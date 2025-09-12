Indexarea pensiilor amânată până în 2027. Cine va pierde câte 600 de lei pe lună din cei 4 milioane de pensionari

4 milioane de pensionari riscă să rămână fără creșterea pensiilor în 2027! Puterea de cumpărare a celor cu venituri mici va scădea dramatic. Află cum explică experții impactul asupra bugetului și populației.

ADVERTISEMENT

Se amână indexarea pensiilor pentru a salva bugetul

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că valoarea punctului de referință (VPR) nu va fi actualizată până la 1 ianuarie 2027. În practică, această decizie înseamnă că pensiile nu vor fi majorate la începutul lui 2026, deși legislația în vigoare prevedea o indexare.

Contextul acestei hotărâri este legat de , care și-a încheiat recent misiunea la București. Experții instituției au atras atenția asupra necesității implementării stricte a măsurilor de austeritate și au subliniat că România trebuie să continue ajustările bugetare în următorii ani pentru a reduce deficitul fiscal.

ADVERTISEMENT

În același timp, FMI a avertizat că un deficit ridicat, combinat cu presiunile inflaționiste, poate destabiliza economia, mai ales în cazul în care cheltuielile publice, inclusiv cele cu pensiile, nu sunt ținute sub control. Astfel, amânarea indexării pensiilor se conturează drept una dintre soluțiile prin care autoritățile încearcă să respecte țintele bugetare impuse.

Cum explică experții efectele asupra seniorilor

În acest circumstanțe tensionate, am cerut opinia unui expert în fiscalitate pentru a clarifica implicațiile deciziei. Gabriel Biriș, avocat de business, recunoscut la scară largă drept unul dintre cei mai buni specialiști în domeniu, cu o experiență de peste 26 de ani, a explicat pentru FANATIK ce înseamnă, în realitate, amânarea indexării pensiilor

ADVERTISEMENT

„Pe înțelesul tuturor, nu le scade nimeni pensiile concret, însă vor resimți impactul neaplicării indexărilor. Adică, sumele noastre sunt mâncate de inflație. Menționez asta pentru că pensionarii deja trăiesc cu frică să nu le scadă pensiile.

ADVERTISEMENT

Legile au fost prost scrise, pentru că, până la urmă, valoarea pensiilor nu ar trebui să depindă de inflație, ar trebui să depindă de cât se încasează, ca și contribuții de asigurări”, a explicat Gabriel Biriș, pentru FANATIK.

Câți vârstnici vor rămâne fără creșterea pensiilor în 2027

Potrivit estimărilor oficiale și declarațiilor autorităților, aproape 4 milioane de pensionari nu vor beneficia de creșterea anuală a veniturilor dacă indexarea pensiilor nu va fi aplicată la 1 ianuarie 2027. Aceștia reprezintă majoritatea pensionarilor din sistemul public, care ar fi trebuit să primească ajustarea automată prevăzută de lege, calculată în funcție de inflație sau alte mecanisme legale de indexare.

ADVERTISEMENT

În prezent, numărul total al pensionarilor din România este de aproximativ 4,6 milioane, iar pensia medie lunară în sistemul public se situează în jur de 2.700 de lei (aproximativ 540 €).

Cât va pierde puterea de cumpărare a persoanelor retrase din activitate

Analistul economic, Silviu Biriș, atrage atenția asupra efectelor directe ale neindexării pensiilor asupra puterii de cumpărare a pensionarilor, mai ales a celor cu venituri mici.

„Cel mai probabil sumele vor rămâne neindexate și urmarea inflației, din păcate și din nenorocire, se va resimți cel mai tare pentru cei cu pensii foarte mici. Puterea de cumpărare va scădea undeva cu 20% cumulat.

Exemplu concret, cine are pensie 3.000 de lei, va putea cumpăra ce cumpăra la începutul anului cu 2.400 de lei”, a mai spus consultantul.

Cât costă pensiile românilor și cât din ele sunt acoperite din împrumuturi

Pentru a clarifica mai bine amploarea cheltuielilor cu pensiile și impactul asupra bugetului, Biriș oferă explicații și mai punctuale. El spune că statul cheltuiește 155 de miliarde de lei pentru pensii, dintre care aproape 35 de miliarde provin din subvenții de la bugetul de stat pentru acoperirea deficitului.

La acestea se adaugă 14 miliarde lei , statul cheltuiește cu 50 de miliarde mai mult decât încasează din contribuții, rezultând un deficit de aproximativ 30%. Practic, din fiecare 10 lei plătiți pentru pensii, 3 lei sunt împrumutați.

„Ca să mă fac înțeles mai bine. Astăzi, din 155 de miliarde de cheltuieli cu pensiile, 23% sunt subvenții, 22,9%. Asta înseamnă că 35 de miliarde de lei sunt transferate de la bugetul de stat la bugetul de pensii pentru acoperirea deficitului.

În plus, pe lângă cele 155 de miliarde de lei, mai sunt încă 14 miliarde cheltuieli cu pensiile speciale, care sunt în bugetul ministerelor. Per total, în 2025, statul român, adică noi toți, cheltuim cu pensiile cu 50 de miliarde mai mult decât încasăm contribuții.

Vorbim de un deficit de 30%. Practic, din fiecare 10 lei plătiți pentru pensii și pensii speciale, 3 lei sunt de la buget, adică sunt împrumutați”, a explicat consultantul economic.

Cât costă indexarea și de ce guvernul nu o poate susține

România va trebui să mențină măsurile de austeritate și în anii următori, iar una dintre acestea implică amânarea creșterii pensiilor.

La 1 ianuarie 2027, pensiile ar fi trebuit să înregistreze o majorare record, având în vedere că inflația estimată pentru 2025 este de 10%. Calculul indică o indexare totală de 12%, combinând efectul inflației cu creșterea venitului mediu brut.

Astfel, aproximativ 4 milioane de pensionari ar fi trebuit să primească, în medie, 320 de lei în plus la începutul anului viitor. Totuși, această majorare nu se va aplica. Efortul bugetar necesar pentru această indexare ar fi fost uriaș: 4.000.000 pensii×60 €×12 luni= 2,9miliarde euro.

Ce consecințe pot avea promisiunile de majorare a pensiilor asupra populației

Având în vedere toate datele prezentate, Gabriel Biriș avertizează că majorarea cheltuielilor publice, inclusiv a pensiilor și salariilor bugetarilor, ar fi iresponsabilă. De asemenea, acesta punctează că astfel de afirmații pot crea așteptări false în rândul populației.

„Cine vorbește acum de creșteri de cheltuieli, mai ales de cheltuieli de astea fixe care au o pondere uriașă în totalul cheltuielilor, adică de asistență socială, incluzând aici pensiile și salariile bugetarilor, este iresponsabil. Dă false așteptări oamenilor”, a mai menționat Biriș, pentru FANATIK.