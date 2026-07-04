Infern! Câte grade au fost la nivelul gazonului la Paraguay – Franța

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„Iad” la Philadelphia. Căldura extremă s-a resimțit din plin, încă dinaintea startului meciului Paraguay – Franța din optimile CM 2026. Măsurătorile au arătat o valoare incredibilă în termometre. Ce bornă de necrezut a fost atinsă.

Paraguay – Franța, din optimile CM 2026, la 60 de grade celsius

După , nici SUA nu stă prea bine la capitolul temperaturi în această perioadă. Înaintea startului meciului, la nivelul gazonului au fost înregistrate 60 de grade celsius, o temperatură extremă și total neprielnică activităților fizice.

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🚨💣 CONFIRMED: A TEMPERATURE OF 60°C HAS NOW BEEN RECORDED INSIDE FRANCE-PARAGUAY STADIUM. — Madrid Zone (@theMadridZone)

Autoritățile competente au trecut imediat la măsuri. Astfel, în zona băncilor tehnice, au fost montate niște aere condiționate speciale pentru a menține o temperatură suportabilă pentru cei din staff-uri, dar mai ales pentru jucătorii celor două naționale. Situația a amintit de cea de la CM 2022, din Qatar, când stadioanele au fost dotate cu sisteme avansate de aer condiționat pentru a combate temperaturile extreme.

🥵🇵🇾🇫🇷 CE PARAGUAY – FRANCE S'ANNONCE BOUILLANT !

Sur la pelouse, un ressenti qui se rapproche des 50°C… Pour lutter contre la chaleur, une clim a été installée près des bancs de touche. — RMC Sport (@RMCsport)

Telefoanele au indicat o temperatură chiar și de 70 de grade la Paraguay – Franța

Căldura extremă s-a resimțit din plin, chiar și la „doar” 37 de grade. Pe internet au circulat însă chiar și postări cu temperaturi de 70 de grade înregistrate la meciul Paraguay – Franța, ceea ce poate fi pus și pe seama supraîncălzirii device-urilor mobile și citirea defectuoasă din partea senzorilor acestora.

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The temperature in Philadelphia for Paraguay vs. France 🥵 — Timothyfagene (@timothyfagene)

A temperature of close to 70 degrees Celsius (158 Fahrenheit) has been recorded on a seat at the France vs Paraguay game! 🥵 — Sleeper Football (@SleeperFooty)

Câștigătoarea acestei partide va întâlni în faza sferturilor naționala Marocului, care a eliminat Canda, una dintre gazdele acestui turneu, cu 3-0. Partida se va juca joi, 9 iulie, de la ora 23:00 pe Gillette Stadium.