Indignare în studiourile tv după Petrolul – UTA 1-0: „Îți trebuiau nervi de oțel ca să te uiți la meci!”

„Lupii galbeni” au dat lovitura în minutul 89 prin Romero Seniko Doua, iar Petrolul Ploiești se află momentan pe primul loc din play-out, în timp ce UTA a suferit o nouă înfrângere în campionat.

Indignare în studiourile tv după Petrolul – UTA

Duelul dintre a stârnit indignare în studiourile TV, Viorel Moldovan luând o poziție fermă cu privire la confruntare: „Meciul a fost greu de privit, îți trebuiau nervi de oțel ca să termini de privit meciul.

A fost o partidă între două echipe inestetice, noțiunea de joc colectiv nu a existat, au fost multe greșeli și de-o parte și de alta. A fost o luptă oarbă pe un gazon prost”.

„Nu poți să îi acuzi pe jucători că nu au avut atitudine, totuși. Până la urmă, câștigă cu multă șansă Petrolul, în minutul 90 și se instalează pe primul loc din play-off”, a mai spus Viorel Moldovan, la TV .

„Ar trebui să-i punem pe jucători să revadă meciul!”

a avut o reacție dură la adresa celor două echipe, dând vina pe jucători la pauza meciului, despre care a spus că ar trebui să revadă partida pentru a vedea exact cum au evoluat și dacă le place cum s-au descurcat pe teren.

„E o primă repriză urâtă, ar trebui să îi punem pe jucători să revadă meciul și să îi ținem până la final, să vedem dacă le place să se uite la un astfel de meci de fotbal, că nouă nu ne place”, a mai spus Ion Crăciunescu, la TV .

„Degeaba spune lumea că nu merităm să pierdem la cum jucăm. Ba merităm să pierdem pentru că suntem inconstanți, avem o inconstanță pe care nu o înțeleg.

Nu înțeleg nici cum am primit cel de-al doilea gol, e vorba despre lipsă de concentrare, lipsă de personalitate și când am repus mingea în joc, am avut o ocazie mare, nici nu știu cum se poate rata de-acolo.

Vorbim anumite lucruri, spunem că nu trebuie să-l lăsăm pe Budescu să primească mingea și să avanseze, dar noi facem exact opusul”, a spus Laszlo Balint, la finalul meciului.