Industria morții. După Noelia, o altă femeie cere să fie eutanasiată, deși nu are nicio durere fizică. Cazul unei mame de 56 de ani provoacă o dezbatere de proporții: „E alegerea mea”

Un nou caz Noelia produce noi discuții la nivel european. Povestea unei femei perfect sănătoase din punct de vedere fizic, dar distrusă emoțional, readuce în prim-plan una dintre cele mai sensibile și controversate teme ale ultimilor ani: sinuciderea asistată.

Un alt caz Noelia. O mamă din Marea Britanie își dorește să moară. Ce motiv are

Wendy Duffy, în vârstă de 56 de ani, este lucidă, sănătoasă fizic și, în mod paradoxal, decisă să moară. Nu din cauza unei boli incurabile, nu din cauza unei suferințe fizice, ci din cauza unei dureri emoționale care a devenit, în viziunea ei, imposibil de suportat. Durerea sufletească pe care femeia o descrie este atât de mare încât își dorește să nu mai fie în viață, să scape de orice gând rău.

Ce i-a provocat femeii trauma pe care nu o poate depăși decât prin eutanasie? Wendy și-a pierdut unicul copil pe care îl avea într-un tragic accident rutier, care relatează pe larg întreaga poveste de-a dreptul șocantă pentru mulți. Fiul ei, Marcus, s-a stins din viață la 23 de ani, în urmă cu patru ani. „Vreau să mor și asta e ceea ce voi face. Este viața mea, e alegerea mea”, a declarat femeia într-un interviu care a stârnit reacții puternice atât în rândul susținătorilor, cât și al opozanților eutanasiei.

Legea eutanasiei a împărțit societatea britanică în două

Wendy a decis să meargă în Elveția, la controversata clinică Pegasos, unde sinuciderea asistată este permisă în anumite condiții. Nu este primul cetățean britanic care recurge la această soluție, dar este, probabil, primul care vorbește atât de deschis despre decizia sa. Procesul pe care l-a urmat nu a fost deloc simplu, încă de când s-a gândit la această idee. Dosarul ei a fost analizat timp de luni bune de o comisie de experți, inclusiv psihiatri, care au avut acces la istoricul medical complet al acesteia. În final, aceștia au concluzionat că suferința ei este „suficientă” pentru a justifica aprobarea cererii. Trebuie precizat că Wendy a încercat să se sinucidă, dar a eșuat. Și-a pierdut copilul

Decizia ridică o întrebare incomodă: dacă o persoană sănătoasă fizic poate primi acceptul pentru a muri, atunci unde se trasează linia roșie la admiterea unei astfel de solicitări? Fondatorul clinicii, Ruedi Habegger, explică, totuși, că există o linie roșie care nu poate fi depășită: „Nu mai vorbim despre sinucidere asistată, ci despre crimă”.

Cazul a apărut într-un moment tensionat pentru Marea Britanie, unde proiectul de lege privind moartea asistată, „Terminally Ill Adults Bill”, pare să fie blocat în Parlament. Camera Lorzilor nu a reușit să finalizeze dezbaterile, iar inițiativa riscă să cadă. Susținătorii legii acuză tactici procedurale menite să întârzie votul, în timp ce opozanții avertizează că legalizarea eutanasiei ar deschide o cutie a Pandorei.

Camera Lorzilor, acuzată de „vandalism democratic” pentru că blochează legea

Cei care sunt de acord cu legea au adus în discuție un alt aspect esențial: lipsa sprijinului pentru cei care suferă emoțional. Rachel Maskell, membră a Partidului Laburist, spune, pornind de la cazul lui Wendy, că durerea pierderii unui copil este greu de imaginat, însă „răspunsul nu poate fi moartea. Avem nevoie de investiții masive în gestionarea unor astfel de traume”. Această poveste scoate la iveală o problemă majoră: sistemele medicale și sociale nu sunt 100% pregătite să gestioneze o suferință psihologică profundă, iar eutanasia riscă să devină o soluție „rapidă” în locul uneia reale.

În paralel, în fața Parlamentului Marii Britanii au avut loc proteste masive. Printre vocile puternice s-a aflat cea a Rebeccăi Wilcox, care a acuzat Camera Lorzilor de „vandalism democratic”. Mama sa, Esther Rantzen (jurnalistă și prezentatoare tv), în vârstă de 85 de ani, diagnosticată cu cancer terminal, își dorește cu ardoare legalizarea eutanasiei din cauza suferințelor provocate de boală.

Înapoi la cazul Noelia: cine are dreptul să conteste o decizie de eutanasie? Speța care a provocat dileme majore în Spania

Povestea lui Wendy , tânăra de 25 de ani din Spania care a trecut prin atât de multe încercări încât și-a cerut moartea. Fata, afectată de paraplegie, și-a primit dreptul de a muri în luna martie 2025. Drumul până la momentul final a fost unul anevoios: 600 de zile de proces, contestații și conflicte familiale.

Tatăl ei a încercat să blocheze procedura în instanță, fiind sprijinit de o fundație creștină. Cazul a ajuns până la Tribunalul Suprem al Spaniei, existând o dezbatere intensă în societate cu privire la cine ar avea dreptul să conteste o astfel de decizie. Procurorii au susținut că doar persoanele cu o „legătură afectivă intensă” pot interveni, respingând implicarea organizațiilor ideologice precum asociația care s-a folosit de povestea Noeliei, reprezentându-l pe tatăl tinerei în sala de judecată.

Moartea Noeliei, investigată de administrația Trump

După moartea Noeliei, scandalul a escaladat. Familia a depus plângere împotriva medicului care a coordonat procedura, acuzând conflict de interese. Potrivit acuzațiilor, medicul ar fi fost și coordonator de transplanturi, având în vedere că se vorbea despre faptul că Noelia ar fi fost de acord să își doneze organele după moarte pentru a salva alte vieți omenești.

încât a ajuns până la Casa Albă. Administrația condusă de Donald Trump ar fi cerut o analiză a întregului dosar, invocând posibile încălcări ale drepturilor omului și probleme în protejarea persoanelor vulnerabile. Deși autoritățile spaniole au negat existența unei anchete oficiale, reacția ministrului sănătății a fost dură, acuzând ingerințe externe.

Cele două cazuri, Wendy și Noelia, conturează perfect liniile de fractură ale dezbaterii: este eutanasia un drept fundamental sau se poate transforma într-un ”moft” social în cazul persoanelor care pot confunda durerea cu o depresie ce poate fi depășită?; unde se oprește libertatea individuală?; cine decide dacă o suferință este suficientă pentru a justifica moartea, mai ales dacă vorbim despre persoane care se pot răzgândi a doua zi?

Presa britanică vorbește despre o industrie și un turism al morții în Elveția

În teorie, legea este clară, căci trebuie să existe consimțământ, capacitate de decizie și o suferință considerată intolerabilă. În practică, lucrurile pot fi mai nuanțate. Durerea emoțională, presiunea socială, influența familiei sau chiar erori de evaluare pot transforma un drept într-un risc.

Un alt fenomen care îngrijorează este așa-numitul „turism al morții”. Tot mai mulți oameni călătoresc în state precum Elveția pentru a-și încheia viața. Clinici precum Pegasos funcționează ca organizații non-profit, dar costurile sunt suportate de pacienți, inclusiv procedura medicală și funeraliile. Criticii spun că acest sistem creează o adevărată industrie în jurul morții, chiar dacă legal nu există profit.

Cazul lui Wendy Duffy este poate cel mai tulburător tocmai pentru că nu oferă un răspuns clar. Este o femeie care nu vrea să moară din cauza unei boli, ci din cauza unei dureri pe care nimeni nu o poate măsura. Iar cazul Noeliei arată cât de complicat devine totul atunci când familia, justiția și medicina se întâlnesc într-o decizie ireversibilă.