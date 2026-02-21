Îndoliată, Sorana Cîrstea a anunțat ce va urma în cariera ei! Românca a luat o decizie importantă

ADVERTISEMENT

Sorana Cîrstea a fost eliminată în optimile turneului de la Dubai, Românca coboară astfel de pe locul 32 pe poziția 36 în clasamentul mondial, ratând șansa de a intra în primele 40 de jucătoare ale lumii.

Sorana Cîrstea merge la Indian Wells și Miami

Sorana va avea însă șansa de a-și continua ascensiunea în ultimul ei an ca profesionistă. Ea a anunțat care sunt următoarele două turnee la care va participa. Merge în America pentru „Sunshine Double”, cum e numită dubla Indian Wells – Miami.

ADVERTISEMENT

Cele două turnee din categoria WTA 1000 sunt programate în luna martie și vor aduce la start crema tenisului mondial. Grație poziției din clasament, Cîrstea va fi direct pe tabloul principal.

Românca i-a adus un omagiu actorului Eric Dane

Înainte de a-și anunța prezența la turneele din SUA, Sorana Cîrstea i-a adus un omagiu virtual actorului Eric Dane, care l-a interpretat pe doctorul Mark Sloan, în serialul de succes „Anatomia lui Grey”.

ADVERTISEMENT

Acesta a murit joi la vârsta de 53 de ani la mai puțin de un an după ce a dezvăluit că suferă de scleroză laterală amiotrofică (SLA).

ADVERTISEMENT

Timp de 15 ani, Dane a interpretat rolul unui chirurg plastician poreclit „McSteamy” de personajele feminine din serial. El a jucat și în serialul „Euphoria” și a declarat după diagnostic că se va întoarce pe platoul de filmare pentru al treilea sezon.

Sorana Cîrstea a postat o fotografie alb-negru cu acesta și mesajul “Somehow we forget that all that matters is people” (Cumva uităm că tot ce contează sunt oamenii)! Sorana este mare fan seriale, iar „Anatomia lui Grey” se numără printre favoritele sale.

ADVERTISEMENT

În California poate da peste Venus Williams

Așadar, Sorana revine pe teren la turneul se va desfăşura în perioada 1-15 martie, unde va fi prezentă și Venus Williams, de şapte ori campioană de Grand Slam, care a primit un wild card în California.

Williams, în vârstă de 45 de ani, va concura atât la simplu, cât şi la dublu. „Mă bucur foarte mult să mă întorc la Indian Wells şi să mă întorc acasă. Nu se compară nimic cu a concura în faţa acestor fani incredibili. Am acumulat atât de multe amintiri frumoase aici de-a lungul anilor şi sunt recunoscătoare organizatorilor turneului că m-au invitat din nou”, a comentat ea.

Cvadrupla campioană olimpică şi fosta numărul unu mondial a ajuns de trei ori în semifinalele turneului de la Indian Wells. Ultima dată a participat la acest turneu în 2024, tot cu un wild card. şi a ajuns în sferturile de finală la dublu la US Open anul trecut, alături de Leylah Fernandez.

Al doilea turneu de mare anvergură din SUA, la care va participa Sorana Cîrstea, este cel de la Miami, programat în perioada 15-29 martie.