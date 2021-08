Încurcate sunt căile showbiz-ului! Bianca Drăgușanu, în mijlocul unui hățiș de relații! Dezvăluiri exclusive

FANATIK a aflat, în exclusivitate, ce se întâmplă în viața celebrei Bianca Drăgușanu, relația pe care o are cu Gabi Bădălău, dar și povestea unui trio amoros în care era implicat fostul soț al divei, Alex Bodi.

Ce se întâmplă între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău?

FANATIK a aflat, în exclusivitate, că relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău este, încă, de actualitate, cei doi fiind împreună și acum, în ciuda tuturor zvonurilor. Ba chiar, conform informațiilor noastre, între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au loc discuții cât se poate de serioase despre viitoarea nuntă, atunci când milionarul din Giurgiu va redeveni un bărbat liber, iar divorțul de Claudia Pătrășcanu se va concretiza.

Mai mult, au aflat reporterii FANATIK, săptămâna trecută, în weekend, atunci când Gabi Bădălău a fost surprins în compania Claudiei Pătrășcanu, în mall-ul din Constanța, acesta voia, de fapt, să preia copiii pe care îi are cu cântăreața și să petreacă timp cu aceștia.

De altfel, la acea vreme, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu erau împreună la mare, focoasa blondină așteptându-și iubitul la plajă, în Mamaia, seara respectivă fiind petrecută de cei doi în club, în ciuda faptului că toată lumea îi credea despărțiți.

În plus, conform informațiilor obținute de FANATIK, Bianca Drăgușanu pare să fie încântată de felul în care Gabi Bădălău se comportă cu copiii lui, admirând și felul în care acesta se implică, ca tată, în viața micuților, în ciuda declarațiilor făcute, de-a lungul timpului, de Claudia Pătrășcanu.

Adevărul despre relația dintre Ema Uta și bărbații din viața Biancăi Drăgușanu

FANATIK a aflat, în exclusivitate, care este povestea din spatele zvonurilor cu privire la o posibilă relație dintre , relația dintre cei doi fiind indicată ca motiv al despărțirii dintre milionarul din Giurgiu și Bianca Drăgușanu.

Cu toate acestea, pare-se, Ema Uta ar fi ”obiectul” pasiunii lui Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu care, în timp ce o curta pe frumoasa make-up artist se iubea, spun gurile rele, cu o altă celebritate din lumea mondenă, Oana Marica.

Ba chiar, conform informațiilor FANATIK, Alex Bodi și Ema Uta sunt, deja, destul de apropiați pentru a discuta despre momentul în care își vor asuma, public, relația pe care o au, mai ales că pasiunea pe care o are fostul soț al celebrei Bianca Drăgușanu pentru mai tânăra blondină a și provocat postări romantice din partea acesteia, buchetele de flori primite fiind, adeseori, arătate publicului pe conturile ei de socializare.

Iar momentul cu pricina, cel al asumării relației lor, dacă lucrurile vor continua așa cum se întâmplă, acum, între ei, va veni destul de curând, mai ales că, pare-se, Alex Bodi chiar ar fi amorezat de Ema Uta.

Bianca Drăgușanu se căsătorește cu Gabi Bădălău

Contactată de FANATIK, s-a abținut să comenteze informațiile cu privire la relația pe care o are, acum, cu Gabi Bădălău, confirmând însă că, momentan, sunt împreună și că toate lucrurile merg bine între ei, chiar dacă, uneori, mai apar și diverse discuții aprinse pe anumite teme care țin de intimitatea cuplului.

De altfel, tot pentru FANATIK, cu ceva timp în urmă, Bianca Drăgușanu făcea dezvăluiri cât se poate de fierbinți din relația pe care o are cu Gabi Bădălău, ea mărturisind că îl iubește.

”Gabi este liniștea mea. Am avut probleme în cuplu, am fost și despărțiți vreo 48 de ore, dar acum suntem împreună. Îl iubesc și suntem împreună. (…) Au fost tensiuni din cauza fostului meu soț (Alex Bodi, n. red.). Dar am reușit să le depășim”, spunea Bianca Drăgușanu despre ceea ce simte pentru Gabi Bădălău.

Ba chiar, mai spunea Bianca Drăgușanu cu ceva timp în urmă, pregătirile de nuntă erau în toi, ea gândindu-se, deja, la rochiile de mireasă pe care le va purta în ziua în care va fi condusă la altar de Gabi Bădălău.

”O rochie o voi cumpăra, va fi de la un designer renumit. O rochie va fi însă, cu siguranță, din colecțiile mele, voi vedea în acel moment care. Nu, încă nu am vorbit despre luna de miere, vom vedea la momentul oportun unde să mergem”, ne spunea, de curând, în exclusivitate, Bianca Drăgușanu.