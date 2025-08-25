Infecția tăcută din cauza căreia femeile riscă să nu mai poată face copii. Medicii avertizează: „Nu dă simptome”. Cum poate fi depistată

Infecțiile genitale netratate la timp pot afecta grav sănătatea femeilor. Specialiștii avertizează că bacteriile pot distruge trompele uterine, iar în acest caz o sarcină naturală devine imposibilă. Problema este că aceste infecții, inclusiv cea cu clamidia, nu dau simptome și nu pot fi depistate fără analize medicale.

Infecția periculoasă din cauza căreia femeile nu mai pot face copii

Medicii spun că singura șansă de diagnostic este controlul ginecologic anual, însoțit de analize bacteriologice. Testele sunt recomandate în special femeilor aflate în perioada fertilă. În multe cazuri, pacientele care ajung la medic cu probleme de fertilitate descoperă abia atunci

Infecția cu clamidia se transmite prin contact intim neprotejat, fără prezervativ. Femeile care sunt infectate cu aceasta nu au simptome, dar dacă nu o depistează, infecția afectează încet și sigur trompele uterine. Fără tratament, bacteria poate duce la infertilitate.

Sfatul medicilor: ce trebuie să facă femeile pentru a se proteja

În Europa de Vest, femeile tinere, sub 25 de ani, fac în mod obligatoriu screening pentru clamidia. În lipsa acestuia, infecția rămâne nedepistată și produce inflamații și aderențe la nivelul trompelor uterine. Cum în trompă are loc fertilizarea, orice inflamație împiedică apariția unei sarcini.

Mai mult, medicii explică faptul că infecția poate afecta și . În cazul unei trompe inflamate, lichidul acumulat scade cu până la 50% șansele de implantare a embrionului. Din acest motiv, specialiștii recomandă îndepărtarea completă a trompei afectate pentru a crește șansele de reușită.

„Problema ar fi că la fertilizarea in vitro această trompă trebuie expulzată definitiv, pentru că lichidul acumulat în trompa aceasta ne scade șansele de implantare cu 50%. De obicei, e de preferat să se scoată trompa cu totul, pentru că aici este o inflamație permanentă”, a declarat medicul Dorina Codreanu pentru

Medicii ginecologi le recomandă femeilor să înceapă controalele anuale de la vârsta de 20 de ani. Mai exact, pe lângă controlul simplu, femeile trebuie să își facă și analizele bacteriologice, singura metodă prin care pot fi depistate infecțiile fără simptome.