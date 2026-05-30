Incredibil! Un fan al lui PSG a ratat finala Champions League pentru că a încurcat Budapesta cu Bucureştiul

PSG a câştigat al doilea trofeu Champions League consecutiv după ce a învins Arsenal, după executarea loviturilor de departajare. A fost 1-1 după 120 de minute de joc, iar parizienii au avut nervii mai tari la loviturile de departajare, unde s-au impus cu scorul de 4-3.
Unul dintre fanii celor de la PSG a ratat finala Champions League dintr-un motiv incredibil. Deşi avea bilet la marele meci, el a zburat la Bucureşti în loc de Budapesta. El a fost nevoit să urmărească finala din capitala României în loc să fie pe stadionul Ferenc Puskas, de la vecini.
Incidentul a făcut rapid înconjurul lumii, mai ales după ce fanul a postat pe reţelele de socializare: „Am ajuns la destinaţia greşită!”, a scris suporterul, iar postarea a devenit rapid virală. Mulţi iubitori ai fotbalului au rămas mască de această situaţie, mai ales că suporterul avea biletul pregătit şi a pierdut victoria favoriţilor din cauza unei asemenea greşeli.
🚨 𝗡𝗘𝗪: A PSG fan bought tickets for the UCL final but went to Bucharest, Romania, instead of Budapest, Hungary, for the final.
He missed the final due to his mistake. 💔 pic.twitter.com/CdbPOpWc0m
— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 30, 2026
Pe Puskas Arena au fost aproximativ 62.000 de suporteri. Fanii celor două echipe au primit câte 17.200 de tichete pentru finala Champions League. A fost prima finală a Ligii Campionilor găzduită de Budapesta, pe arena inaugurată în anul 2019.
Înaintea confruntării atmosfera a fost încălzită de celebra trupă The Killers, care a interpretat mai multe hit-uri. În tribune a fost o pleiadă de vedete. De la meci nu au lipsit Thierry Henry şi Arsene Wenger, protagonişti în precedenta finală disputată de Arsenal în Champions League, în aul 2006.