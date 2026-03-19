Sport

Inevitabilul s-a produs! Messi a atins borna fantastică de care un singur fotbalist a trecut în istoria fotbalului

Starul argentinian de la Inter Miami a marcat în Cupa Campionilor CONCACAF și a reușit o performanță remarcabilă după 22 de fotbal profesionist
Catalin Oprea
19.03.2026 | 05:35
ULTIMA ORĂ
Lionel Messi a marcat golul 900 al carierei FOTO X
ADVERTISEMENT

Lionel Messi a devenit al doilea jucător din istorie care a marcat 900 de goluri în meciuri oficiale. El a punctat în această noapte în remiza, scor 1-1, din returul Cupei Campionilor CONCACAF, disputată de Inter Miami împotriva echipei Nashville SC.

Messi a reușit golul 900 al carierei

A fost o aniversare pe jumătate tristă pentru argentinian, deoarece meciul tur s-a încheiat cu 0-0, iar peste Ocean funcționează regula golului în deplasare. Din această cauză, Inter Miami este eliminată din competiție, ratând primul obiectiv al sezonului.

ADVERTISEMENT

După ce a ratat ocazia de a ajunge la 900 de goluri în ultimele două meciuri, Messi a atins acest obiectiv. Reușita a venit după ce a preluat o pasă în careu, a driblat scurt un adversar și apoi a tras în diagonală spre poartă, aducându-și echipa în avantaj.

Căpitanul Argentinei s-a alăturat astfel lui Cristiano Ronaldo, ei fiind singurii jucători din fotbalul masculin care au atins pragul de 900 de goluri. Ronaldo a realizat această performanță în septembrie 2024.

ADVERTISEMENT
Doar Ronaldo a punctat mai mult

Ronaldo are 965 de goluri și a declarat clar că vrea să depășească pragul de 1.000 de goluri înainte de a se retrage. Messi a avut nevoie de 1.142 de meciuri pentru a ajunge la 900, în timp ce Ronaldo a avut nevoie de 1.236 de meciuri pentru a atinge această bornă.

ADVERTISEMENT

Marele Pele ocupă locul al treilea în clasamentul all-time, cu 765 de goluri. Dintre jucătorii activi, Robert Lewandowski de la Barcelona se află pe un îndepărtat loc trei, în spatele lui Ronaldo și Messi, cu 690 de goluri.

A marcat pentru patru echipe: Barcelona, PSG, Inter Miami și Argentina

Messi a debutat în fotbalul profesionist la Barcelona, pe 16 octombrie 2004. Majoritatea golurilor lui provin din perioada petrecută în Spania, la Barcelona. Acolo a totalizat 672 de goluri. Restul au fost reușite la Inter Miami – 81 de goluri și PSG – 32 goluri. La nivel internațional, actualul campion mondial a dat 115 goluri pentru naționala Argentinei.

ADVERTISEMENT

Golurile de anul trecut i-au adus lui Messi Gheata de Aur a MLS din 2025. El a înscris 29 de goluri pe parcursul campaniei din sezonul regulat, devenind golgheterul ligii. De asemenea, a câștigat premiul MVP al MLS din 2025, devenind primul jucător care a câștigat acest premiu în două ocazii consecutive.

Cele mai multe goluri le-a reușit în 2012

Câștigătorul a opt trofee Balonul de Aur, Messi a stabilit recordul mondial pentru cele mai multe goluri marcate într-un singur an calendaristic, când a înscris 91 de goluri în 69 de meciuri în 2012, dintre care 79 pentru Barcelona și 12 pentru Argentina.

De asemenea, el este cel mai rapid jucător care a atins pragul de 100 de goluri în Liga Campionilor, reușind această performanță în 123 de meciuri.

 

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
