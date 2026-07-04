Sport

Inevitabil! Lionel Messi a marcat din nou la Mondial: s-a distanțat de Mbappe, l-a depășit pe Maradona și a stabilit noi recorduri!

Lionel Messi a stabilit noi recorduri greu de atins la Campionatul Mondial! S-a distanțat de Kylian Mbappe și l-a depășit pe legendarul Diego Armando Maradona!
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.07.2026 | 05:59
Inevitabil Lionel Messi a marcat din nou la Mondial sa distantat de Mbappe la depasit pe Maradona si a stabilit noi recorduri
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi a marcat din nou la Mondial: s-a distanțat de Mbappe și a mai stabilit un record. Foto: Profimedia
ADVERTISEMENT

Argentina s-a chinuit teribil cu Insulele Capului Verde în 16-imile de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic și a avut nevoie de prelungiri pentru a trece mai departe, scor 3-2, dar Lionel Messi (39 de ani) a ieșit din nou la rampă. Starul de la Inter Miami a marcat și în acest meci, deschizând scorul în minutul 29.

Urmăreşte Fanatik.ro în Discover Adaugă Fanatik.ro ca sursă preferată

Lionel Messi s-a distanțat de Kylian Mbappe după golul din Argentina – Insulele Capului Verde

Astfel, fostul fotbalist de la FC Barcelona și Paris Saint-Germain a ajuns la șapte reușite la acest turneu final, după hattrick-ul cu Algeria, dubla cu Austria și golul cu Iordania, depășindu-l astfel din nou la acest capitol pe Kylian Mbappe (27 de ani), cel care are șase goluri, la același număr de meciuri jucate la Mondialul nord-american.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Messi se află acum la borna 20 de goluri înscrise per total la Campionatele Mondiale, primul loc all-time din această perspectivă, și s-a distanțat deci și din acest punct de vedere de Mbappe, francezul rămânând pentru moment la cota 18. În plus, prin reușita contra naționalei din Insulele Capului Verde, starul argentinian a devenit primul fotbalist din istorie care marchează în opt meciuri consecutive jucate la turneul final mondial.

Noi recorduri pentru Lionel Messi la Campionatul Mondial: l-a depășit pe legendarul Maradona!

În afara reușitelor din cele patru partide de până acum la actuala ediție, trei în faza grupelor și acum în 16-imile de finală, Lionel Messi reușise să puncteze și în ultimele patru jocuri de la turneul din 2022 din Qatar, când Argentina a câștigat marele trofeu: în optimile de finală cu Australia, în sferturile de finală cu Olanda, în semifinale cu Croația, respectiv în finală cu Franța. De asemenea, Messi a devenit și primul fotbalist din istorie care joacă 30 de meciuri la Mondiale.

ADVERTISEMENT
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa...
Digi24.ro
Rusia pregătește un atac asupra Poloniei, avertizează SUA. Soldații Moscovei ar putea traversa granița și pătrunde pe teritoriul NATO

Mai mult, de acum Messi se poate mândri și cu faptul că este în acest moment singurul fotbalist care a marcat minim un gol de-a lungul timpului în fiecare fază de la Campionatul Mondial. În mod evident, el reușise deja anterior acest lucru în formatul vechi al competiției, dar acum, fiind pentru prima dată când există și 16-imi de finală, el și-a adăugat și această bornă pe lista deja oricum impresionantă de recorduri deținute în fotbalul mondial.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Hoție pe față!". Kasparov nu s-a mai putut abține, după scandalul de proporții de la Cupa Mondială

Nu în ultimul rând, contra Insulelor Capului Verde, Lionel Messi a oferit și o pasă de gol. A fost vorba despre o centrare din corner. S-a întâmplat în minutul 111, la reușita de 3-2, venită după o minge trimisă spre poartă de Romero și deviată de Borges. A fost primul assist furnizat de Messi la actuala ediție de Campionat Mondial. Per total, el a ajuns la nouă pase decisive la turneele finale mondiale, ocupând acum primul loc în clasamentul all-time din acest punct de vedere și depășindu-l la acest capitol pe regretatul Diego Armando Maradona, cel care de-a lungul fulminantei sale cariere a reușit să ofere opt pase de gol la Campionatul Mondial.

ADVERTISEMENT
  • 5.00 este acum cota MAXBET pentru pronosticul „Argentina câștigă Campionatul Mondial”
Nu s-a văzut la TV! Indicația de geniu a lui Scaloni, pe model...
Fanatik
Nu s-a văzut la TV! Indicația de geniu a lui Scaloni, pe model NBA, care a dus la golul lui Messi din Argentina – Insulele Capului Verde. Video
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE...
Fanatik
Avem fazele eliminatorii de la Cupa Mondială: 16-imi, optimi, sferturi, semifinale, LIVE UPDATE după Argentina – Capul Verde 3-2
Argentina – Insulele Capului Verde 3-2, în 16-imile CM 2026. Ce chin, ce...
Fanatik
Argentina – Insulele Capului Verde 3-2, în 16-imile CM 2026. Ce chin, ce jale! Campioana mondială se salvează în prelungiri!
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Radu Banciu, uluit: 'Cum Dumnezeu, bă?'
iamsport.ro
Radu Banciu, uluit: 'Cum Dumnezeu, bă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!