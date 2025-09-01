Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„Indiscutabil, Colțescu e vinovat!”. Cristi Balaj „a luat foc” la adresa arbitrajului după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Ai vreun interes să nu dai al doilea galben?”

Sebastian Colțescu e pus la zid de toată lumea după CFR Cluj - FCSB 2-2. Cristi Balaj a contestat și el arbitrajului „centraluluI” din Craiova
Cristian Măciucă
01.09.2025 | 12:22
Indiscutabil Coltescu e vinovat Cristi Balaj a luat foc la adresa arbitrajului dupa CFR Cluj FCSB 22 Ai vreun interes sa nu dai al doilea galben
EXCLUSIV FANATIK
„Indiscutabil, Colțescu e vinovat!”. Cristi Balaj „a luat foc” la adresa arbitrajului după CFR Cluj - FCSB 2-2. „Ai vreun interes să nu dai al doilea galben?” FOTO: Fanatik

Sebastian Colțescu (48 de ani) a fost inamicul public numărul 1 în Gruia. Contestat vehement de tabăra FCSB-ului, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a pus tunurile pe „centralul” din Craiova.

ADVERTISEMENT

Cristi Balaj face praf arbitrajul lui Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

Cristi Balaj și-a pierdut cumpătul după CFR Cluj – FCSB 2-2 și l-a „mitraliat” pe Colțescu. Înainte ca roș-albaștrii să reclame penalty-urile din repriza a doua, CFR Cluj a cerut eliminarea lui Mihai Popescu. Fundașul central ar fi putut primi al doilea galben la al doilea gol al ardelenilor.

(n.r. – cine e mai vinovat? Colțescu sau Hațegan?) Colțescu, indiscutabil! Colțescu! Dintre cei doi? Colțescu. Sunt situații la care nu ai voie… Și în momentul în care faci o greșeală majoră în timpul unui meci, ulterior nu mai ai aceeași luciditate și claritate în decizii. La meciul de aseară au fost multe faze care pun multe semne de întrebare.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Care au fost fazele cu semne de întrebare?) Pentru mine, nu ai voie să ratezi un cartonaș la un jucător. Nu ai voie. Dacă faci un stop cadru în momentul contactului, când talpa lui Popescu atinge piciorul lui Munteanu, uitându-te la poziția jucătorilor, la distanța față de poartă, la direcția în care se îndrepta, stai și te întrebi dacă e de roșu sau doar de galben.

Nu dacă e cartonaș galben. Ori în momentul în care am văzut că nu are de gând să îi dea cartonaș galben și vine cu tot felul de explicații jucătorilor, e greu să accepți așa ceva. Nu dai un cartonaș galben pentru că știai că e singurul jucător avertizat de pe teren. Știai că e singurul cu galben și nu vrei să îl dai pe al doilea.

ADVERTISEMENT
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză...
Digi24.ro
Putin a găsit un nou motiv pentru care a invadat Ucraina: „Această criză nu a apărut ca urmare a agresiunii Rusiei asupra Ucrainei”

De ce? Ai vreun interes? Mi-e greu să mă gândesc la așa ceva. Să nu dai galben știind că e al doilea? Mi se pare mult prea mult. Nu accept așa ceva”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. 

ADVERTISEMENT
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a...
Digisport.ro
Gigi Becali nu s-a abținut: era ÎN DIRECT și a dezvăluit ce i-a zis Mihai Popescu despre soția sa

„Acea intrare se sancționează oriunde pe terenul de joc”

Cristi Balaj a recunoscut apoi că FCSB a primit meritat penalty în prima repriză, penalty din care campioana a egalat la 1 prin Florin Tănase. Kresic a fost atunci sancționat pentru henț.

„E o decizie corectă. Pentru că duce mâna spre direcția în care se ducea mingea. Dar să nu dai al doilea galben? Nu i-a dat al doilea galben pentru că știa că e singurul jucător de pe teren avertizat. La o fază la care judeci dacă e galben sau roșu.

ADVERTISEMENT

Atenție mare! Inclusiv atacul imprudent. Acea intrare se sancționează oriunde pe terenul de joc, chiar și la mijlocul terenului”, a adăugat președintele ardelenilor.

Cristi Balaj PUNE TUNURILE pe Coltescu dupa CFR Cluj - FCSB 2-2: “AI VREUN INTERES?!”

Jucătorul de națională al lui Gigi Becali, criticat dur după egalul cu CFR...
Fanatik
Jucătorul de națională al lui Gigi Becali, criticat dur după egalul cu CFR Cluj: „Să-și vadă de degajările lui”
Verdict fără dubii al lui Adrian Porumboiu după scandalul uriaș de arbitraj la...
Fanatik
Verdict fără dubii al lui Adrian Porumboiu după scandalul uriaș de arbitraj la CFR Cluj – FCSB. „Mi-e greu să intru în mintea lui Colțescu…”. Propunere pentru CCA
Sebastian Colțescu, apărat de un oficial LPF după „măcelul” de la CFR Cluj...
Fanatik
Sebastian Colțescu, apărat de un oficial LPF după „măcelul” de la CFR Cluj – FCSB 2-2: „Hațegan e principalul vinovat!”. Ce faze li se impută celor din cabina VAR
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'....
iamsport.ro
Breaking! Ce transfer ar putea face Gigi Becali: 'E titular și e under'. Propunerea a venit în direct
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!