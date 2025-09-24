Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: „Îi aşteptăm în Bănie!”

Universitatea Craiova a intrat în atmosferă de derby, Mihai Rotaru o așteaptă pe Dinamo în Bănie cu un stadion plin.
Andrei David
24.09.2025 | 22:43
Infern la Universitatea Craiova Dinamo Mihai Rotaru anunta sold out la derby Ii asteptam in Banie
EXCLUSIV FANATIK
Infern la Universitatea Craiova - Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: “Îi aşteptăm în Bănie!”. Foto: colaj Fanatik

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, nu și-a ascuns entuziasmul în legătură cu derby-ul contra lui Dinamo, în etapa 11. Patronul oltenilor anunță o atmosferă specială la partida de podium în SuperLiga.

ADVERTISEMENT

Mihai Rotaru, înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Toată lumea așteaptă acest meci”

După înfrângerea de la Galați din runda trecută, prima din acest sezon de SuperLiga, Universitatea Craiova are în față un program extrem de dificil: Dinamo acasă, Rakow în Conference League și FCSB în deplasare. Însă, acest lucru nu îi sperie pe oficialii din Bănie.

„Suntem învățați să jucăm așa. Este un meci pe care de-abia îl așteptăm (n.r. – contra lui Dinamo). Suporterii, jucătorii, stafful, conducătorii, legendele Universității Craiova, toată lumea! Toată lumea așteaptă acest meci, pentru a arăta valoarea noastră. Și pentru a arăta ce putem să facem”, a declarat Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Oltenii au luat cu asalt casele de bilete. Câteve mii de tichete vândute în primele 24 de ore

„Înseamnă că ne așteptăm și la un stadion plin”, a observat moderatorul Cristi Coste.

„Da! Va fi o atmosferă foarte frumoasă. Pesemne, s-au dus deja două, trei mii de bilete”, estima Mihai Rotaru la începutul săptămânii, la câteva ore de la punerea în vânzare a tichetelor pentru partida de vineri. „Dinamo este un nume pe care noi îl așteptăm în Bănie”, a subliniat finanțatorul oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova – Dinamo nu schimbă locul 1 în SuperLiga. Oltenii, neînvinși acasă în directe

Universitatea Craiova – Dinamo se joacă vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Ion Oblemenco. Oltenii sunt neînvinși în directele de pe teren propriu. Au înregistrat opt victorii și patru remize în fața „câinilor roșii” în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la...
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

După prima înfrângere din campionat suferită runda trecută la Galați, oltenii sunt siguri de primul loc, indiferent de rezultatul cu Dinamo. Înaintea derby-ului, Craiova e lider cu 23 de puncte, iar Dinamo e pe poziția a treia, la un patru puncte în spate, după remiza cu Farul în etapa precedentă.

ADVERTISEMENT
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei...
Digisport.ro
FOTO Scene cum rar vezi la România - Ungaria! Bătaie între ultrașii Craiovei și jandarmi, chiar sub ochii lui Burleanu

Mihai Rotaru anunţă sold out la derby

Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el...
Fanatik
Gigi Becali, verdict clar după conflictul dintre Dobre și fanii Rapidului: “Dacă el nu e acolo, nu e nimic! El e crema”
Adrian Mutu, previziune sumbră pentru FCSB: „Ar fi surpriza ultimilor 100 de ani”....
Fanatik
Adrian Mutu, previziune sumbră pentru FCSB: „Ar fi surpriza ultimilor 100 de ani”. „Briliantul” a numit o altă dezamăgire din SuperLiga: „A dispărut”
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3...
Fanatik
Strategie ca la Arsenal Londra pentru Dani Coman și Bogdan Andone. „Minim 3 ani”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
SCANDAL la Petrolul! Șefii clubului sunt acuzați că au blocat vânzarea clubului către...
iamsport.ro
SCANDAL la Petrolul! Șefii clubului sunt acuzați că au blocat vânzarea clubului către un grup de afaceriști străini
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!