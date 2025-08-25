News

Infecția tăcută din cauza căreia femeile riscă să nu mai poată face copii. Medicii avertizează: „Nu dă simptome”. Cum poate fi depistată

Din cauza unei infecții grave, femeile nu vor mai putea face copii pe cale naturală. Ce trebuie să facă acestea pentru a se proteja.
Mădălina Cristea
25.08.2025 | 12:32
Infectia tacuta din cauza careia femeile risca sa nu mai poata face copii Medicii avertizeaza Nu da simptome Cum poate fi depistata
Boala ascunsă care afectează femeile: acestea nu mai pot face copii dacă nu o depistează la timp. Care este sfatul medicilor. Sursa foto: Colaj Fanatik, Unsplash

Infecțiile genitale netratate la timp pot afecta grav sănătatea femeilor. Specialiștii avertizează că bacteriile pot distruge trompele uterine, iar în acest caz o sarcină naturală devine imposibilă. Problema este că aceste infecții, inclusiv cea cu clamidia, nu dau simptome și nu pot fi depistate fără analize medicale.

ADVERTISEMENT

Infecția periculoasă din cauza căreia femeile nu mai pot face copii

Medicii spun că singura șansă de diagnostic este controlul ginecologic anual, însoțit de analize bacteriologice. Testele sunt recomandate în special femeilor aflate în perioada fertilă. În multe cazuri, pacientele care ajung la medic cu probleme de fertilitate descoperă abia atunci existența unei infecții vechi și netratate.

Infecția cu clamidia se transmite prin contact intim neprotejat, fără prezervativ. Femeile care sunt infectate cu aceasta nu au simptome, dar dacă nu o depistează, infecția afectează încet și sigur trompele uterine. Fără tratament, bacteria poate duce la infertilitate.

ADVERTISEMENT

Sfatul medicilor: ce trebuie să facă femeile pentru a se proteja

În Europa de Vest, femeile tinere, sub 25 de ani, fac în mod obligatoriu screening pentru clamidia. În lipsa acestuia, infecția rămâne nedepistată și produce inflamații și aderențe la nivelul trompelor uterine. Cum în trompă are loc fertilizarea, orice inflamație împiedică apariția unei sarcini.

Mai mult, medicii explică faptul că infecția poate afecta și fertilizarea in vitro. În cazul unei trompe inflamate, lichidul acumulat scade cu până la 50% șansele de implantare a embrionului. Din acest motiv, specialiștii recomandă îndepărtarea completă a trompei afectate pentru a crește șansele de reușită.

ADVERTISEMENT
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a tras înspre...
Digi24.ro
Atac armat în București: A fost reținut complicele turcului care a tras înspre o terasă din Centrul Vechi. Ce rol avea acesta

„Problema ar fi că la fertilizarea in vitro această trompă trebuie expulzată definitiv, pentru că lichidul acumulat în trompa aceasta ne scade șansele de implantare cu 50%. De obicei, e de preferat să se scoată trompa cu totul, pentru că aici este o inflamație permanentă”, a declarat medicul Dorina Codreanu pentru Știrileprotv.ro.

ADVERTISEMENT
Scene rar întâlnite, cu Serena Williams și Maria Sharapova în prim-plan. Rusoaica a...
Digisport.ro
Scene rar întâlnite, cu Serena Williams și Maria Sharapova în prim-plan. Rusoaica a venit imediat cu răspunsul

Medicii ginecologi le recomandă femeilor să înceapă controalele anuale de la vârsta de 20 de ani. Mai exact, pe lângă controlul simplu, femeile trebuie să își facă și analizele bacteriologice, singura metodă prin care pot fi depistate infecțiile fără simptome.

Călin Georgescu: ”S-ar fi vorbit azi despre Pacea de la București, dacă nu...
Fanatik
Călin Georgescu: ”S-ar fi vorbit azi despre Pacea de la București, dacă nu eram interzis”. Ce spune despre o candidatură la Primăria Capitalei
Unde s-ar ascunde, de fapt, Emil Gânj. Tunelurile secrete care îi încurcă pe...
Fanatik
Unde s-ar ascunde, de fapt, Emil Gânj. Tunelurile secrete care îi încurcă pe anchetatori: de ce nu poate fi căutat aici
Ședință a Coaliției de guvernare pe tema pachetului 2 de reformă fiscală. PSD...
Fanatik
Ședință a Coaliției de guvernare pe tema pachetului 2 de reformă fiscală. PSD revine la masa discuțiilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Jucătorii de la FCSB, 'țepuiți' la primele de Europa de Gigi Becali: 'Am...
iamsport.ro
Jucătorii de la FCSB, 'țepuiți' la primele de Europa de Gigi Becali: 'Am primit 120.000 de euro și i-am dat înapoi'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!