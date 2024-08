Incredibil! Un fost golgheter din SuperLiga, dezvăluiri fabuloase despre felul în care erau plătite salariile la Șahtior Donetk

Șahtior Donetk este cel mai titrat club din fotbalul ucrainean, iar asta i se datorează în mare parte președintelui Rinat Akhmetov, cel care a investit de-a lungul timpului sume uriașe în această echipă, chiar și de la izbucnirea războiului declanșat de Rusia pe teritoriul Ucrainei. Marian Savu a jucat o jumătate de sezon la această formație, iar acesta a făcut dezvăluiri incredibile despre felul în care erau plătite salariile.

Marian Savu: „Îți dădeau banii pe cântar, când îi numărai era fix”

Marian Savu a fost cel mai bun marcator în campionatul României în sezonul 1999/2000. El a punctat în acel sezon de 20 de ori, în perioada când evolua pentru FC Național. După evoluțiile extraordinare din acea stagiune, românul a fost transferat de Șahtior Donetk, unul dintre cele mai înstărite cluburi din Europa de Est la acea vreme.

Acolo, Savu a evoluat doar jumătate de sezon la cea mai titrată echipă a Ucrainei, după care a făcut pasul către formația Metalurg Donetk.

Marian Savu a făcut dezvăluiri incredibile cu privire la felul în care erau achitate salariile la Șahtior Donetk.

„Eu atunci am avut două oferte, una în Portugalia, una din Ucraina. Când am ajuns ce condiții… Salariile erau la zi. Când întârzia salariul câte o oră ziceam că au făcut gheață pe la bancă. Am zis că o fi alunecat ăla cu banii când a ieșit de la bancă.

Îți dădeau banii pe cântar, când îi numărai era fix. Nu mai stăteau să-i numere ei, îi puneau pe cântar. Nu erau atunci conturi.” , a declarat acesta pentru .

În jumătate de sezon petrecut la Șahtior Donetk, Marian Savu a adunat nu mai puțin de 11 apariții, a înscris trei goluri și a oferit și două pase decisive. El a evoluat și la echipa secundă a ucrainenilor, până să plece la Metalurg.

Rinat Akhmetov a donat armatei ucrainene 25 de milioane de dolari

La începutul anului 2023, patronul celor de la Șahtior Donetk , imediat ce . Akhmetov este unul dintre oamenii apropiați ai armatei din Ucraina, care rezistă deja de mai bine de doi ani atacurilor rusești.

Mircea Lucescu a fost antrenorul echipei ucrainene în perioada 2004-2016, timp în care a câștigat de opt ori titlul de campion în Ucraina, șase Cupe ale Ucrainei, șapte Supercupe, plus Cupa UEFA în sezonul 2008/09.