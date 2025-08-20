Încrengături la Mangalia. Cum încearcă prefectul să îl ”salveze” pe edilul Cristian Radu dintr-un dosar în care ar fi prejudiciat primăria cu 2,7 milioane €

Primarul orașului Mangalia, Cristian Radu, acuzat că a luat șpagă jumătate de milion de euro pentru a da niște avize de construcții pe litoral nu este la primul său dosar penal. O altă anchetă cu greutate atârnă de umerii edilului liberal.

ADVERTISEMENT

Încrengături incredibile la Mangalia: cum ar putea fi ”salvat” primarul Cristian Radu într-un dosar în care e acuzat că a produs prejudicii de aproape 3 milioane de euro

În celălalt dosar penal, în care e acuzat că a adus prejudicii de 2,7 milioane de euro, primarul Cristian Radu a primit o ”gură de oxigen” din partea prefectului județului Constanța, mutare făcută la începutul lunii august 2025, taman înainte în dosarul de corupție.

În luna februarie 2025, consilierii locali din Mangalia ( , AUR și USR) au votat o decizie prin care, dacă primarul Cristian Radu și alți funcționari vor fi condamnați în „Dosarul Avocaților”, aceștia să fie obligați să plătească din propriul buzunar prejudiciul de aproape 13,7 milioane de lei (2,7 milioane €). Tot atunci, consilierii din opoziție au decis alegerea unui nou președinte de ședință, pentru că mandatul celui vechi expirase.

ADVERTISEMENT

Ei bine, prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu, a atacat în instanță ambele decizii, și anume: alegerea noului președinte de ședință, invocându-se o ”hibă legală”, adică procedura nu fusese urmată corect. Prefectul a mai atacat și recuperarea prejudiciului de 13 milioane, pe motiv că nu avea toate avizele și documentele obligatorii din partea funcționarilor primăriei (subordonați chiar primarului Radu). Astfel, deciziile consilierilor locali au fost blocate.

Despre ce e vorba în „Dosarul Avocaților”

Despre ce este vorba, însă, în „Dosarul Avocaților”, distinct de cel pentru care Cristian Radu a fost chemat la audieri miercuri, 20 august 2025, la sediul DNA Constanța? alături de alți șase foști și actuali funcționari și un avocat din București. Anchetatorii au reținut faptul că între anii 2014 și 2017, primarul ar fi semnat 95 de contracte cu o anumită casă de avocatură, deși primăria avea deja alt contract, mult mai ieftin. Diferența de preț era, însă, uriașă: noile onorarii erau chiar și de 200 de ori mai mari.

ADVERTISEMENT

Funcționarii din primărie ar fi ”ajutat” la mascarea situației, întocmind niște documente oficiale ca totul să pară legal. Prejudiciul raportat de procurori, așa cum am specificat mai sus, ar ajunge la 13,7 milioane de lei. DNA a pus sechestru pe bunurile inculpaților (a dispus măsuri asigurătorii) pentru ca în cazul în care vor fi găsiți vinovați, banii să poată fi recuperați.

ADVERTISEMENT

Percheziții la primăria Mangalia. Edilul și-a mutat adresa din buletin la locuința mâinii sale drepte

Important de precizat este faptul că procesul e abia la început, iar toți cei trimiși în judecată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o sentință definitivă. Pe înțelesul tuturor, deși consilierii locali voiau ca primarul și oamenii lui să plătească prejudiciul din „Dosarul Avocaților”, dacă vor fi condamnați. Prefectul a blocat, așadar, decizia, invocând chichițe procedurale nerespectate.

Miercuri, 20 august, s-au efectuat mai multe percheziții în noul dosar al primarului Cristian Radu, vizat fiind și mâna sa dreaptă, administratorul public George Didi Călin. Potrivit presei locale din Constanța, Radu Cristian și-ar fi mutat adresa din buletin acasă la Didi Călin.

ADVERTISEMENT

Procurorii DNA au sigilat birourile din primăria Mangalia, după ce anchetatorii au ridicat mai multe documente. Cristian Radu se află la cel de-al patrulea mandat ca primar, iar în trecut a ocupat funcția de șef al Gărzii Financiare Constanța.