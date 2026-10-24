Infantino, întrebat dacă demisionează de la șefia FIFA. A izbucnit în râs: „Știți…”

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Gianni Infantino se află în centrul a numeroase scandaluri în ultimele luni și este tot mai nepopular în rândul federațiilor de fotbal europene. În aceste condiții, înainte de alegerile pentru șefia FIFA din martie 2027, un reporter l-a întrebat pe Infantino dacă nu ia în considerare să demisioneze până atunci.

Gianni Infantino nu vrea să audă de demisia de la șefia FIFA și își ironizează contestatarii

Infantino este în funcție din 2016 și a decis să candideze pentru un nou mandat, cu toate că UEFA nu îl susține sub nicio formă. Chiar și așa, Infantino a reușit să convingă federațiile din Asia să-l susțină pentru un nou mandat. Vorbim despre 46 de voturi care ar conta decisiv, iar Infantino ar avea șanse mari să câștige chiar și fără susținerea voturilor europene.

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Actualul șef FIFA se află în aceste zile la Baku unde a „tăiat panglica” pentru ediția inaugurală a Cupei Mondiale U15, acolo unde România a refuzat să participe. Cap de afiș pe lista scandalurilor în care e implicat Infantino rămâne momentul în care președintele FIFA a încercat să vândă drepturile comerciale asupra Cupei Mondiale.

Infantino se laudă cu sprijinul total al federațiilor din Africa și Asia

Râzând, Infantino a ironizat opoziția și a lăsat să se înțeleagă că nu are de gând să „abdice”. „Știți, am . Ceea este important este că într-o organizație precum FIFA pot exista păreri diferite, puncte diferite de vedere, dar dacă suntem serioși cu privire la democrație, la procesul democratic, și credem că toată lumea are vot egal și aceeași voce, că fotbalul aparține tuturor, atunci trebuie să respectăm asta. Trebuie să respectăm punctul de vedere al vastei majorități.

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Doar ce m-am întors de la Tokyo, unde Confederația Asiatică de Fotbal și-a declarat susținerea deplină pentru mine. Am fost și în Capul Verde, unde toate țările africane au făcut același lucru. Vorbesc cu asociațiile membre din toată lumea, există puncte diferite de vedere, nu este mereu ușor să-i aducem pe toți în aceeași barcă, dar trebuie să respectăm asta. Eu respect toate opiniile, rămâne ca asociațiile membre să decidă pe cine vor ca președinte și cum vor să fie condusă FIFA”, s-a lăudat Infantino.

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Infantino e criticat pentru că i-a acordat un premiu inventat lui Donald Trump, președintele SUA

UEFA i-a reproșat lui Infantino că a inventat un că l-a favorizat pe Folarin Balogun și a încercat să vândă drepturile comerciale ale Cupei Mondiale. Infantino nu are niciun contracandidat, în condițiile în care se bazează pe peste 100 de voturi, astfel că e puțin probabil ca cineva să-l învingă în 2027.