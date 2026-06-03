Incredibila aventură a celor trei fani care au mers pe bicicletă 16.000 de kilometri pentru a ajunge la Cupa Mondială. Pe cine vor să întâlnească

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Trei fani ai Argentinei, Vicente Conculini (29 ani), Yamandu Martínez (49 ani) și Miguel Silio (56 ani), au pedalat peste 16.000 de kilometri prin 17 țări, pentru a fi alături de naționala lor. Aceștia au plecat din Gualeguaychú (Argentina), la aproximativ 225 de kilometri nord de Buenos Aires, pe 16 august 2025 și au ajuns ieri la Kansas City, Missouri, după aproape 10 luni.

Suporterii au traversat 17 țări până să ajungă în SUA

Sosirea lor finală în Kansas City a atras cicliști și fani din întreaga zonă metropolitană. Miguel, Vicente și Yamandu și-au sărbătorit sosirea la malul râului din Kansas City. Ei su parcurs aproximativ 16.000 de kilometri, traversând Argentina, Uruguay, Brazilia, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador și Columbia înainte de a ajunge la Darien Gap, care separă Columbia de Panama și servește drept graniță între America de Sud și America Centrală.

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Întrucât nu era posibil să traverseze pe bicicletă această zonă izolată, fără drumuri, au dezasamblat bicicletele și au zburat peste graniță. Ei și-au reluat călătoria în Panama și au traversat Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belize și Mexic.

Pe 1 mai, au trecut granița în Statele Unite prin Laredo, Texas. De ce s-au oprit la Kansas City? N pe Stadionul din Kansas City (Arrowhead), dar campioana en titre a Cupei Mondiale și-a stabilit acolo tabăra de bază și se antrenează la Compass Minerals National Performance Center, baza de antrenament a echipei Sporting KC.

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Unul dintre fani e la a treia experiență de acest gen

Orașele au fost stabilite în decembrie. Ei ar fi putut ajunge deja la destinație dacă Argentina ar fi jucat la Mexico City. Sau ar fi trebuit să pedaleze în ritm dublu dacă primul meci al campioanei mondiale ar fi fost la Vancouver, în Canada.

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„Am simțit că trebuie să facem asta”, a explicat Conculini, unul dintre cei trei aventurieri. „Va fi ultima Cupă Mondială a lui Messi”, a completat colegul său Martinez. Ideea a venit de la Silio. În 2022, el a mers cu bicicleta de la Madrid în Qatar pentru Cupa Mondială. Cu patru ani mai devreme, a mers cu bicicleta de la Madrid la Moscova pentru meciurile de la CM 2018.

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„Ca pentru toți argentinienii, fotbalul este o pasiune și face parte din ADN-ul nostru”, a spus Silio. „După ce am mers cu bicicleta până în Qatar și am văzut Argentina câștigând Cupa Mondială, m-am simțit responsabil și pentru călătoria asta”, a mai explicat argentinianul.

Au pedalat câte 100 de mile pe zi

Cei trei au parcurs peste 100 de mile într-o zi. Pe biciclete au fixat aproximativ 36 de kilograme de echipament, inclusiv scule, ustensile de gătit, saci de dormit, corturi și multe altele. Au dormit în hoteluri, biserici, case, pensiuni și, uneori, sub cerul liber. Au înfruntat toate anotimpurile și au avut parte de aventuri. Precum cea din Columbia, unde o explozie a unei mașini-capcană a fost pe traseul lor.

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Cei trei au petrecut Crăciunul și alte sărbători pe drum. Familia i-a vizitat pe parcurs, dar, în mare parte, au fost pe cont propriu timp de aproximativ 10 luni. „Oamenii au fost atât de amabili în SUA, dar și în alte țări”, a spus Conculini. „Dacă ai nevoie de mâncare sau apă, ți se oferă imediat. Nu avem cuvinte să descriem asta”, a confirmat Martinez.

“Renunțarea nu a fost niciodată o opțiune, chiar și atunci când condițiile au devenit dificile”, a precizat Silio. Cicliștii speră acum să întâlnească echipa Argentinei. „Echipa națională, Messi și restul, să iasă să ne salute, să facem o poză, poate să ne dea un autograf, nimic mai mult”, a mai afirmat acesta.