„Inepții”. Întrebat de transferul lui Joao Paulo la FCSB, Meme Stoica a replicat cu transferul lui Iliev la Rapid înainte de meciul cu UTA

Meme Stoica i-a pus la punct instant pe cei care consideră că transferul lui Joao Paulo de la Oțelul Galați la FCSB a venit „la pachet” și cu trei puncte pentru campioană în meciul direct
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.02.2026 | 11:17
Ce a spus Meme Stoica despre debutul lui Joao Paulo la FCSB. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Meme Stoica a fost întrebat despre debutul lui Joao Paulo la FCSB și a spus că a rămas cu o impresie foarte plăcută după consemnarea acestui moment.

Mihai Stoica, mulțumit după debutul lui Joao Paulo la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație de la campioana României a apreciat foarte mult faptul că fotbalistul originar din Insulele Capului Verde a câștigat multe dueluri aeriene și, de asemenea, a scos în evidență în mod special și dezinvoltura arătată de el pe teren din momentul în care a fost introdus.

„Mi-a plăcut foarte mult din două motive. L-am văzut câștigând dueluri aeriene, el fiind un jucător de 1.80 m., dar având un timing. Jucătorii care câștigă dueluri aeriene, multă lume spune că trebuie să fie înalți, da, e un avantaj să fii înalt, dar cel mai important e timing-ul.

De aceea Puyol câștiga dueluri aeriene, de aia Mirel Rădoi câștiga dueluri aeriene, deși era sub 1.80 m. Bine, nu mai spun de Gary Medel, care a jucat fundaș central, avea 1.70 m., cel mai scund fundaș central din istoria fotbalului evoluat.

Asta ar fi una. Și a doua, dezinvoltura cu care a intrat. El nu cunoaște toți jucătorii după nume și a intrat într-un moment în care clar că îl înlocuia ca poziție în teren pe Tănase și ieșise Cisotti, jucător extrem de important la noi, iar el, nu numai că a jucat bine, a demonstrat personalitate pentru că a luat-o mereu în față.

Am o mare problemă cu jucătorii care intră și joacă la alibi, să nu greșească, pas lateral unde văd, întors, dau mingea la fundașul central. Nu, el a luat-o în față. Am considerat din start că este un jucător care ne poate ajuta, dar acum am căpătat încredere și mai mare în el, mi se pare un jucător bun. Da, a fost bine”, a spus Meme Stoica la FANATIK SUPERLIGA. 

Meme Stoica a răbufnit față de discuțiile din jurul acestui transfer. Contraexemplul oferit: mutarea portarului Dejan Iliev de la UTA la Rapid

În continuare, întrebat ce părere are despre faptul că anumiți oameni din jurul fotbalului românesc au susținut că această aducere a lui Joao Paulo de la Oțelul Galați ar fi venit „la pachet” și cu o „obligație” a moldovenilor la meciul direct, oficialul de la FCSB a vorbit despre faptul că și înainte de meciul UTA Arad – Rapid disputat recent s-a petrecut o astfel de situație între cele două cluburi:

„Nu am cum să comentez inepțiile astea. Sunt inepții prea mari. Rapid l-a luat pe Iliev înainte de meciul direct cu UTA. Nu am auzit nicio discuție, că să fie UTA prietenoasă cu Rapid, Rapid a câștigat la UTA. Nu există așa ceva. Există perioadă de transferuri, poți să faci transferuri. Un club e de acord să vândă jucătorul, alt club e de acord să cumpere jucătorul. Ce prostii sunt astea? Eu nu înțeleg”. 

Replica lui Meme Stoica după speculațiile din jurul transferului lui Joao Paulo la FCSB

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
