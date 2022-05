Indicele ROBOR se apropie de 6%. Valoarea din prezent, cea mai mare din ultimii 9 ani

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, atinge noi valori record în aproape un deceniu de măsurători.

Indicele ROBOR la trei luni a ajuns la 5,95%, cea mai mare valoare din 2013 încoace

Conform datelor oferite de Banca Națională a României, vineri, 27 mai, indicele a crescut la 5,95%, faţă de 5,93% cât era joi. Aceasta este cea mai ridicată valoare din februarie 2013 până acum.

O cotație aproape similară celei din prezent, de 5,94%, nu a mai fost înregistrată din 8 februarie 2013.

Peste valoarea de vineri, indicele ROBOR a mai fost măsurat pe 11 februarie 2013, când avea valoarea de 5,97%.

În debutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, conform BNR.

În ceea ce privește indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, acesta a urcat la 6,11% pe an, de la 6,08% pe an cu o zi în urmă, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 6,30% pe an de la 6,29% pe an, joi.

Tot în cursul acestei zile, BNR a mai anunțat că indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 1,86% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,17%, notează .

Avertisment dinspre BNR: ROBOR va continua să crească în următoarele luni

În urmă cu câteva zile, Adrian Vasilescu, consilier de strategie la Banca Națională a României, a anunțat .

Întrebat la o emisiune TV cum vor evolua ratele cetățenilor până la finalul anului, oficialul BNR a spus că acestea vor crește, iar la bază va fi ROBOR, care se va păstra pe trendul acestor zile.

”Sigur că vor crește, pentru că dacă ne uităm numai la când a început războiul, din 24 februarie și până vineri, când avem ultima rată calculată, nu a fost zi de la Dumnezeu în care ROBOR să nu crească. Zi de zi, fără nicio excepție. Va crește în continuare tot așa”, a spus Vasilescu.