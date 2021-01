Incredibila transformare a Mădălinei Pamfile: fostul model Playboy a devenit… mamă model!

Ajunsă la 27 de ani, Mădălina Pamfile a suferit o transformare incredibilă. Controversata vedetă care poza în „Playboy” alături de Radu Mazăre, fostul primar al Constanței, a devenit un altfel de… model! Mamă model!

Vremurile în care Mădălina Pamfile era una dintre cele mai controversate vedete din România sunt de mult apuse.

Puștoaica tupeistă, poreclită cu temei „eleva lui Mazăre” după pozele fierbinți din „Playboy” și care devenea celebră pentru că, după propriile afirmații, a fost… tăiată cu cuțitul de „iubitul” fotbalist Gabi Matei, a devenit un exemplu pentru multe femei din România.

Mădălina Pamfile, lansare tumultoasă în viața mondenă

Mădălina Pamfile a intrat pentru prima dată în atenția publicului în 2011, atunci când a apărut alături de edilul de la acea vreme al Constanței, Radu Mazăre, pe coperta revistei pentru adulți „Playboy”.

Ulterior, Pamfile a devenit asistentă TV la emisiunea „Un show păcătos” a lui Dan Capatos, difuzată după miezul nopții din cauze de picanterie deocheată. Împreună cu Daniela Crudu, colega ei de platou, a devenit „coșmarul” de la acea vreme al lui Gigi Becali. Cele două brunete îi dădeau mari bătăi de cap patronului Stelei, în urma relațiilor tumultoase pe care le aveau cu doi fotbaliști de-ai săi: Gabi Matei și Mihai Costea.

Idila Mădălinei cu actualul fundaș al lui FC Argeș s-a consumat, însă rapid, cu un final intempestiv, declarațiile ei fiind elocvente.

„Mă sună la patru dimineață să-mi ureze să mor. Îmi spune că eu i-am stricat imaginea. Parcă eu l-am pus să mă taie cu cuțitul… Eu nu vreau să-i fac rău, niciodată nu am recunoscut că m-a tăiat, dimpotrivă, am zis că am căzut peste o sticlă. Chiar nu-i doresc rău, nu vreau să se creadă că el e un băiat agresiv. Eu l-am iertat. S-a pus în genunchi şi şi-a cerut scuze. L-am iubit mult pe Gabi. E doar un copil… Nu a întâlnit până acum o fată care să-l scoată din minţi, aşa cum am făcut-o eu”, a povestit Mădălina cum a decurs relația cu Gabi Matei.

Mădălina Pamfile, diva cu apetit la fotbaliști

Alte borne din drumul ei prin viață sunt relațiile cu alți doi fotbaliști: Alexandru Maxim și Claudiu Belu-Iordache. La despărțirea de Belu, Pamfile și fostul fotbalist de la Hermannstadt au făcut un adevărat scandal pe internet.

„Dacă doriţi să găsiţi o femeie ca lumea, să o faceţi iubita voastră , treziţi-vă duminica dimineaţa la ora 10 şi ieşiţi în oraş, prima femeie frumoasă pe care o vedeţi în cale, încercaţi să o luaţi acasă! De ce aţi ieşi duminica dimineaţa la ora 10 pentru a o găsi? Pentru că la ora aceea toate c*vele dorm” , a fost atacul sub centură lansat de Claudiu Belu-Iordache.

„Domnul Claudiu Belu e șmecher rău acum. Oamenii se mai schimbă și în câini, dar asta e viața Când viața îi va îngenunchea, își vor aduce aminte că sunt oameni, dar va fi prea târziu. Vulpea care nu ajunge la struguri zice că sunt acri”, i-a răspuns Mădălina Pamfile cu aceeași monedă.

Mădălina s-a dedicat total „prințeselor” Sophia și Samira

În legătură cu pregătirea profesională, Mădălina Pamfile nu a fost deloc consecventă, renunțând la cele două facultăți la care s-a înscris în București, prima, Teatru și Film, și a doua, Management. Nu a terminat, însă, niciuna și, în momentul în care s-a cuplat cu primul ei soț, Alin Bruno, a devenit cursantă la Universitatea din Timișoara, oraș în care s-a și mutat.

După un mariaj eșuat cu Alin, sfârșit în 2017, când era deja însărcinată cu actualul partener de viață, Mădălina are acum cea mai frumoasă și ofertantă „meserie” din lume: cea de mamă. Pamfile pare extrem de fericită în noua „distribuție”, mai ales după nașterea celui de-al doilea copil, în luna februarie a anului tecut. Are, așadar, două „prințese”, pe nume Sophia și Samira.

Mai mult, Mădălina e o mamă model. Fosta „fată de oraș” are conturile de social media pline de fotografii cu copiii ei, fiind un adevărat influencer pentru tinerele mămici, de la care primește numeroase aprecieri.

„Tipul, din ce știu eu, este albanez. E putred de bogat, sigur e multimilionar. Normal, e foarte discret, nu știu din ce a făcut banii respectivi, dar i-am văzut chiar eu iahtul din Ibiza. Și când zic iaht, știu ce zic, nu e vreo bărcuță, e un vas în toată regula, a costat pe undeva la 7 milioane de euro”, îl descrie un apropiat al cuplului pe tatăl celor doi copii ai Mădălinei Pamfile.