcut rapid înconjurul lumii, mai ales după ce fanul a postat pe reţelele de socializare: „Am ajuns la destinaţia greşită!”, a scris suporterul, iar postarea a devenit rapid virală. Mulţi iubitori ai fotbalului au rămas mască de această situaţie, mai ales că suporterul avea biletul pregătit şi a pierdut victoria favoriţilor din cauza unei asemenea greşeli.

🚨 𝗡𝗘𝗪: A PSG fan bought tickets for the UCL final but went to Bucharest, Romania, instead of Budapest, Hungary, for the final. He missed the final due to his mistake. 💔 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Fiecare echipă a avut alocate 17.200 de bilete la finala Champions League

Pe Puskas Arena au fost aproximativ 62.000 de suporteri. Fanii celor două echipe au primit câte 17.200 de tichete pentru finala Champions League. A fost prima finală a Ligii Campionilor găzduită de Budapesta, pe arena inaugurată în anul 2019.

Înaintea confruntării atmosfera a fost încălzită de celebra trupă The Killers, care a interpretat mai multe hit-uri. În tribune a fost o pleiadă de vedete. De la meci nu au lipsit Thierry Henry şi Arsene Wenger, protagonişti în precedenta finală disputată de Arsenal în Champions League, în aul 2006.