Sport
Betano – Suporter Oficial Cupa Mondială FIFA 2026

Infern! Câte grade au fost la nivelul gazonului la Paraguay – Franța

Paraguay – Franța are loc în noaptea de 4 spre 5 iulie 2026, la Philadelphia. Ce temperatură a fost înregistrată la nivelul gazonului înaintea fluierului de start.
Mihai Dragomir
05.07.2026 | 01:02
Infern Cate grade au fost la nivelul gazonului la Paraguay Franta
ULTIMA ORĂ
Temperaturi extreme. Ce au arătat mai multe termometre la Paraguay - Franța, meciul din optimile CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

„Iad” la Philadelphia. Căldura extremă s-a resimțit din plin, încă dinaintea startului meciului Paraguay – Franța din optimile CM 2026. Măsurătorile au arătat o valoare incredibilă în termometre. Ce bornă de necrezut a fost atinsă.

Paraguay – Franța, din optimile CM 2026, la 60 de grade celsius

Paraguay și Franța s-au întâlnit în optimile CM 2026 la Philadelphia. După canicula care a făcut recent ravagii în Europa, nici SUA nu stă prea bine la capitolul temperaturi în această perioadă. Înaintea startului meciului, la nivelul gazonului au fost înregistrate 60 de grade celsius, o temperatură extremă și total neprielnică activităților fizice.

ADVERTISEMENT

Autoritățile competente au trecut imediat la măsuri. Astfel, în zona băncilor tehnice, au fost montate niște aere condiționate speciale pentru a menține o temperatură suportabilă pentru cei din staff-uri, dar mai ales pentru jucătorii celor două naționale. Situația a amintit de cea de la CM 2022, din Qatar, când stadioanele au fost dotate cu sisteme avansate de aer condiționat pentru a combate temperaturile extreme.

Telefoanele au indicat o temperatură chiar și de 70 de grade la Paraguay – Franța

Căldura extremă s-a resimțit din plin, chiar și la „doar” 37 de grade. Pe internet au circulat însă chiar și postări cu temperaturi de 70 de grade înregistrate la meciul Paraguay – Franța, ceea ce poate fi pus și pe seama supraîncălzirii device-urilor mobile și citirea defectuoasă din partea senzorilor acestora.

ADVERTISEMENT
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona...
Digi24.ro
Cât de mulțumit a fost ministrul Radu Miruță de răspunsul Ucrainei privind drona explodată la Constanța. „Este absolut legitim”

Câștigătoarea acestei partide va întâlni în faza sferturilor naționala Marocului, care a eliminat Canda, una dintre gazdele acestui turneu, cu 3-0. Partida se va juca joi, 9 iulie, de la ora 23:00 pe Gillette Stadium.

ADVERTISEMENT
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la...
Digisport.ro
Leo Messi și-a văzut presupusa amantă la Mondial și s-a dus direct la ea! Ce a urmat a strâns 4,6 milioane de vizualizări
12.00 este cota BETANO pentru pronosticul „1 solist” la meciul Paraguay - Franța, din optimile CM 2026
Paraguay – Franța 0-0, LIVE VIDEO în optimile CM 2026
Fanatik
Paraguay – Franța 0-0, LIVE VIDEO în optimile CM 2026
FIFA l-a pedepsit pe Espen Eskas după decizia controversată din Portugalia – Croația...
Fanatik
FIFA l-a pedepsit pe Espen Eskas după decizia controversată din Portugalia – Croația 2-1! Ce se va întâmpla cu arbitrul norvegian la restul meciurilor de la CM 2026
Revenire de senzație pe banca Croației! Cine îl va înlocui pe Zlatko Dalic,...
Fanatik
Revenire de senzație pe banca Croației! Cine îl va înlocui pe Zlatko Dalic, după eliminarea de la CM 2026
Tags:
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu...
iamsport.ro
Misiune dificilă pentru FCSB! Fosta campioană și-a ales o țintă la care nu au avut acces nici saudiții
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!