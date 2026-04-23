Infern pe Arena Națională la Dinamo – Universitatea Craiova! Număr impresionant de suporteri la semifinala Cupei României Betano

, așa cum este categorisit, ar urma să aibă parte de o asistență numeroasă. Confruntarea împotriva celor de la Universitatea Craiova, din semifinalele Cupei României, a stârnit un interes mare printre suporterii bucureșteni.

Câți suporteri sunt așteptați la meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova din semifinalele Cupei României Betano

Conducătorii lui Dinamo au luat o decizie importantă înainte de partida cu Universitatea Craiova, iar suporterii care cumpără un bilet primesc încă unul gratis, fără niciun cost suplimentar. Asta a făcut ca până acum, cu aproximativ 10 ore înainte de duelul de pe Arena Națională, să fie peste 23.000 de tichete care s-au epuizat, iar așteptările sunt și mai mari din partea oficialilor clubului.

Din câte se pare, pe Arena Națională, la meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, urmează să fie prezenți minim 25.000 de suporteri dinamoviști, cărora li se vor adăuga și aproximativ 1000 de susținători ai formației oltene, spun informațiile obținute de FANATIK. Cel mai optimist scenariu ar urma să aducă 30.000 de oameni pe Arena Națională, asta pentru că și vremea este una care s-a îmbunătățit și îi îndeamnă pe cei care încă nu și-au luat bilet să o facă pe ultima sută de metri.

Unde și când se joacă finala Cupei României

Prima finalistă din Cupa României se știe deja, asta după ce Universitatea Cluj a trecut de FC Argeș la loviturile de departajare. Formația antrenată de Cristiano Bergodi așteaptă acum să vadă rezultatul din partida ce va avea loc pe Arena Națională, dintre , două echipe care, de asemenea, sunt în play-off.

Finala competiției urmează să aibă loc la Sibiu, pe stadionul Municipal, arenă care are 14.200 de locuri, pe data de 13 mai. Cel mai probabil, indiferent de confruntare, stadionul se va dovedi a fi prea mic și va fi plin până la refuz cu fani.

Universitatea Craiova, avantaj psihologic în fața celor de la Dinamo

În acest sezon, Universitatea Craiova și Dinamo s-au întâlnit deja de 3 ori și urmează să o mai facă de încă 2 ori, acum, în Cupa României, și în runda cu numărul 7 din play-off. Până acum, oltenii au avut câștig de cauză și pornesc cu un avantaj psihologic din acest punct de vedere.

În campionat, în sezonul regulat, au fost două partide, terminate ambele la egalitate, 2-2, în Bănie, și 1-1 pe Arena Națională. Totuși, în duelul din play-off, disputat la București, formația lui Filipe Coelho a avut câștig de cauză, 1-0, după o reușită a lui Monday Etim.