Indicele ROBOR, scădere importantă, la o zi după ce Mugur Isărescu a declarat că băncile au sărit calul

Evoluție extrem de interesant, miercuri, pentru ROBOR. Acesta a scăzut considerabil, la doar o zi după ce Mugur Isărescu a declarat cu băncile au sărit calul cu indicele.

Indicele ROBOR a ajuns la 8,06%. Marți, Mugur Isărescu critica deschis băncile

Conform datelor venite dinspre (BNR), indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a ajuns la 8,06% pe an, de la 8,14% pe an, marți.

Nu doar la 3 luni a scăzut. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 8,21% pe an, de la 8,27%, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,33% pe an, de la 8,36% pe an, marţi.

Dacă e să vorbim despre indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), acesta este de 2,65% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul I 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%.

Mugur Isărescu a acuzat băncile că majorează artificial ROBOR-ul, mult peste dobânda-cheie

În urmă cu doar 24 de ore, marți, 9 august, guvernatorul BNR, , a prezentat Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

Vorbind despre ROBOR, Isărescu a spus că indicele evoluează în general aproape de dobânda de politică monetară, însă în ultimele 4-5 luni acesta s-a decuplat, băncile ”sărind calul“ şi ducând ROBOR-ul mult peste rata-cheie.

”ROBOR de obicei se plimbă între cele două, însă de 4-5 luni ROBOR s-a decuplat.

Ca să mă exprim pe înţelesul dumneavoastră, băncile au cam sărit calul, au suprareacţionat. ROBOR s-a dus în sus mult peste rata de politică monetară şi coridorul nostru”, a spus guvernatorul BNR.

În plus, oficialul din fruntea BNR le-a transmis un mesaj direct băncilor: să se uite cu mai multă atenţie şi la mesajele Băncii Naţionale. Isărescu a declarat că ”speră şi crede” că astfel ROBOR-ul la 3 luni se va apropia de rata de politică monetară.