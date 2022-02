Jucătoarele care și-au anunțat prezența la Indian Wells. Simona Halep și alte patru românce se numără printre ele

Organizatorii de la Indian Wells au anunțat jucătoarele care vor evolua pe tabloul principal în ediția din acest an. Printre ele se numără ocupantele primelor șase locuri în topul WTA, dar și cinci românce.

Indian Wells 2022. Lista jucătoarelor de pe tabloul principal

Chiar dacă , Simona Halep (22 WTA) nu putea lipsi de la unul dintre cele mai importante turnee din circuit, pe care l-a cucerit în 2015. Pe listă mai figurează Sorana Cîrstea (31 WTA), Irina Begu (56 WTA), Jaqueline Cristian (58 WTA) și Gabriela Ruse (61 WTA).

De asemenea, liderul mondial Ashleigh Barty, Aryna Sabalenka (2 WTA), Barbora Krejcikova (3 WTA), Karolina Pliskova (4 WTA), (5 WTA) sau Garbine Muguruza (6 WTA), sunt gata să ia startul pe hardul californian, dar există și o absență de marcă, Bianca Andreescu, pe care accidentările din ultima vreme au obligat-o să declare forfait.

Ultimul său meci oficial a avut loc tot la Indian Wells, în toamna anului trecut, când competiția a fost decalată din cauza pandemiei Covid-19. Acum, însă, va avea loc în perioada 7-20 martie.

Simona Halep s-a antrenat pentru prima dată alături de noul sparring partner

Până să revină pe teren, Simona Halep a dat startul pregătirilor cu Arnaud Restifo, . Ca jucător, acesta nu a avut o carieră deloc impresionantă, cel mai bun loc ocupat în clasamentul ATP fiind 1517, dar ulterior a colaborat cu sportivi de top precum Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas, Garbine Muguruza sau Karolina Pliskova.

Înainte de Indian Wells, sportiva noastră va evolua la Dubai (14-19 februarie) și Doha (20-26 februarie). „Sunt pregătită și chiar îmi plac aceste două turnee, așa că sper să fac treabă bună. Nu obișnuiesc să-mi discut deciziile, domnul Marcu știe, domnul Dobre știe de ce am luat această decizie, cred că e suficient.

Nu am căutat un antrenor. Am un sparring (partner) de la Academia Mouratoglou, o să vină cu mine la aceste turnee, să ne cunoaștem. În 2013, am fost în această situație și am fost OK.

Am mai multă experiență acum și cred că o să fiu OK. Clasamentul chiar nu contează în momentul acesta, vreau doar să fiu sănătoasă și să joc cât se poate de bine. Vreau să văd cum este la aceste două turnee, apoi mă întorc acasă, apoi în plan este să merg la Academia Mouratoglou, că n-am mers niciodată.

Este o provocare, o experiență și un lucru pozitiv, din punctul meu de vedere. Chiar sunt entuziasmată. N-am nicio presiune”, a explicat Simona Halep, în scurtul interviu acordat la plecarea din România.

Novak Djokovic și-a anunțat prezența, deși organizatorii impun vaccinarea cu schemă completă

Tot la Indian Wells, dar pe tabloul masculin s-a înscris și Novak Djokovic, chiar dacă există riscul să ajungă în centrul unui nou scandal de tipul celui de la Australian Open. Potrivit organizatorilor, participarea este condiționată de prezentarea documentului care atestă anti-Covid-19 cu schemă completă.

„Sănătatea şi siguranţa este prioritatea principală, așa că turneul va solicita o dovadă valabilă a vaccinării complete pentru a intra în complexul de tenis de la Indian Wells.

Directivele pentru jucători sunt guvernate de protocoalele stabilite de WTA şi ATP şi în conformitate cu restricţiile stabilite de Statele Unite ale Americii cu privire la statutul de vaccinare al călătorilor internaţionali care intră în ţară”, se arată în comunicatul oficial.