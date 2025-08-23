Incredibil! Zeljko Kopic i-a spus lui Alex Pop cum să marcheze primul gol la Dinamo în meciul cu U Cluj: „Așteptam de 6-7 luni, pierdusem numărătoarea”

Alex Pop a fost eroul „câinilor roșii”. Atacantul a înscris primul său gol pentru echipa din Ștefan cel Mare și a adus 3 puncte importante.

ADVERTISEMENT

Dinamo, victorie pe final la Cluj! Alex Pop, eroul lui Kopic: „Mi-a zis să plec în adâncime”

Duelul dintre Universitatea Cluj și Dinamo a fost unul șters. Jucătorii celor două echipe au greșit multe pase și au ajuns cu greu în situații de finalizare, însă „câinii roșii” au fost mai inspirați pe finalul partidei. Alex Pop a înscris în poarta ardelenilor după o intervenție greșită a portarului Chirilă.

Alex Pop a înscris primul gol pentru Dinamo! „Eu de la Cluj am plecat în fotbalul mare”

Alex Pop a fost, fără doar și poate, eroul celor de la Dinamo. a înscris primul său gol pentru echipa din Ștefan cel Mare, iar la final a recunoscut că aștepta această reușită de luni bune. El a scos în evidență indicațiile primite de la Zeljko Kopic:

ADVERTISEMENT

„Trei puncte muncite până în finalul meciului. Așteptam golul ăsta de 6-7 luni, am pierdut numărătoarea, nici nu mai știu. Bine că a venit într-un moment în care echipa avea nevoie de el. Eu de la Cluj am plecat în fotbalul mare. Apasă altfel golul, e o altfel de satisfacție când sunt acasă în fața prietenilor, familiei. Mă bucur că aici s-a întâmplat să fie primul gol pentru Dinamo.

Aveam 7 puncte în ultimele 3 meciuri și am vorbit în vestiar să încercăm să menținem ritmul. Eram conștienți că ne așteaptă un meci de fotbal. Mă bucur că băieții s-au dăruit total și am muncit până la final până la urmă. Asta arată că am avut caracter, că am crezut până la capăt în noi. Am simțit și eu că Dinamo a fost peste U Cluj.

ADVERTISEMENT

Cu tot respectul pentru ei, au avut un joc de posesie bun, știam că au jucători de calitate, însă parcă situațiile, ocaziile au fost la noi. Parcă noi am dictat mai mult ritmul jocului. Asta mi-a lăsat impresia. După ce am intrat, Mister mi-a zis ce am de făcut, să plec în adâncime pentru că acolo au văzut spațiile libere. Asta am făcut, am înscris și am reușit să câștigă”, a declarat Alex Pop.

ADVERTISEMENT

Câinii roșii, cu moralul sus după victoria de pe Cluj Arena

Jucătorii de la Dinamo s-au declarat mulțumiți de cele întâmplate pe Cluj Arena. Elevii lui Zeljko Kopic au scos în evidență spiritul de luptă pe care l-a arătat echipa, însă nu se gândesc momentan la primele locuri, întrucât sunt conștienți că mai e mult până se va trage linie.

„Cred că meritam victoria. Am muncit. Am pregătit jocul foarte bine. A fost un joc greu, dar am alergat mult. Am jucat de multe ori împotriva lor și știam că e o echipă dificilă. Să câștigi aici 3 puncte e foarte important. Noi niciodată nu ne-am îndoit de calitatea noastră. Muncim foarte mult, dar fotbalul nu premiază doar pe cei care muncesc. E un proces. Suntem încă la început de sezon. Încă sunt lucruri de îmbunătățit.

ADVERTISEMENT

Sunt mici greșeli pe care ar trebui să le corectăm. Vom analiza meciul pentru a trage concluziile. Sunt mici detalii. Important e că am câștigat azi. Noi știm că am pierdut jucători față de sezonul trecut, iar când se întâmplă asta, durează până se reglează lucrurile. Noi îi facem să se simtă bine pe fotbaliștii veniți în această vară”, a precizat Eddy Gnahoré.

„Nu ne putem permite. Suntem Dinamo. Important e că am câștigat”

„Am avut situații mai periculoase. Ne bucurăm că am reușit să legăm 4 rezultate bune. Cred că am făcut un joc bun. Am arătat că am venit aici cu gândul la victorie. Ne-a lipsit constanța în acest început de campionat. Cred că jocul a crescut. Noi nu am avut constanță pe durata celor 90 de minute.

Nu ne putem permite. Suntem Dinamo. Important e că am câștigat. Jocul ne bucură. Știm că putem. Cred că au venit jucători cu calitate care ne pot ajuta să câștigăm. Cred că e doar începutul. Sunt și echipe care joacă în cupele europene. Acum important e să aduni puncte. E devreme să ne gândim la primele locuri. Obiectivul e să ne calificăm în play-off”, a spus Raul Opruț la finalul meciului, conform