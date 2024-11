Incursiune în rețeaua de influencerii TikTok din umbra lui Călin Georgescu. De la ”femeia cu melci”, la Părintele Calistrat și actorul Dorel Vișan

Au trecut zile bune de la primul tur al alegerilor prezidențiale, dar încă se caută vinovații pentru ceea ce unii numesc eșecul clasei politice în România. Ascensiunea fulminantă a lui Călin Georgescu și poziționarea sa, după turul I, pe prima poziție în lupta pentru Cotroceni, se datorează ajutorului din umbră, acordat de către persoane cu notoritate în mediul online.

Corina Chiran (Femeia cu melci) elogii pentru Călin Georgescu

Corina Chiran, supranumită în spațiul online „femeia cu melci”, persoane influente, precum , sau maeștrii algoritmilor de Tik Tok și Facebook, printre care Doru Pelivan de la eduKiwi și speaker-ul Andrei Niculescu, l-au ajutat pe candidatul independent. Acesta a beneficiat și de sprijinul unor microinfuenceri plătiți, dar și de cel al Părintelui Calistrat, o altă figură apreciată printre credincioși.

“Votez pentru copiii mei, de la care am împrumutat țara, pentru copiii mei. Amin! Călin Georgescu, număr de destin de țară 11. Amin! Noi avem de ales și avem ce alege. Avem candidat! De pe lista de candidați, doar unul singur vorbește și cu strămoșii mei, în timp ce vorbește cu mine.

Și cu copiii mei, în timp ce vorbește cu mine. Cu el o să votez. Un candidat în Adevăr ne pune țara în mâini și ne spune: e nevoie de votul vostru. Sigur, mai știm să ascultăm, să simțim. Călin Georgescu își aduce Adevărul în față și ne cere un vot în Adevăr.

Dacă am fi conectați la adevărul din noi am desluși Adevărul mesajului lui. Ce frumos să fiu pe Pământ astăzi, ce frumos!”, spunea Corina Chiran, pe pagina sa de socializare. Postarea sa a fost urcată pe Facebook, pe 19 noiembrie, cu cinci zile înaintea alegerilor din turul I și a fost vizionată de 2,5 mii de internauți.

Andrei Niculescu, trafic record cu zecile de videoclipuri scurte, realizate din interviul cu Georgescu

Speakerul Andrei Niculescu l-a avut invitat pe , la podcastul său „Realități cu Niculescu”, de pe youtube, în urmă cu patru săptămâni. Ediția a fost vizionată de 189.837 de internauți, o performanță care l-a determinat pe Youtuber să realizeze, ulterior, zeci de videoclipuri scurte. Toate au fost vizionate de mii de urmăritori, ceea ce a dus la creșterea canalului său de Youtube. Unele dintre posătrile lui Niculescu au fost distribuite de însuși Călin Georgescu, pe pagina lui de Facebook.

Ștefan Mandachi s-a delimitat de Georgescu, la o zi după ce sărbătorea succesul acestuia, din primul tur

Ștefan Mandachi, suceveanul care s-a remarcat după ce a construit din banii săi, simbolic, primul kilometru de autostradă, l-a invitat pe Călin Georgescu la podcast-ul său. Din acest moment, Mandachi a ajuns să îl sprijine pe Georgescu, făcând live-uri pe rețelele de socializare, cu politicianul bănuit a avea convingeri pro-ruse.

Călin Georgescu a share-uit apariția sa în acest podcast, pe rețelele sale sociale, iar fanii lui au mers la sursa mamă. Respectiv, pe canalul lui Mandachi, unde au putut să urmărească ediția integrală. Ulterior, internauții au comentat pe youtube, la Mandachi.

Comentarii pro Călin Georgescu, la podcastul lui Mandachi

Doamne Iisus Hristoase Fiul lui Dumnezeu miluește-ne pe noi păcătoși! Să ne rugăm cu toții la Bunul Dumnezeu ca lumea să se trezească și votăm cu adevărat că NE-AM TREZIT! CALIN GEORGESCU PRESEDINTE!” “DOMNUL DUMNEZEU să se îndure de țara noastră, de poporul român și să-ți dea izbândă, să ai cel mai mare număr de voturi, să devii Președintele României, ÎL rog în Numele lui ISUS CRISTOS , DOMNUL nostru, Amin ! Domnule Călin Georgescu, cereți-I lui ISUS CRISTOS Cu credință să vă însoțească și să vă dea izbândă spre Slava SA și binele poporului român !” “Vreau să trăiesc în România, avându-l pe Călin Georgescu PREȘEDINTE! Doamne, cât de minunat ar fi, ajută-ne să scăpăm de coșmarul din care, parcă, nu mai putem ieși! Să votăm toți și să fim uniți!”.

La o zi după aflarea rezultatelor, în urma valului de dezaprobare venit din partea urmăritorilor săi, Mandachi s-a dezis de Călin Georgescu. Într-o postare publică, afaceristul își cere scuze, spunând că a votat în neștiință de cauză.

„Recunosc că am greșit pentru că nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Eu personal am votat dintr-un sentiment de furie îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot antipartid.

De aceea, am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Dar chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina pentru că nu am făcut verificările necesare.

“Ce ne-am face noi fără NATO?”

Trebuia să fiu mult mai atent, cu atât mai mult cu cât am și o comunitate mare de oameni care mă urmăresc. Ieri am primit 4 sau 5 filme scurte pe care nu le-am văzut dar trebuia să le văd. Și am tras o concluzie foarte răspicată: nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre Mareșalul Antonescu, despre 5G, sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO, în condițiile în care avem un vecin asupritor la graniță, cu pretenții?

Am rămâne totalmente descoperiți. Pe de altă parte, intrarea în UE, intrarea în NATO, două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul „Kremlin” te sperii. Nu vrem asta, categoric. De aceea, îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a transmis Ștefan Mandachi, într-un videoclip postat pe Facebook.

Deși și-a pus cenunșă în cap și s-a delimitat public de Călin Georgescu, Ștefan Mandachi nu a șters comentariile urmăritorilor săi și nici nu a coborât, sau blocat materialele de propagandă cu Georgescu, de pe canalul său de youtube. A șters însă, reel-ul de pe Facebook, în care se filmase sărbătorind succesul lui Georgescu, din primul tur.

“Știți vorba aia “la război înapoi, la plăcinte înainte”? Aici suntem oameni care au fost la război. Pentru că l-am promovat pe Georgescu dinainte să iasă. Ia uitați-l pe Pelivan. El a postat astăzi, cu riscul de a-și lua amendă. Sunt cu Apostu, cu toții”, spunea Mandachi, la masa lungă, organizată de influencerii lui Georgescu, după anunțarea exit-pool-urilor de la alegeri.

Doru Pelivan se laudă că amicii săi, care îl susțin pe Georgescu, au afaceri cât PIB-ul Timișoarei

La această masă se afla și Doru Pelivan, de la eduKiwi, CEO la Kiwi Agency, o platformă privată, de cursuri online. „Ne-am adunat cei care am votat Călin Georgescu, fără să știm că am votat Călin Georgescu. Ia uite aici, bravo! Jumătate din PIB-ul Timișoarei”, spune Doru Pelivan în filmulețul de câteva secunde, filmat și postat în seara alegerilor.

Dar Călin Georgescu a fost sprijinit și propulsat și de micro influenceri plătiți. Respectiv, de persoane cu mulți urmăritori pe rețelele de socializare, cu credibilitate și puterea de a-i influența pe cei din jur. Micro influencerii lui Georgescu au fost aleși de pe “Fame Up”, o aplicație care conectează creatorii de conținut cu brandurile.

Influencerii spun că au acceptat să se alăture campaniei, tocmai pentru că nu se menționa numele unui candidat anume. În brief-ul primit, acestora li se trasa ca sarcină să realizeze un filmuleț, cu îndemnul de participare la vot.

Totodată, acestora li se cerea să folosească două hastaguri #echilibrușiverticalitate și #prezidențiale2024. Stemileanu Alex este unul dintre internauții care a recunoscut că a picat în plasa de a-l promova pe Georgescu, fără să știe.

„Îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie”

„Am luat parte la campania de promovare a domnului Călin Georgescu. Am fost un prost. Înainte de a arunca cu hate sau cu ce vreți voi, vreau să stați până la finalul clipului. Trebuie să înțelegeți cum s-a ajuns în punctul ăsta și de ce am fost prost.

În momentul în care am acceptat această campanie, „Echilibru și verticalitate”, ca orice campanie vine la pachet cu un breef. Un manual de instrucțiuni al campaniei. În acest brief era menționat că nu se dorește să ținem partea politică a unui candidat sau a vreunuia dintre partide. Am zis mamă, perfect! Eu și așa nu mă bag în politică, nu este punctul meu forte. (…)

Mie îmi pare rău că am fost folosit precum un câine în această campanie, fără să-mi dau seama ce fac. A fost o lecție pentru mine. Poate o să fiu mult mai atent. Nu poate, trebuie să fiu mult mai atent de acum înainte. Vreau să vă spun cu mâna pe inimă, că această campanie nu dădea de înțeles nicio secundă că noi vom ține partea politică a vreunuia dintre candidați.” a povestit influencerul pe pagina de TikTok.

Călin Georgescu, propulsat de micro influenceri plătiți

Influencerii de pe Fame Up au fost plătiți cu bani pentru materialele realizate, în funcție de numărul de urmăritori și performanțele înregistrate de filmulețele postate. Unii dintre influenceri au fost remunerați cu 400 de lei pentru materialele realizate.

Astfel, cu ajutorul influencerilor cele două hastaguri #echilibrușiverticalitate și #prezidențiale2024 au tot crescut și au devenit un cârlig pentru algoritmii Tik Tok. Ajutată de hastaguri, platforma a putut selecta publicul interesat de alegeri.

La toată creșterea notorietății lui Călin Georgescu au participat și alți oamenii, cei care au răspuns în comentarii la fiecare postare cu și despre Călin Georgescu cu fraza: “Votăm Călin Georgescu! Votăm POT!”.

Pentru cei care nu știu, POT este Partidul Oamenilor Tineri, un partid al cărui nume se va regăsi pe buletinele de vot de duminică, 1 decembrie, pentru alegerile parlamentare. Într-un graphic, care analizează creșterea anumitor hastaguri folosite de internauți #partiduloamenilortineri a crescut uimitor, în două luni. Practic, el a explodat după primul tur al alegerilor prezidențiale.

Soția lui Călin Georgescu a mărturisit, zilele acestea, că este nedormită și că muncește mult la campanie, deoarece răspunde la comentariile soțului, în social media. Aceste comentarii au stimulat și mai mult algoritmii Tik Tok.

Ce spune Părintele Calistrat despre femei, LGBT și cum îl apără pe Călin Georgescu. “Noi avem nevoie de bărbați, care se însoară și fac copii, de bărbați care să muncească. Să încalece femeia și să zămislească”

Și biserica a avut un cuvânt de spus în promovarea candidatului Călin Georgescu. Cel mai mare apărător al lui Călin Georgescu este Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași.

“Voi vreți binele României și acum ați sărit toți, pe Călin Georgescu, că, vai de mine, e rusofil. Habar nu aveți ce vorbiți și habar nu aveți ce e cu voi. Nici dracu nu are grijă, suntem un popor atât de murdar și de dezbinat și de neortodox, un popor atât de învrăjbit și înrăit, și de spurcat și de afurisit și atât de sucit și de înrăit unii împotriva altora, încât suntem în stare să ne scoatem ochii unii altora.

Dacă vă aduceți aminte era și povestea aia că s-au dus dracii în iad și au dus un suflet din ăsta. Și au zis: dați-l la cazanul cutare. Dar de ce? Păi acolo se trag unii pe alții, în jos. Dar de ce? Păi ăia sunt români. Nu trebuie să mai păzești cazanul, că ei se țin în iad, unii pe alții.

Asta vreți și voi să faceți din țara asta? Să îi învrăjbiți pe români și să îi prostiți și ați adus acum muhaiaua asta, care ne salvează pe noi și pe români de toate nenorocirile?

“Biserica tace, că nu trebuie să facă politică”

Băgați-vă mintea în cap și vedeți-vă de treabă! Nu avem nevoie de bărbați cu toc și de bărbați cu poșetă și cu umbreluțe tricolore și curcubeu.

Noi avem nevoie de bărbați, care se însoară și fac copii, de bărbați care să muncească. Să încalece femeia și să zămislească, să are cu plugul pe ogor, să sape pe ogor, să știe să taie un lemn, să știe să facă o casă, să zidească, să gândească, nu mai fiți bătuți în cap, că se alege praful de noi.

Atât de rătăciți suntem și nimeni nu vorbește. Și biserica tace. Biserica tace, că nu trebuie să facă politică. Dar noi nu facem aici politică, pentru că ne interesează politica. Facem politică pentru că poporul acesta ortodox, pe care îl avem în subordine, la spovedit trebuie să se trezească din noaptea minții și din adormirea minții.

Dacă vrem să demonstrăm încă odată că nu suntem LGBT-iștii Europei, să ne trezim din somn și să fim atenți în ceea ce facem. Dacă ne credem că avem 200 de mânăstiri și 3000 de biserici ortodoxe, dacă ne credem că avem un popor de 16 milioane de ortodocși, să demonstrăm ortodoxie!”, spune Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași.

Actori şi artişti de renume îl susţin pe Călin Georgescu

Pe lângă cei mai sus menţionați, Călin Georgescu este susţinut şi de o mulţine de artişti şi actori de renume. Printre aceştia se clasează Dida Drăgan, Doru Vişan şi Gheorghe Zamfir. Cei trei s-au filmat în timp ce ţineau discursuri de susţine ale celui mai votat candidat la prezidenţiale. Ulterior, scurtele clipuri de promovare au fost urcate pe pagina de Facebook a lui Georgescu, însoţite de mulţumirile acestuia.

“Marele Cicerno a rânduit pentru omenire şase greşeli fundamentale. Una dintre ele este să trăieşti cu iluzia că distrugându-i pe ceilalţi o să îţi fie ţie bine. Este o iluzie deşartă.

Binele nu vine din distrugere, vine din zidire. Domnul Călin Georgescu este un ziditor, este un om luminat care gândește românește. Ar trebui să ne trezim! Eu cred că domnul Călin Georgescu vrea”, sunt cuvintele de laudă ale marelui actor Doru Vişan.

Dida Drăgan, alături de Georgescu

Nici Dida Drăgan nu a ratat ocazia de a-şi susţine public admiraţia faţă de Călin Georgescu. Artista susţine că poporul are nevoie de un candidat patriot. “Iubesc să cânt, iubesc poporul român şi iubesc credinţa mea ortodoxă, binecuvântată cu iubirea bunului Dumnezeu.

Un candidat independent, Călin Georgescu al cărui partid este unic, este poporul român din care fac parte eu şi toţi ceilalţi. Un român pentru poporul român. Un preşedinte pentru România, un înalt demnitar de stat, pe care cred că îl merităm. Un preşedinte pentru România, Călin Georgescu.”, spus Dida Drăgan

“Am găsit acest om care poate să salveze totul, să-i reunească pe români, să le dea imboldul în piept, să sune a viforniță puternică, a munte, să miroase a pădure, a floare, să auzi păsările cântând – cu onoare […] și peste ele toate, le-am băgat într-un cerc, și am pus credința și am găsit acest om care e frumos și pe dinăuntru și pe din afară și care este de-o cinste ireproșabilă.

Hrană, Apă, Energie – cele trei elemente care definesc un popor, o civilizație, o istorie. Am găsit omul adevărat care poate să reprezinte România […] în persoana lui Călin Georgescu!”, a mărturisit şi maestrul Gheorghe Zamfir.

Duminică, 1 decembrie, în România vor avea loc alegerile parlamentare, iar pe 8 decembrie, se va desfășura turul II al alegerilor prezințiale, unde se vor confrunta Călin Georgescu cu Elena Lasconi.