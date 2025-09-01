„Indiscutabil, Colțescu e vinovat!”. Cristi Balaj „a luat foc” la adresa arbitrajului după CFR Cluj – FCSB 2-2. „Ai vreun interes să nu dai al doilea galben?”

Sebastian Colțescu (48 de ani) a fost inamicul public numărul 1 în Gruia. Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, a pus tunurile pe „centralul” din Craiova.

Cristi Balaj face praf arbitrajul lui Colțescu după CFR Cluj – FCSB 2-2

Înainte ca roș-albaștrii să reclame penalty-urile din repriza a doua, CFR Cluj a cerut eliminarea lui Mihai Popescu. Fundașul central ar fi putut primi al doilea galben la al doilea gol al ardelenilor.

„(n.r. – cine e mai vinovat? Colțescu sau Hațegan?) Colțescu, indiscutabil! Colțescu! Dintre cei doi? Colțescu. Sunt situații la care nu ai voie… Și în momentul în care faci o greșeală majoră în timpul unui meci, ulterior nu mai ai aceeași luciditate și claritate în decizii. La meciul de aseară au fost multe faze care pun multe semne de întrebare.

(n.r. – Care au fost fazele cu semne de întrebare?) Pentru mine, nu ai voie să ratezi un cartonaș la un jucător. Nu ai voie. Dacă faci un stop cadru în momentul contactului, când talpa lui Popescu atinge piciorul lui Munteanu, uitându-te la poziția jucătorilor, la distanța față de poartă, la direcția în care se îndrepta, stai și te întrebi dacă e de roșu sau doar de galben.

Nu dacă e cartonaș galben. Ori în momentul în care am văzut că nu are de gând să îi dea cartonaș galben și vine cu tot felul de explicații jucătorilor, e greu să accepți așa ceva. Nu dai un cartonaș galben pentru că știai că e singurul jucător avertizat de pe teren. Știai că e singurul cu galben și nu vrei să îl dai pe al doilea.

De ce? Ai vreun interes? Mi-e greu să mă gândesc la așa ceva. Să nu dai galben știind că e al doilea? Mi se pare mult prea mult. Nu accept așa ceva”, a declarat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Acea intrare se sancționează oriunde pe terenul de joc”

Cristi Balaj a recunoscut apoi că FCSB a primit meritat penalty în prima repriză, penalty din care campioana a egalat la 1 prin Florin Tănase. Kresic a fost atunci sancționat pentru henț.

„E o decizie corectă. Pentru că duce mâna spre direcția în care se ducea mingea. Dar să nu dai al doilea galben? Nu i-a dat al doilea galben pentru că știa că e singurul jucător de pe teren avertizat. La o fază la care judeci dacă e galben sau roșu.

Atenție mare! Inclusiv atacul imprudent. Acea intrare se sancționează oriunde pe terenul de joc, chiar și la mijlocul terenului”, a adăugat președintele ardelenilor.