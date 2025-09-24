Infern la Universitatea Craiova – Dinamo! Mihai Rotaru anunţă sold out la derby: „Îi aşteptăm în Bănie!”

Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, nu și-a ascuns entuziasmul în legătură cu derby-ul contra lui Dinamo, în etapa 11. Patronul oltenilor anunță o atmosferă specială la partida de podium în SuperLiga.

Mihai Rotaru, înainte de Universitatea Craiova – Dinamo: „Toată lumea așteaptă acest meci”

După are în față un program extrem de dificil: Dinamo acasă, Rakow în Conference League și FCSB în deplasare. Însă, acest lucru nu îi sperie pe oficialii din Bănie.

„Suntem învățați să jucăm așa. Este un meci pe care de-abia îl așteptăm (n.r. – contra lui Dinamo). Suporterii, jucătorii, stafful, conducătorii, legendele Universității Craiova, toată lumea! Toată lumea așteaptă acest meci, pentru a arăta valoarea noastră. Și pentru a arăta ce putem să facem”, a declarat Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova, la FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii au luat cu asalt casele de bilete. Câteve mii de tichete vândute în primele 24 de ore

„Înseamnă că ne așteptăm și la un stadion plin”, a observat moderatorul Cristi Coste.

„Da! Va fi o atmosferă foarte frumoasă. Pesemne, s-au dus deja două, trei mii de bilete”, estima Mihai Rotaru la începutul săptămânii, la câteva ore de la punerea în vânzare a tichetelor pentru partida de vineri. „Dinamo este un nume pe care noi îl așteptăm în Bănie”, a subliniat finanțatorul oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova – Dinamo nu schimbă locul 1 în SuperLiga. Oltenii, neînvinși acasă în directe

Universitatea Craiova – Dinamo se joacă vineri, 26 septembrie, de la ora 21:00, pe stadionul Ion Oblemenco. Oltenii sunt neînvinși în directele de pe teren propriu. Au înregistrat opt victorii și patru remize în fața „câinilor roșii” în SuperLiga.

După sunt siguri de primul loc, indiferent de rezultatul cu Dinamo. Înaintea derby-ului, Craiova e lider cu 23 de puncte, iar Dinamo e pe poziția a treia, la un patru puncte în spate, după

