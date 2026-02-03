Inculpații din dosarul Potra-Georgescu, supuși testului poligraf! Ce a ieșit la detectorul de minciuni în cazul celor acuzați că voiau să dea foc României: „Nu constituie o probă”

ADVERTISEMENT

Mișcare surprinzătoare făcută în dosarul Potra-Georgescu de doi dintre inculpații acuzați că pregăteau o baie de sânge în București la începutul lunii decembrie 2025, după anularea primului tur al alegerilor.

Inculpații din dosarul Potra-Georgescu au ajuns la detectorul de minciuni! Ce întrebări li s-au pus și ce au răspuns

O parte dintre ”locotenenții” lui Horațiu Potra, menționați în dosarul care expune pregătirea unei lovituri de stat violente pentru a-l aduce la putere pe candidatul suveranist Călin Georgescu, cercetați sub control judiciar în urma unei decizii a instanței dată în august 2025 (după ce au fost arestați), dintre care Iulian Aniței și Hauptman Manfred Ioan, își doresc cu orice preț să îi convingă pe judecători că sunt nevinovați apelând chiar la metode care nu sunt recunoscute în plan juridic, și anume testarea cu detectorul de minciuni.

FANATIK a aflat, în exclusivitate, la ce întrebări au răspuns doi dintre inculpații din dosarul Potra-Georgescu, dar și care sunt rezultatele poligrafului, și prezintă, în galeria foto, documentele. Avocata familiei Potra, Christiana Mondea, a explicat de ce nu a fost testat și principalul vizat, Horațiu, , spunând că urmează ca și acesta să facă testul poligraf.

Aceeași apărătoare spune că poligraful, deși este luat în calcul în anumite situații, nu este recunoscut ca probă în instanțele judecătorești, așa că acesta nu va influența în niciun fel decizia judecătorilor în dosarul care se află pe rol în instanță.

Exclusiv: lista cu întrebări de la testul poligraf

Iată o parte a întrebărilor care au fost incluse în testul poligraf, la care au răspuns Iulian Aniței și Ioan Manfred Hauptman, concepute în funcție de acuzațiile care se aduc fiecăruia în dosar:

„Dumneata ai intenționat să te manifești violent în cadrul unui protest din 08. 12. 2024 din București?”;

„Dumitale ți-a cerut Horațiu Potra să mergi în 08. 12. 2024 la București pentru a participa la un protest?”;

„Dumneata ți-ai planificat să folosești petardele din mașină în cadrul unui protest din București, din 08. 12. 2024?”;

„Dumneata ta știai sigur că în mașinile care plecaseră spre București, se găseau obiecte ce puteau fi folosite ca și arme?” – aceste întrebări au fost adresate inculpatului Iulian Aniței.

Mai jos, întrebările la care a răspuns Manfred Ioan Hauptman:

„Dumneata ai intenționat să te manifești violent în cadrul unui protest din 08. 12. 2024 din București?”;

„Dumneata ai intenționat să folosești petarde din mașină în cadrul unui protest din București pe 08. 12. 2024?”;

„Dumneata ai cumpărat petarde pentru a le folosi în cadrul unui protest din București, din 08. 12. 2024?”;

„Dumneata știai sigur că în mașinile care plecaseră spre București se găseau obiecte ce puteau fi folosite ca și arme?”.

De ce nu a participat la testul poligraf și Horațiu Potra

Trebuie menționat că în dosarul Potra-Georgescu figurează mult mai multe persoane, însă doar doi dintre inculpați au vrut să se supună detectorului de minciuni, deocamdată, după cum a aflat FANATIK.

„În contextul acestui dosar, o mare parte dintre persoanele inculpate au ales, din proprie inițiativă, să se supună testului poligraf, ca formă de cooperare și de susținere a poziției lor de nevinovăție. Rezultatele obținute indică faptul că aceștia au fost consecvenți și sinceri atunci când au respins acuzațiile care li se aduc. Nu a participat la testare domnul Horațiu Potra pentru simplul motiv ca se află, în prezent, în stare de detenție, însă am formulat cerere către penitenciar pentru a i se permite și dumnealui să o facă”, a declarat avocata lui Potra, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu constituie o probă în sine”

După cum se poate vedea în imaginile pe care le prezentăm în galeria foto a articolului, cei doi inculpați testați cu detectorul de minciuni au spus adevărul, conform aparatului, însă, repetăm, instanța nu ia decizia finală pe baza acestui poligraf. De altfel, chiar , în final, că rezultatele testului nu sunt o probă în sine: „Considerăm important de precizat că testul poligraf nu este o simplă procedură informală. Acesta este recunoscut ca domeniu de expertiză criminalistică, fiind expres nominalizat în Ordonanța Guvernului nr. 75/2000, care reglementează activitatea de expertiză criminalistică în România.

Deși nu constituie o probă în sine, rezultatul său poate oferi un reper relevant privind conduita și credibilitatea persoanelor evaluate. Întrebările sunt similare, cu mici diferențe care vin din presupusa contribuție pe care Parchetul spune ca inculpații o au la săvârșirea faptei”.