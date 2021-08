Îndemnul căpitanului Camora înainte de returul cu Young Boys: „Să fim mai agresivi decât ei“. Video

din turul al treilea prelimminar al Champions League.

În tur, scorul a fost egal, 1-1, după reuşitele lui Cristi Manea (4) şi Sierro (90+3). Elveţienii au dominat posesia, dar ardelenii au avut marile ocazii ale jocului.

Înaintea meciului care va avea loc în această seară (10 august), de la ora 21:30, căpitanul Mario Camora şi antrenorul Marius Şumudică au susţinut o conferinţă de presă.

Mario Camora: „Să fim mai agresivi decât ei“

„Domnul Şumudică nu ne-a cerut niciodată să facem un pas înapoi. Este o finală, se joacă. Suntem la egalitate, e un meci de 90 sau 120 minute în care trebuie să dăm tot şi să câştigăm.

Vom vedea cum va juca echipa, cu 5 sau cu 4 fundaşi la noi, ne-am adaptat.

E adevărat că ei au avut mai multă posesie la Cluj, dar după ocaziile clare pe care le-am avut, am arătat că am stat bine în teren şi am respectat ceea ce ne-a cerut Mister.

Ei joacă de 2-3 ani împreună, sunt o echipă omogenă cu jucători care se cunosc. Sunt o echipă agresivă care face un pressing agresiv. Noi, dacă vrem să câştigăm, trebuie să fim cel puţin la fel de agresivi ca ei, dacă nu peste ei“, a declarat Mario Camora.

Miză financiară enormă

Dincolo de miza sportivă, accesul în play-off-ul Ligii Campionilor (şi implicit în grupele Europa League) aduce şi foarte mulţi bani echipei care se va impune în această dublă.

, dacă trece de elveţieni, 5 milioane pentru prezenţa în play-off şi alte 3.630.000 de euro pentru grupele Europa League. Suma ar creşte substanţial, dacă ardelenii ating grupele Ligii Campionilor.

Young Boys este favorită. CFR vrea revanşa

CFR Cluj porneşte cu şansa a doua în meciul retur cu Young Boys. , graţie atmosferei care va fi pe arena din Berna.

Cele două formaţii s-au întâlnit şi grupele Europa League din sezonul precedent. Atunci, Young Boys a ieşit din grupe, în timp clujenii au fost eliminaţi. Totul s-a decis în ultima rundă, când