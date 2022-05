Indicele ROBOR la 3 luni a depășit pragul de 5% pe an. Este cea mai mare valoare din ultimii 9 ani

Indicele ROBOR la 3 luni a depășit 5% pe an, la începutul acestei săptămâni. A ajuns la 5,01%, fiind la cel mai mare nivel din ultimii 9 ani.

În 2013, , în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a mai avut un procent similar, de 5,03% pe an, notează

Vineri, indicele era de 4,95% potrivit Băncii Naţionale a României (BNR). De altfel, specialiștii economici încă de atunci avertizau că s-ar putea trece de 5%.

Românii cu credite în lei vor fi afectați

Situația nu este deloc una îmbucurătoare, deoarece vor fi afectate ratele persoanelor cu credite la bănci în lei. De altfel, punând în comparație cu începutul anului 2020, atunci când pandemia lua amploare în întreaga lume, situația poate fi la fel catalogată drept una îngrijorătoare.

În ianuarie 2022, ROBOR era de 3,19 pe an, iar la începutul lui 2021 se situa la 1,98% pe an. BNR mai transmite că indicele la 6 luni, care se folosește în calcularea dobânzilor pentru creditele ipotecare a atins 5,13% pe an, de la 5,04% cât era vineri.

De curând, la 3% pe an, de la 2,5% pe an. Demersul ar avea ca scop stoparea evoluției inflației.

”Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României, întrunit în şedinţa de astăzi, 5 aprilie 2022, a hotărât următoarele: majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3 la sută pe an, de la 2,50 la sută pe an, începând cu data de 6 aprilie 2022 (…)

Rata anuală a inflației a continuat să crească gradual în primele două luni din 2022, contrar previziunilor, urcând la 8,35 la sută în ianuarie și la 8,53 la sută în februarie, de la 8,19 la sută în luna decembrie 2021.

Contribuția componentelor exogene ale IPC a fost de această dată dezinflaționistă pe ansamblu, ca urmare a scăderilor de dinamică înregistrate de prețurile energiei electrice și gazelor naturale, pe fondul unui efect de bază și al schemelor extinse de plafonare, care au devansat consistent influențele creșterii relativ mai pronunțate a prețului combustibililor, a prețurilor LFO și a celor administrate.”, comunicau reprezentanții BNR, pe data de 5 aprilie 2022.