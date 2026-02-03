News

Inculpații din dosarul Potra-Georgescu, supuși testului poligraf! Ce a ieșit la detectorul de minciuni în cazul celor acuzați că voiau să dea foc României: „Nu constituie o probă”

O parte din inculpații din dosarul Potra-Georgescu s-au supus, de bună voie, testului poligraf, iar FANATIK prezintă, în exclusivitate, rezultatele acestuia! Ce spune avocata lui Horațiu Potra?
Dan Suta
03.02.2026 | 05:45
Inculpatii din dosarul PotraGeorgescu supusi testului poligraf Ce a iesit la detectorul de minciuni in cazul celor acuzati ca voiau sa dea foc Romaniei Nu constituie o proba
EXCLUSIV FANATIK
3 poze
Vezi galeria
Mutare surpriză în dosarul Potra-Georgescu. Inculpații au trecut pe la detectorul de minciuni. Foto-montaj: FANATIK
ADVERTISEMENT

Mișcare surprinzătoare făcută în dosarul Potra-Georgescu de doi dintre inculpații acuzați că pregăteau o baie de sânge în București la începutul lunii decembrie 2025, după anularea primului tur al alegerilor.

Inculpații din dosarul Potra-Georgescu au ajuns la detectorul de minciuni! Ce întrebări li s-au pus și ce au răspuns

O parte dintre ”locotenenții” lui Horațiu Potra, menționați în dosarul care expune pregătirea unei lovituri de stat violente pentru a-l aduce la putere pe candidatul suveranist Călin Georgescu, cercetați sub control judiciar în urma unei decizii a instanței dată în august 2025 (după ce au fost arestați), dintre care Iulian Aniței și Hauptman Manfred Ioan, își doresc cu orice preț să îi convingă pe judecători că sunt nevinovați apelând chiar la metode care nu sunt recunoscute în plan juridic, și anume testarea cu detectorul de minciuni.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat, în exclusivitate, la ce întrebări au răspuns doi dintre inculpații din dosarul Potra-Georgescu, dar și care sunt rezultatele poligrafului, și prezintă, în galeria foto, documentele. Avocata familiei Potra, Christiana Mondea, a explicat de ce nu a fost testat și principalul vizat, Horațiu, liderul mercenarilor din Congo, spunând că urmează ca și acesta să facă testul poligraf.

Aceeași apărătoare spune că poligraful, deși este luat în calcul în anumite situații, nu este recunoscut ca probă în instanțele judecătorești, așa că acesta nu va influența în niciun fel decizia judecătorilor în dosarul care se află pe rol în instanță.

ADVERTISEMENT
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile...
Digi24.ro
VIDEO Mai multe femei din România, menționate în dosarele Epstein. Ce arată mailurile care au fost desecretizate

Exclusiv: lista cu întrebări de la testul poligraf

Iată o parte a întrebărilor care au fost incluse în testul poligraf, la care au răspuns Iulian Aniței și Ioan Manfred Hauptman, concepute în funcție de acuzațiile care se aduc fiecăruia în dosar:

ADVERTISEMENT
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de...
Digisport.ro
Ilie Bolojan a intervenit și totul s-a schimbat, după ce a aflat de impozitul de 36.000 de euro
  • „Dumneata ai intenționat să te manifești violent în cadrul unui protest din 08. 12. 2024 din București?”;
  • „Dumitale ți-a cerut Horațiu Potra să mergi în 08. 12. 2024 la București pentru a participa la un protest?”;
  • „Dumneata ți-ai planificat să folosești petardele din mașină în cadrul unui protest din București, din 08. 12. 2024?”;
  • „Dumneata ta știai sigur că în mașinile care plecaseră spre București, se găseau obiecte ce puteau fi folosite ca și arme?” – aceste întrebări au fost adresate inculpatului Iulian Aniței.

Mai jos, întrebările la care a răspuns Manfred Ioan Hauptman:

  • „Dumneata ai intenționat să te manifești violent în cadrul unui protest din 08. 12. 2024 din București?”;
  • „Dumneata ai intenționat să folosești petarde din mașină în cadrul unui protest din București pe 08. 12. 2024?”;
  • „Dumneata ai cumpărat petarde pentru a le folosi în cadrul unui protest din București, din 08. 12. 2024?”;
  • „Dumneata știai sigur că în mașinile care plecaseră spre București se găseau obiecte ce puteau fi folosite ca și arme?”.

De ce nu a participat la testul poligraf și Horațiu Potra

Trebuie menționat că în dosarul Potra-Georgescu figurează mult mai multe persoane, însă doar doi dintre inculpați au vrut să se supună detectorului de minciuni, deocamdată, după cum a aflat FANATIK.

ADVERTISEMENT

„În contextul acestui dosar, o mare parte dintre persoanele inculpate au ales, din proprie inițiativă, să se supună testului poligraf, ca formă de cooperare și de susținere a poziției lor de nevinovăție. Rezultatele obținute indică faptul că aceștia au fost consecvenți și sinceri atunci când au respins acuzațiile care li se aduc. Nu a participat la testare domnul Horațiu Potra pentru simplul motiv ca se află, în prezent, în stare de detenție, însă am formulat cerere către penitenciar pentru a i se permite și dumnealui să o facă”, a declarat avocata lui Potra, în exclusivitate pentru FANATIK.

„Nu constituie o probă în sine”

După cum se poate vedea în imaginile pe care le prezentăm în galeria foto a articolului, cei doi inculpați testați cu detectorul de minciuni au spus adevărul, conform aparatului, însă, repetăm, instanța nu ia decizia finală pe baza acestui poligraf. De altfel, chiar avocata recunoaște, în final, că rezultatele testului nu sunt o probă în sine: „Considerăm important de precizat că testul poligraf nu este o simplă procedură informală. Acesta este recunoscut ca domeniu de expertiză criminalistică, fiind expres nominalizat în Ordonanța Guvernului nr. 75/2000, care reglementează activitatea de expertiză criminalistică în România.

Deși nu constituie o probă în sine, rezultatul său poate oferi un reper relevant privind conduita și credibilitatea persoanelor evaluate. Întrebările sunt similare, cu mici diferențe care vin din presupusa contribuție pe care Parchetul spune ca inculpații o au la săvârșirea faptei”.

Ce scria presa americană despre Corina Tarniță în perioada în care ar fi...
Fanatik
Ce scria presa americană despre Corina Tarniță în perioada în care ar fi luat legătura cu Jeffrey Epstein: „A ignorat sfatul mentorului ei de licență”
”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis...
Fanatik
”O să te duci după fratele tău!” Sora lui Mario Berinde, adolescentul ucis la Cenei, amenințată cu moartea după arestarea criminalilor. Avocat: ”Profund afectată”
Vești bune pentru bolnavii de cancer: noi medicamente pe lista celor compensate. Oncolog:...
Fanatik
Vești bune pentru bolnavii de cancer: noi medicamente pe lista celor compensate. Oncolog: „Beneficiile sunt uriașe”
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie...
iamsport.ro
Problema majoră a juniorilor români, dezvăluită de specialiști: ”Belgienii au luat o decizie radicală în 2000, iar acum se văd rezultatele”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la toate punctele de presă din România!