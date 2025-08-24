Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Incredibil! Un fotbalist de la CFR Cluj a rămas în Suedia: “A fost internat la Urgenţe!”. Exclusiv

Nu se mai termină veștile proaste pentru CFR Cluj. După 2-7 cu Hacken, Dan Petrescu și-a dat demisia, iar, acum, ardelenii au rămas fără un jucător
Cristian Măciucă
24.08.2025 | 12:13
Incredibil! Un fotbalist de la CFR Cluj a rămas în Suedia: “A fost internat la Urgenţe!”. FOTO: Fanatik

Curg veștile proaste pentru CFR Cluj. După ce Dan Petrescu și-a dat demisia în urma eșecului cu Hacken, scor 2-7, vicecampioana Românieia rămas fără un jucător, care a rămas în Suedia.

Vești proaste pentru CFR Cluj. Un jucător a rămas în Suedia

Sheriff Sinyan (29 de ani) se confruntă cu probleme medicale grave. Fundașul central din Gambia a rămas în Suedia după 2-7 cu Hacken. Motivul? Dureri graoznice în zona abdominală, care au necesitat internarea la Urgențe.

„E greu de găsit explicații. A fost un concurs de împrejurări. În continuare Sheriff e în Suedia la Urgențe. Se simte mai bine acum, sper să revină cât mai repede în țară.

A simțit la încălzire anumite probleme la nivelul abdominal. Stomac burtă nu știu exact. A zis că forțează, dar a ieșit de pe teren când ei aveau 4 goluri înscrise. Au fost multe lucruri care s-au întâmplat.

(n.r. – E cineva cu el acolo?) A rămas singur, e îngrijit. Are asigurare. Am înțeles că se simte mai bine. Există șansa ca azi sau mâine să îl externeze”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

Născut la Oslo, dar cu cetățenie gambiană, Sheriff Sinyan joacă la CFR Cluj din iarna lui 2025, când a sosit liber de contract după despărțirea de Odd. În 16 meciuri pentru CFR Cluj, fundașul central a marcat 2 goluri și a oferit 1 assist. Sinyan nu va putea juca astfel în meciul CFR-ului din etapa a 7-a. Ardelenii au meci pe terenul Oțelului, duminică, 24 august, de la ora 16:15.

