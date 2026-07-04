Inevitabil! Lionel Messi a marcat din nou la Mondial: s-a distanțat de Mbappe, l-a depășit pe Maradona și a stabilit noi recorduri!

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Argentina s-a chinuit teribil cu Insulele Capului Verde în 16-imile de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic și a avut nevoie de prelungiri pentru a trece mai departe, scor 3-2, dar Lionel Messi (39 de ani) a ieșit din nou la rampă. Starul de la Inter Miami a marcat și în acest meci, deschizând scorul în minutul 29.

Lionel Messi s-a distanțat de Kylian Mbappe după golul din Argentina – Insulele Capului Verde

Astfel, fostul fotbalist de la FC Barcelona și Paris Saint-Germain a ajuns la șapte reușite la acest turneu final, după hattrick-ul cu Algeria, dubla cu Austria și golul cu Iordania, depășindu-l astfel din nou la acest capitol pe Kylian Mbappe (27 de ani), cel care are șase goluri, la același număr de meciuri jucate la Mondialul nord-american.

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De asemenea, Messi se află acum la borna 20 de goluri înscrise per total la Campionatele Mondiale, primul loc all-time din această perspectivă, și s-a distanțat deci și din acest punct de vedere de Mbappe, francezul rămânând pentru moment la cota 18. În plus, prin , starul argentinian a devenit primul fotbalist din istorie care marchează în opt meciuri consecutive jucate la turneul final mondial.

Noi recorduri pentru Lionel Messi la Campionatul Mondial: l-a depășit pe legendarul Maradona!

În afara reușitelor din cele patru partide de până acum la actuala ediție, trei în faza grupelor și acum în 16-imile de finală, reușise să puncteze și în ultimele patru jocuri de la turneul din 2022 din Qatar, când Argentina a câștigat marele trofeu: în optimile de finală cu Australia, în sferturile de finală cu Olanda, în semifinale cu Croația, respectiv în finală cu Franța. De asemenea, Messi a devenit și primul fotbalist din istorie care joacă 30 de meciuri la Mondiale.

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Mai mult, de acum Messi se poate mândri și cu faptul că este în acest moment singurul fotbalist care a marcat minim un gol de-a lungul timpului în fiecare fază de la Campionatul Mondial. În mod evident, el reușise deja anterior acest lucru în formatul vechi al competiției, dar acum, fiind pentru prima dată când există și 16-imi de finală, el și-a adăugat și această bornă pe lista deja oricum impresionantă de recorduri deținute în fotbalul mondial.

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Nu în ultimul rând, contra Insulelor Capului Verde, Lionel Messi a oferit și o pasă de gol. A fost vorba despre o centrare din corner. S-a întâmplat în minutul 111, la reușita de 3-2, venită după o minge trimisă spre poartă de Romero și deviată de Borges. A fost primul assist furnizat de Messi la actuala ediție de Campionat Mondial. Per total, el a ajuns la nouă pase decisive la turneele finale mondiale, ocupând acum primul loc în clasamentul all-time din acest punct de vedere și depășindu-l la acest capitol pe regretatul Diego Armando Maradona, cel care de-a lungul fulminantei sale cariere a reușit să ofere opt pase de gol la Campionatul Mondial.

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