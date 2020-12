Independentul Valeriu Nicolae a surclasat Partida Romilor şi alte minorităţi: “Mi-au lipsit câteva voturi!” Exclusiv

Independentului Valeriu Nicolae i-au mai lipsit câteva zeci de voturi pentru a fi ales deputat de București, el obținând mai multe voturi – 16.004 – decât orice altă organizație a minorităților naționale, cu excepția UDMR, însă legislația electorală din România i-a refuzat mandatul.

Cu o campanie la care a colaborat cu circa 20 de persoane, Valeriu Nicolae nu exclude ca acest grup să lanseze alte candidaturi independente la alegerile viitoare, fie a sa, fie a altor persoane. Majoritatea celor care l-au susținut provin din ONG-ul „Casa Bună”, care se ocupă de ajutorarea nevoiașilor din Ferentari.

Valeriu Nicolae crede că la alegerile următoare, locale sau parlamentare, grupul care l-a susținut acum ar putea găsi și alte persoane care merită să ajungă în prim-planul vieții publice să primească sprijinul de care a beneficiat el.

Valeriu Nicolae, împins de la spate să candideze la alegerile parlamentare 2020

Chiar dacă BEC nu a contabilizat încă toate voturile din București, Valeriu Nicolae nu crede că rezultatele finale i-ar putea aduce mandatul. „Suntem tot pe acolo. Calculul pe algoritm ne arată că ne lipsesc între 6 și 90 de voturi, așteptăm rezultatele BEC. Oricum, avem 2.000 de voturi peste Partida Romilor”, a declarat Nicolae pentru FANATIK.

„Am fost un grup de voluntari care ne-am împărțit în mai multe echipe, cred că maxim 20 de oameni. Eu am fost mai mult împins de la spate. La un moment dat am avut o ezitare, dar oamenii din jur m-au făcut să mă răzgândesc. Practic, m-au făcut prost. În general, este vorba de oameni care au lucrat cu mine la Casa Bună în Ferentari, care m-au văzut și cu bune și cu rele”, a spus Valeriu Nicolae.

El spune că tot ce a scris pentru campanie a scris el, însă a avut un grup de „vetting” care i-a supus proiectele unei examinări critice. „Singurul lor rol ca grup era să-mi distrugă ideile”, a relatat Nicolae.

Întrebat dacă ia în calcul o nouă candidatură în alegeri, el a răspuns: „Nu știu, o să trebuiască să vorbim în grup (…) Sper să găsim oameni mai buni ca mine, oameni care ar merita să-i punem pe ei în față, dar care au nevoie să fie susținuți pentru că într-o campanie ți se toarnă găleți de rahat în cap, să fie o candidatură fără bani, fără sponsori.”

Valeriu Nicolae acuză nereguli: “Cum e posibil ca un partid să strângă 100.000 semnături şi apoi doar 2000 voturi?”

Referindu-se la faptul că a obținut mai multe voturi decât zeci de alte partide și candidați independenți, Valeriu Nicolae s-a arătat scandalizat că multe dintre acestea au obținut la alegeri mai puține voturi decât semnăturile de susținere necesare la alegeri.

„Cum au strâns semnăturile? Nimeni nu se uită la chestia asta. Este o impostură oribilă. Cum să strângi 100.000 de semnături și să obții 2.000 de voturi (…) Faptul că nu ne mai scandalizează impostura este un lucru îngrozitor”, a mai spus Valeriu Nicolae.

Valeriu Nicolae ratează intrarea în Parlament cu peste 16.000 voturi. Alţi candidaţi devin membri ai legislativului cu mai puțin de 3.000 de voturi

Cu cele 16.000 de voturi obținute, Nicolae a obținut mai multe voturi decât fiecare dintre cele 17 organizații ale minorităților naționale, altele decât cea maghiară, însă acestea vor primi câte un mandat de deputat, iar el nu.

Legislația electorală impune candidaților independenți să obțină cel puțin același număr de voturi necesar pentru alegerea unui parlamentar pe listele de partid, în circumscripția respectivă. În schimb, reprezentanții organizațiilor minorităților primesc un mandat de deputat dacă, la nivelul întregii țări, nu doar al unei circumscripții, obțin un număr de voturi egal cu cel puţin 5% din numărul mediu de voturi valabil exprimate pe ţară pentru alegerea unui deputat.

Practic, 17 deputați vor intra în Parlament cu un număr mai mic de voturi decât Valeriu Nicolae. Astfel, Partida Romilor are circa 14.300 de voturi, Liga Albanezilor – 8.900, Forumul Democrat al Germanilor din România – 7.100 ș.a.m.d. Cel mai puțin a obținut Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani, 2.862 de voturi.

Câte voturi a strâns Gabriel Oprea, fost vicepremier şi lider UNPR

În ce-i privește pe independenți, următorul clasat după Nicolae este Virgil Baciu, cu 3.571 de voturi. Potrivit legii, candidații independenți trebuie să fie susținuți de minimum 1% din numărul total al alegătorilor înscriși în Registrul electoral cu adresa de domiciliu sau reședință în circumscripția respectivă, fără ca numărul acestora să fie mai mic de 1.000 de alegători.

Însă majoritatea independenților au obținut mai puține voturi decât semnăturile de susținere necesare pentru a intra în competiția electorală. Unul dintre ei este fostul vicepremier și lider al UNPR, Gabriel Oprea, care a scos 815 voturi în București, deși notorietatea nu-i lipsește. El face parte din categoria de independenți cu scoruri între 200 și 1.000 de voturi pentru care nici măcar BEC nu s-a mai obosit să calculeze toate zecimalele de după zero, toți fiind creditați de-a valma cu 0,01%.

În 22 octombrie, Oprea și-a anunțat candidatura ca independent. „Decizia vine ca urmare a zecilor de mii de mesaje primite de la patrioți români, de la militari și polițiști din toată țara”, se arăta într-un comunicat al Uniunii Militarilor și Polițiștilor „Mihai Viteazul”, sindicat al rezerviștilor condus chiar de Oprea. Se pare că „zecile de mii” de susținători fie au fost o minciună sfruntată, fie fostului vicepremier i s-a făcut o farsă nemiloasă.